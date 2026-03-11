Trực tiếp Vissel Kobe vs Ratchaburi: Vissel Kobe vượt lên dẫn trước

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Vissel Kobe vs Ratchaburi: Vissel Kobe vượt lên dẫn trước

Văn Thể03/11/2026 12:17

Vissel Kobe còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 9 điểm. Họ tiếp Ratchaburi, đội đứng hạng 13, tại Noevir Stadium Kobe lúc 17h00 ngày 03/11/2026.

Vissel Kobe3 - 2RatchaburiHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Vissel Kobe 3 - 2 Ratchaburi.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Ratchaburi): Jesse Curran vào sân thay Scott Allardice.

  • 89'Thẻ vàng

    Phút 89': Daniel Ting (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Vissel Kobe 57% - 43% Ratchaburi, dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 3 - 4.

  • 88'BÀN THẮNG! Vissel Kobe (3-2)

    Phút 88': Tetsushi Yamakawa (Vissel Kobe) lập công (kiến tạo: Yuya Osako). Tỷ số: 3 - 2.

  • 83'BÀN THẮNG! Vissel Kobe (2-2)

    Phút 83': Erik Nascimento de Lima (Vissel Kobe) lập công (kiến tạo: Yuya Kuwasaki). Tỷ số: 2 - 2.

  • 82'BÀN THẮNG! Ratchaburi (1-2)

    Phút 82': Ekanit Panya (Ratchaburi) lập công (kiến tạo: Pedro Tanausú Domínguez Placeres). Tỷ số: 1 - 2.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (Ratchaburi): Njiva Rakotoharimalala vào sân thay Sidcley Ferreira Pereira.

  • 75'Vissel Kobe ép sân

    Cầm bóng: Vissel Kobe 55% - 45% Ratchaburi, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 2 - 4.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Ratchaburi): Thanawat Suengchitthawon vào sân thay Thossawat Limwannasthian.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Vissel Kobe): Yoshinori Muto vào sân thay Kento Hamasaki.

  • 69'Thay người

    Phút 69' (Vissel Kobe): Yuya Osako vào sân thay Ren Komatsu.

  • 64'BÀN THẮNG! Ratchaburi (1-1)

    Phút 64': Phongsakon Sangkasopha (Ratchaburi) lập công (kiến tạo: Daniel Ting). Tỷ số: 1 - 1.

  • 63'Vissel Kobe ép sân

    Cầm bóng: Vissel Kobe 56% - 44% Ratchaburi, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 4.

  • 62'Thay người

    Phút 62' (Vissel Kobe): Erik Nascimento de Lima vào sân thay Yuta Goke.

  • 49'Vissel Kobe ép sân

    Cầm bóng: Vissel Kobe 64% - 36% Ratchaburi, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 4.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Ratchaburi): Tarek Aggoun vào sân thay Adison Promrak.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Vissel Kobe): Tetsushi Yamakawa vào sân thay João Victor Andrade Caetano.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Vissel Kobe): Yosuke Ideguchi vào sân thay Kota Watanabe.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Ratchaburi): Sai Van Wermeskerken vào sân thay Sanchai Nontasila.

  • 39'Thẻ vàng

    Phút 39': Thossawat Limwannasthian (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Vissel Kobe ép sân

    Cầm bóng: Vissel Kobe 73% - 27% Ratchaburi, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 1.

  • 36'VAR

    Phút 36': Bàn thắng được công nhận — Kento Hamasaki (Vissel Kobe).

  • 34'BÀN THẮNG! Vissel Kobe (1-0)

    Phút 34': Kento Hamasaki (Vissel Kobe) lập công (kiến tạo: Yuta Goke). Tỷ số: 1 - 0.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Kota Watanabe (Vissel Kobe) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 25'Vissel Kobe ép sân

    Cầm bóng: Vissel Kobe 70% - 30% Ratchaburi, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Vissel Kobe 57% - 43% Ratchaburi, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

  • 10'Thẻ vàng

    Phút 10': Sanchai Nontasila (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 6'Thẻ vàng

    Phút 6': Phongsakon Sangkasopha (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Vissel Kobe tiếp đón Ratchaburi.

