TRỰC TIẾP Trực tiếp Vojvodina vs Ajax: Ajax nới rộng cách biệt 1-3 Ajax có lợi thế tâm lý trước Vojvodina khi thắng cả 2 lần đối đầu gần nhất, nhưng trận đấu ngày 24/07/2026 vẫn cần được đánh giá thận trọng

Vojvodina 1 - 3 Ajax Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Vojvodina 1 - 3 Ajax.

90' Thay người Phút 90' (Ajax): M. Abdalla vào sân thay M. Godts.

84' Thẻ vàng Phút 84': Lucas Barros (Vojvodina) nhận thẻ vàng (Holding).

83' Ajax ép sân Cầm bóng: Vojvodina 32% - 68% Ajax, dứt điểm 9 - 17 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 1 - 10; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 6 - 3.

80' Thay người Phút 80' (Vojvodina): S. Mitrovic vào sân thay L. Randjelovic.

80' Thay người Phút 80' (Vojvodina): M. Poletanovic vào sân thay D. Zukic.

72' Thay người Phút 72' (Ajax): D. Konadu vào sân thay K. Dolberg.

72' Thay người Phút 72' (Ajax): A. Ouazane vào sân thay D. Klaassen.

71' Thay người Phút 71' (Vojvodina): D. Kokanovic vào sân thay N. Petrovic.

70' Ajax ép sân Cầm bóng: Vojvodina 30% - 70% Ajax, dứt điểm 9 - 17 (trúng đích 4 - 9), phạt góc 1 - 10; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 10 - 4, cứu thua 6 - 3.

69' Thay người Phút 69' (Ajax): J. Mokio vào sân thay O. Gloukh.

69' Thay người Phút 69' (Ajax): Caio Henrique vào sân thay O. Wijndal.

64' Thẻ vàng Phút 64': N. Mulahusejnovic (Vojvodina) nhận thẻ vàng (Roughing).

54' Ajax ép sân Cầm bóng: Vojvodina 26% - 74% Ajax, dứt điểm 6 - 15 (trúng đích 4 - 7), phạt góc 1 - 9; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 5 - 3.

52' BÀN THẮNG! Ajax (1-3) Phút 52': O. Gloukh (Ajax) lập công (kiến tạo: M. Godts). Tỷ số: 1 - 3.

46' Thay người Phút 46' (Vojvodina): M. Vidosavljevic vào sân thay I. Djakovac.

46' Thay người Phút 46' (Vojvodina): M. Butean vào sân thay S. Tanjga.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

41' Ajax ép sân Cầm bóng: Vojvodina 22% - 78% Ajax, dứt điểm 4 - 12 (trúng đích 2 - 7), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 5 - 1.

37' BÀN THẮNG! Ajax (1-2) Phút 37': S. Berghuis (Ajax) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

29' Ajax ép sân Cầm bóng: Vojvodina 20% - 80% Ajax, dứt điểm 1 - 10 (trúng đích 1 - 6), phạt góc 0 - 5; phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 5 - 1.

28' BÀN THẮNG! Vojvodina (1-1) Phút 28': P. Sukacev (Vojvodina) lập công (kiến tạo: Lucas Barros). Tỷ số: 1 - 1.

19' Thẻ vàng Phút 19': S. Tanjga (Vojvodina) nhận thẻ vàng (Roughing).

3' BÀN THẮNG! Ajax (0-1) Phút 3': D. Klaassen (Ajax) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Vojvodina tiếp đón Ajax.

Cập nhật lúc 02:52 24/07/2026

Vojvodina Thống kê Ajax 32% Kiểm soát bóng 68% 9 Dứt điểm 17 4 Trúng đích 9 1 Phạt góc 10 14 Phạm lỗi 6 0 Việt vị 1 6 Thủ môn cứu thua 3

Thông tin trận đấu

Vojvodina sẽ đối đầu Ajax lúc 01:00 ngày 24/07/2026 tại UEFA Europa Conference League. Đây là trận đấu mà tương quan lịch sử gần đây nghiêng về phía đại diện Hà Lan, song những dữ liệu hiện có chưa đủ để kết luận về phong độ hiện tại, lực lượng hay cách tiếp cận cụ thể của hai đội.

Ajax chiếm ưu thế trong đối đầu gần đây

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Vojvodina chưa giành chiến thắng hay có trận hòa nào trước Ajax. Đội bóng Hà Lan thắng cả 2 trận, qua đó tạo ra lợi thế rõ rệt về kết quả đối đầu trực tiếp.

Thông tin này có thể đem lại sự tự tin nhất định cho Ajax trước giờ bóng lăn. Ngược lại, Vojvodina sẽ cần tránh để lịch sử đối đầu ảnh hưởng đến sự chủ động trong trận đấu. Tuy nhiên, chỉ số tổng hợp này không phản ánh đầy đủ diễn biến của cuộc so tài sắp tới và không thể thay thế cho đánh giá về phong độ, đội hình hoặc chiến thuật hiện tại.

Chưa đủ dữ liệu để xác định thế trận

Nguồn thông tin hiện có không cung cấp thành tích ở các trận gần đây, vị trí của hai đội, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc sơ đồ chiến thuật dự kiến. Vì vậy, chưa có cơ sở đáng tin cậy để khẳng định đội nào sẽ kiểm soát bóng, tổ chức pressing hay ưu tiên phòng ngự phản công.

Điểm đáng chú ý duy nhất nằm ở sự khác biệt trong đối đầu trực tiếp. Ajax có thể bước vào trận với tâm lý tích cực hơn, trong khi Vojvodina cần thể hiện khả năng kiểm soát cảm xúc và duy trì tính kỷ luật. Dẫu vậy, việc chuyển lợi thế lịch sử thành ưu thế trên sân vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn thực tế của hai đội.

Nhận định trước trận

Ajax được đánh giá nhỉnh hơn về mặt tâm lý nhờ thắng cả 2 lần gặp Vojvodina gần nhất. Dù vậy, dữ liệu hiện có chưa cho phép đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số, lực lượng ra sân hay diễn biến chiến thuật.

Vojvodina sẽ cần một màn trình diễn chặt chẽ và tập trung để phá vỡ xu hướng bất lợi trong đối đầu. Trong khi đó, Ajax phải chứng minh ưu thế lịch sử bằng sự hiệu quả trên sân. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và mức độ ổn định trong từng thời điểm, những yếu tố chưa được cung cấp đủ dữ liệu để phân tích sâu hơn.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Vojvodina · 0 thắng 0 hòa Ajax · 2 thắng Vojvodina 1 - 3 Ajax AJA Ajax 1 - 0 Vojvodina AJA

Vojvodina 5 trận gần nhất B T B B T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất T T H T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới