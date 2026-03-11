Trực tiếp Vissel Kobe vs Ratchaburi: Vissel Kobe vượt lên dẫn trước

TRỰC TIẾPTrực tiếp Vissel Kobe vs Ratchaburi: Vissel Kobe vượt lên dẫn trước
Vissel Kobe còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 9 điểm. Họ tiếp Ratchaburi, đội đứng hạng 13, tại Noevir Stadium Kobe lúc 17h00 ngày 03/11/2026.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Vissel Kobe 3 - 2 Ratchaburi.
- 90+1'Thay người
Phút 90+1' (Ratchaburi): Jesse Curran vào sân thay Scott Allardice.
- 89'Thẻ vàng
Phút 89': Daniel Ting (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).
- 88'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Vissel Kobe 57% - 43% Ratchaburi, dứt điểm 20 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 7 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 13 - 12, cứu thua 3 - 4.
- 88'BÀN THẮNG! Vissel Kobe (3-2)
Phút 88': Tetsushi Yamakawa (Vissel Kobe) lập công (kiến tạo: Yuya Osako). Tỷ số: 3 - 2.
- 83'BÀN THẮNG! Vissel Kobe (2-2)
Phút 83': Erik Nascimento de Lima (Vissel Kobe) lập công (kiến tạo: Yuya Kuwasaki). Tỷ số: 2 - 2.
- 82'BÀN THẮNG! Ratchaburi (1-2)
Phút 82': Ekanit Panya (Ratchaburi) lập công (kiến tạo: Pedro Tanausú Domínguez Placeres). Tỷ số: 1 - 2.
- 78'Thay người
Phút 78' (Ratchaburi): Njiva Rakotoharimalala vào sân thay Sidcley Ferreira Pereira.
- 75'Vissel Kobe ép sân
Cầm bóng: Vissel Kobe 55% - 45% Ratchaburi, dứt điểm 17 - 8 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 12 - 12, cứu thua 2 - 4.
- 72'Thay người
Phút 72' (Ratchaburi): Thanawat Suengchitthawon vào sân thay Thossawat Limwannasthian.
- 69'Thay người
Phút 69' (Vissel Kobe): Yoshinori Muto vào sân thay Kento Hamasaki.
- 69'Thay người
Phút 69' (Vissel Kobe): Yuya Osako vào sân thay Ren Komatsu.
- 64'BÀN THẮNG! Ratchaburi (1-1)
Phút 64': Phongsakon Sangkasopha (Ratchaburi) lập công (kiến tạo: Daniel Ting). Tỷ số: 1 - 1.
- 63'Vissel Kobe ép sân
Cầm bóng: Vissel Kobe 56% - 44% Ratchaburi, dứt điểm 16 - 7 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 4.
- 62'Thay người
Phút 62' (Vissel Kobe): Erik Nascimento de Lima vào sân thay Yuta Goke.
- 49'Vissel Kobe ép sân
Cầm bóng: Vissel Kobe 64% - 36% Ratchaburi, dứt điểm 14 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 1 - 4.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (Ratchaburi): Tarek Aggoun vào sân thay Adison Promrak.
- 45'Thay người
Phút 45' (Vissel Kobe): Tetsushi Yamakawa vào sân thay João Victor Andrade Caetano.
- 45'Thay người
Phút 45' (Vissel Kobe): Yosuke Ideguchi vào sân thay Kota Watanabe.
- 45'Thay người
Phút 45' (Ratchaburi): Sai Van Wermeskerken vào sân thay Sanchai Nontasila.
- 39'Thẻ vàng
Phút 39': Thossawat Limwannasthian (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Vissel Kobe ép sân
Cầm bóng: Vissel Kobe 73% - 27% Ratchaburi, dứt điểm 7 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 0 - 1.
- 36'VAR
Phút 36': Bàn thắng được công nhận — Kento Hamasaki (Vissel Kobe).
