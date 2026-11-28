TRỰC TIẾP Trực tiếp Vitória SC vs Estrela: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 1-1 Estrela thi đấu chưa tốt khi xa nhà và sẽ đối mặt chuyến làm khách nhiều thử thách tại Estádio D. Afonso Henriques lúc 03:30 ngày 29/11/2026, trước Vitória SC.

Vitória SC 1 - 1 Estrela Hiệp 2 — phút 67' 67' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Vitória SC 1 - 1 Estrela.

65' Thay người Phút 65' (Estrela): Beni Souza vào sân thay Lovro Zvonarek.

64' Thay người Phút 64' (Estrela): Tom Moustier vào sân thay Ianis Stoica.

61' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 62% - 38% Estrela, dứt điểm 11 - 5 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 12 - 9, cứu thua 0 - 3.

50' Thẻ vàng Phút 50': Gustavo Silva (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

49' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 64% - 36% Estrela, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Estrela): Alisson Souza vào sân thay Abraham Marcus.

38' BÀN THẮNG! Estrela (1-1) Phút 38': Joan Jordan (Estrela) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': Oliwier Zych (Vitória SC) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 65% - 35% Estrela, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 2.

33' VAR Phút 33': Phạt đền được công nhận — Kevin Hoog Jansson (Estrela).

24' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 69% - 31% Estrela, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

22' Thay người Phút 22' (Estrela): Jefferson Encada vào sân thay Max Scholze.

14' VAR Phút 14': Bàn thắng được công nhận — Gustavo Silva (Vitória SC).

14' BÀN THẮNG! Vitória SC (1-0) Phút 14': Gustavo Silva (Vitória SC) lập công (kiến tạo: Balieiro Thiago). Tỷ số: 1 - 0.

12' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 78% - 22% Estrela, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Vitória SC tiếp đón Estrela.

Cập nhật lúc 05:03 29/11/2026

Đội hình chính thức Vitória SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido Estrela Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Pepa 48 O. Zych 23 T. Strata 28 Thiago Balieiro 5 A. Sidibé 72 Tomás Ferreira Rodrigues 16 Beni 8 Gonçalo Nogueira 11 Gustavo 20 Samu 7 O. Camara 9 A. Jakupovic 24 Léo Linck 21 M. Scholze 30 Patrick Luan 4 Bernardo Schappo 3 Mincarelli Davin 19 Joan Jordán 6 Höög Jansson 99 A. Marcus 14 L. Zvonarek 10 I. Stoica 37 L. Antonetti Dự bị Vitória SC 44 L. Doucet 22 J. Castillo 2 Miguel Maga 19 V. Andersson 40 Mohammed Kebdani 6 M. Mitrović 15 Y. Mosquera 24 A. Ndoye 29 V. Ouotro Estrela 78 Santiago Serra 72 H. Poniewas 5 S. Leković 93 B. Souza 28 T. Moustier 8 Robinho 71 Pedro Vanga 17 Jefferson Encada 55 Rafa Soares Cập nhật đội hình lúc 03:04 29/11/2026

Vitória SC Thống kê Estrela 62% Kiểm soát bóng 38% 11 Dứt điểm 5 4 Trúng đích 1 3 Phạt góc 1 12 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 0 Thủ môn cứu thua 3

Estrela thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trên sân của Vitória SC vì thế hứa hẹn nhiều thử thách. Trận đấu diễn ra lúc 03:30 ngày 29/11/2026 tại Estádio D. Afonso Henriques, giữa hai đội đang nằm sát nhau ở nhóm giữa bảng xếp hạng.

Estrela còn nhiều trăn trở trên hành trình xa nhà

Phong độ gần đây của Estrela chưa thực sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 3 trận. Đáng chú ý, trận thắng mới nhất chỉ chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp trước đó.

Một chiến thắng gần đây có thể giúp Estrela lấy lại phần nào tinh thần. Tuy nhiên, khi phải hành quân đến sân của đối thủ, đội khách cần chứng minh rằng họ đã thoát khỏi giai đoạn chao đảo, điều mà những kết quả vừa qua chưa cho thấy rõ.

Vitória SC muốn lấy lại nhịp độ trước khán giả nhà

Về phía chủ nhà, Vitória SC cũng không có thời điểm dễ chịu. Đội thua 2 trận gần nhất, trước đó hòa 1 trận và thắng 2 trận. Chuỗi kết quả đi xuống khiến đội bóng cần một chiến thắng để khép lại giai đoạn thiếu ổn định.

Dù vậy, lợi thế sân nhà và quyết tâm phục hồi có thể là động lực lớn. Vitória SC sẽ muốn tận dụng việc đối thủ chưa tạo được dấu ấn khi thi đấu xa nhà để giành lại sự tự tin.

Thế đối đầu nghiêng về Vitória SC

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Vitória SC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trước Estrela. Con số này cho thấy chủ nhà có ưu thế tâm lý nhất định khi tái ngộ đối thủ.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu không đảm bảo kết quả. Estrela từng đánh bại Vitória SC một lần trong giai đoạn này, nên đội khách vẫn có cơ sở để tin rằng họ có thể gây khó khăn cho chủ nhà.

Cuộc đua thứ hạng sát sao

Trên bảng xếp hạng, Estrela đang đứng thứ 13 với 10 điểm, còn Vitória SC xếp ngay sau ở vị trí thứ 14 với 9 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của hai đội.

Điểm mấu chốt của trận đấu

Trận đấu nhiều khả năng xoay quanh khả năng giữ sự tập trung của Estrela trên sân khách và phản ứng của Vitória SC sau hai trận thua liên tiếp. Nếu đội khách không cải thiện được phong độ khi xa nhà, chủ nhà sẽ có cơ hội lớn để chiếm ưu thế.

Nhìn chung, Vitória SC có lợi thế về sân nhà và thành tích đối đầu, trong khi Estrela cần một màn trình diễn kỷ luật để vượt qua chuyến đi đầy thử thách này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vitória SC · 3 thắng 1 hòa Estrela · 1 thắng Vitória SC 2 - 1 Estrela VS Estrela 0 - 2 Vitória SC VS Vitória SC 0 - 1 Estrela EST Vitória SC 2 - 0 Estrela VS Estrela 2 - 2 Vitória SC Hòa

Vitória SC 5 trận gần nhất B B H T T 11 Trận 2-3-6 T-H-B 11 Ghi (TB 1.0) 12 Thủng lưới Estrela 5 trận gần nhất T B B B T 11 Trận 2-4-5 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 22 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 11 11 0 0 +22 33 T T T T T 2 Benfica 11 9 1 1 +20 28 T T T T B 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H … 12 Alverca 11 3 3 5 -1 12 H B B T T 13 Estrela 11 2 4 5 -5 10 B B B B B 14 Vitória SC 11 2 3 6 -1 9 B H T B H 15 Maritimo 11 2 2 7 -13 8 B B B B H …