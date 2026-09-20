TRỰC TIẾP Trực tiếp Vitória SC vs Moreirense: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Vitória SC đặt mục tiêu tìm kiếm cú hích phong độ trước Moreirense trên sân nhà Estádio D. Afonso Henriques trong cuộc so tài lúc 21h30 ngày 20/09/2026.

Vitória SC 0 - 0 Moreirense Hiệp 2 — phút 52' 52' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

50' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 62% - 38% Moreirense, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 0 - 0; phạm lỗi 6 - 6, cứu thua 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 64% - 36% Moreirense, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 0; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 2 - 1.

24' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 66% - 34% Moreirense, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 0; phạm lỗi 4 - 1.

12' Vitória SC ép sân Cầm bóng: Vitória SC 76% - 24% Moreirense, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

12' Thay người Phút 12' (Vitória SC): Miguel Nogueira vào sân thay Gustavo Silva.

0' Trận đấu bắt đầu Vitória SC tiếp đón Moreirense.

Cập nhật lúc 22:44 20/09/2026

Đội hình chính thức Vitória SC Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Tiago Margarido Moreirense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa 48 O. Zych 23 T. Strata 28 Thiago Balieiro 21 T. Borevković 13 João Mendes 8 Gonçalo Nogueira 44 L. Doucet 7 O. Camara 10 Alan 11 Gustavo 9 A. Jakupovic 13 André Ferreira 76 Dinis Pinto 66 Gilberto Batista 26 Maracás 27 Kiko 23 N. John 65 Guilherme Liberato 10 Kiko Bondoso 7 Manuel Ascenção Bebiano Mendonça 19 Tiago Andrade 79 L. Vonić Dự bị Vitória SC 22 J. Castillo 19 V. Andersson 82 F. Dias 2 Miguel Maga 6 M. Mitrović 16 Beni 17 Miguel Nogueira 29 V. Ouotro 4 Óscar Rivas Moreirense 9 Duville-Parsemain 99 Maranhão 8 Stjepanović 28 Chipyoka Songa 2 Leandro Henrique Sousa Santos 21 Rodri Alonso 17 Álvaro Martínez 11 Landerson 4 Kevyn Monteiro Cập nhật đội hình lúc 21:04 20/09/2026

Vitória SC Thống kê Moreirense 62% Kiểm soát bóng 38% 4 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 2 0 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 6 2 Thủ môn cứu thua 2

Vitória SC bước vào màn so tài với Moreirense trên sân vận động Estádio D. Afonso Henriques vào lúc 21h30 ngày 20/09/2026 với yêu cầu cấp thiết về việc tìm lại nhịp điệu thi đấu. Đội chủ nhà đang trải qua chuỗi ngày thi đấu đầy áp lực và cần một cú hích mạnh mẽ về phong độ để tạo ra sự chuyển biến rõ nét trên bảng xếp hạng.

Áp lực điểm số và nhu cầu giải tỏa phong độ của Vitória SC

Bước vào vòng đấu này, Vitória SC đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 14 với 4 điểm tích lũy được. Nhìn lại màn trình diễn gần đây, phong độ của đội bóng đem đến nhiều mối bận tâm khi trong 5 trận gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng, để hòa 1 trận và nhận 3 thất bại.

Sự thiếu ổn định qua từng vòng đấu khiến Vitória SC gặp nhiều trở ngại trong việc tạo đà thăng tiến. Việc được trở về thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà tại Estádio D. Afonso Henriques mang đến cơ hội quan trọng để toàn đội xốc lại tinh thần, từ đó tìm kiếm một kết quả tích cực nhằm giải tỏa áp lực đè nặng suốt thời gian qua.

Moreirense và nỗ lực bứt phá khỏi nhóm dưới

Ở bên kia chiến tuyến, Moreirense đang xếp ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng với 7 điểm, xếp ngay phía trên đội chủ nhà. Dù vậy, đội khách cũng chưa thể hiện được sự ổn định cần thiết về mặt kết quả thi đấu ở các vòng đấu vừa qua.

Thống kê trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy Moreirense có 2 trận thắng nhưng cũng đã phải nhận tới 3 thất bại. Việc phong độ xen kẽ giữa các chiến thắng và những cú sẩy chân khiến đội bóng chưa thể thiết lập một quỹ đạo bứt phá ổn định. Chuyến hành quân lần này hứa hẹn sẽ mang đến thử thách không nhỏ khi họ phải chơi trên sân của một đối thủ đang khát điểm.

Lịch sử đối đầu mang lại niềm tin cho đội chủ nhà

Bên cạnh yếu tố sân bãi, lịch sử chạm trán gần đây đang là điểm tựa tinh thần đáng kể cho Vitória SC. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên, Vitória SC đã chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ chấp nhận thất bại 1 lần trước Moreirense.

Những kết quả thuận lợi trong quá khứ đem lại sự tự tin nhất định cho đội chủ sân Estádio D. Afonso Henriques. Dù cả hai đội đều đang gặp những vấn đề riêng về sự ổn định, ưu thế đối đầu cùng quyết tâm bứt phá là nền tảng để Vitória SC hướng đến việc tạo bước ngoặt trong cuộc chạm trán này.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Vitória SC · 3 thắng 1 hòa Moreirense · 1 thắng Vitória SC 1 - 0 Moreirense VS Moreirense 2 - 0 Vitória SC MOR Moreirense 2 - 2 Vitória SC Hòa Vitória SC 1 - 0 Moreirense VS Vitória SC 1 - 0 Moreirense VS

Vitória SC 5 trận gần nhất B H B T B 6 Trận 1-1-4 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 7 Thủng lưới Moreirense 5 trận gần nhất T B B T B 6 Trận 2-1-3 T-H-B 7 Ghi (TB 1.2) 13 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 7 4 3 0 +9 15 H H T T T … 12 Famalicao 7 1 4 2 +2 7 T H H H B 13 Moreirense 6 2 1 3 -6 7 T B B T B 14 Vitória SC 6 1 1 4 -3 4 B H B T B 15 Nacional 7 1 1 5 -8 4 B B B B B …