- 34'BÀN THẮNG! Vissel Kobe (1-0)
Phút 34': Kento Hamasaki (Vissel Kobe) lập công (kiến tạo: Yuta Goke). Tỷ số: 1 - 0.
- 27'Thẻ vàng
Phút 27': Kota Watanabe (Vissel Kobe) nhận thẻ vàng (Foul).
- 25'Vissel Kobe ép sân
Cầm bóng: Vissel Kobe 70% - 30% Ratchaburi, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 0 - 1.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Vissel Kobe 57% - 43% Ratchaburi, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.
- 10'Thẻ vàng
Phút 10': Sanchai Nontasila (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).
- 6'Thẻ vàng
Phút 6': Phongsakon Sangkasopha (Ratchaburi) nhận thẻ vàng (Foul).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Vissel Kobe tiếp đón Ratchaburi.
Cập nhật lúc 18:51 03/11/2026
Vissel Kobe bước vào trận gặp Ratchaburi với cơ hội bám đuổi ngôi đầu trong tay. Đội chủ nhà đang đứng hạng 2 với 9 điểm, trong khi đối thủ nằm ở hạng 13 và mới có 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 17h00 ngày 03/11/2026 trên sân Noevir Stadium Kobe.
Vissel Kobe nhắm tới việc bám sát ngôi đầu
Hạng 2 với 9 điểm là vị trí giúp Vissel Kobe còn nguyên cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Lợi thế sân nhà càng làm trận đấu này trở thành dịp để đội bóng xứ Kobe củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng.
Chênh lệch giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá rõ: 11 bậc và 8 điểm. Khoảng cách này đặt Vissel Kobe vào vai đội được kỳ vọng nhiều hơn, nhưng cũng buộc họ phải giữ sự tập trung để không bỏ lỡ cơ hội.
Phong độ gần đây: hai đội cùng thắng 3 trong 5 trận
Vissel Kobe thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ đang có hai chiến thắng liên tiếp, đồng nghĩa với việc đội bóng vào trận với tinh thần khá tích cực. Trước chuỗi này, họ từng hòa một trận và thua một trận, rồi thắng ở trận cũ nhất trong chuỗi.
Ratchaburi cũng có thành tích 3 thắng, 1 hòa, 1 thua trong 5 trận gần nhất. Đội khách thắng trận gần đây nhất, sau đó hòa một trận và thua một trận, rồi thắng hai trận trước đó. Con số này cho thấy Ratchaburi không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ dù vị trí trên bảng xếp hạng còn khiêm tốn.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với vị thế đội đứng cao hơn và được chơi trên sân nhà, Vissel Kobe nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Việc mở thế trận sớm sẽ giúp họ tạo áp lực lên đối thủ đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.
Ngược lại, Ratchaburi có thể chọn cách chơi thận trọng, giữ cự ly đội hình chặt chẽ và tìm cơ hội từ những tình huống chuyển đổi trạng thái. Đội khách vừa thắng trận gần nhất nên sẽ không thiếu động lực để cố gắng cải thiện kết quả ở trận này.
Hai đội có thành tích 5 trận gần nhất giống nhau, vì vậy yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng giữ sự tập trung và tận dụng cơ hội. Vissel Kobe cần tránh để trận đấu rơi vào thế giằng co, bởi một sơ suất nhỏ cũng có thể làm chậm bước tiến trong cuộc bám đuổi ngôi đầu.
Nhận định
Xét về vị trí trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, Vissel Kobe được đánh giá nhỉnh hơn. Hai chiến thắng gần nhất giúp đội chủ nhà có thêm sự tự tin, và đây là thời điểm phù hợp để họ tiếp tục áp sát ngôi đầu.
Tuy nhiên, Ratchaburi cũng có thành tích gần đây đáng nể với 3 trận thắng trong 5 trận gần nhất. Nếu giữ được sự kỷ luật, đội khách hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà trong trận đấu tại Noevir Stadium Kobe.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)