Cập nhật lúc 18:51 03/11/2026

Đội hình chính thức
Vissel Kobe
Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Skibbe
Ratchaburi
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV W. Srimaka
21
S. Arai
2
N. Iino
31
T. Iwanami
16
Caetano
41
K. Nagato
20
K. Watanabe
25
Y. Kuwasaki
5
Y. Goke
28
K. Hamasaki
29
R. Komatsu
26
Jean Patrick
99
Phatomakkakul
44
Pablo Insua
15
A. Promrak
5
D. Ting
17
Sidcley
28
Limwanasathian
48
S. Allardice
20
Sanchai Nontasila
6
Tana
21
E. Panya
22
Sangkasopha
Dự bị
Vissel Kobe
15 Diego4 T. Yamakawa3 Matheus Thuler94 Erik71 S. Gonda44 M. Hidaka7 Y. Ideguchi62 H. Kawabata1 D. Maekawa
Ratchaburi
31 van Wermeskerken8 Suengchitthawon92 Njiva Rakotoharimalala88 C. Poomkaew42 S. Panthong27 J. Curran9 Bruno Mendes3 Tarek Aggoun97 U. Wongmeema
Cập nhật đội hình lúc 16:32 03/11/2026
Vissel KobeThống kêRatchaburi
57%
Kiểm soát bóng
43%
20
Dứt điểm
11
6
Trúng đích
5
7
Phạt góc
2
13
Phạm lỗi
12
1
Việt vị
2
3
Thủ môn cứu thua
4

Vissel Kobe bước vào trận gặp Ratchaburi với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tay. Đội chủ nhà đang đứng hạng 2 với 9 điểm, trong khi đối thủ nằm ở hạng 13 và mới có 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 03/11/2026 trên sân Noevir Stadium Kobe.

Vissel Kobe nhắm tới việc bám sát ngôi đầu

Hạng 2 với 9 điểm là vị trí giúp Vissel Kobe còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Lợi thế sân nhà càng làm trận đấu này trở thành dịp để đội bóng xứ Kobe củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng.

Chênh lệch giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá rõ: 11 bậc và 8 điểm. Khoảng cách này đặt Vissel Kobe vào vai đội được kỳ vọng nhiều hơn, nhưng cũng buộc họ phải giữ sự tập trung để không bỏ lỡ cơ hội.

Phong độ gần đây: hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận

Vissel Kobe thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ đang có hai chiến thắng liên tiếp, đồng nghĩa với việc đội bóng vào trận với tinh thần khá tích cực. Trước chuỗi này, họ từng hòa một trận và thua một trận, rồi thắng ở trận cũ nhất trong chuỗi.

Ratchaburi cũng có thành tích 3 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 5 trận gần nhất. Đội khách thắng trận gần đây nhất, sau đó hòa một trận và thua một trận, rồi thắng hai trận trước đó. Con số này cho thấy Ratchaburi không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ dù vị trí trên bảng xếp hạng còn khiêm tốn.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế đội đứng cao hơn và được chơi trên sân nhà, Vissel Kobe nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc mở thế trận sớm sẽ giúp họ tạo áp lực lên đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Ngược lại, Ratchaburi có thể chọn cách chơi thận trọng, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và tìm cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái. Đội khách vừa thắng trận gần nhất nên sẽ không thiếu động lực để cố gắng cải thiện kết quả ở trận này.

Hai đội có thành tích 5 trận gần nhất giống nhau, vì vậy yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng giữ sự tập trung và tận dụng cơ hội. Vissel Kobe cần tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co, bởi một sơ suất nhỏ cũng có thể làm chậm bước tiến trong cuộc bám đuổi ngôi đầu.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Vissel Kobe được đánh giá nhỉnh hơn. Hai chiến thắng gần nhất giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin, và đây là thời điểm phù hợp để họ tiếp tục áp sát ngôi đầu.

Tuy nhiên, Ratchaburi cũng có thành tích gần đây đáng nể với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được sự kỷ luật, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà trong trận đấu tại Noevir Stadium Kobe.

Vissel Kobe
5 trận gần nhất
TTHBT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
1
Thủng lưới
Ratchaburi
5 trận gần nhất
THBTT
3
Trận
0-1-2
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Kashima3300+109TTT
2Vissel Kobe3300+49TTT
3Gamba Osaka3210+57HTTT
12Buriram United3021-12HBH
13Ratchaburi3012-31HBB
14Pohang Steelers3003-70BBB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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