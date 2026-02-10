TRỰC TIẾP Trực tiếp Wales U19 vs Norway U19: Trận đấu đang diễn ra Wales U19 đứng trước thử thách khi hướng tới mục tiêu tìm lại chiến thắng trong cuộc tiếp đón đối thủ kỵ dơ Norway U19 diễn ra vào lúc 17h00 ngày 02/10 tới đây.

Wales U19 0 - 0 Norway U19 Hiệp 1 — phút 26' 26' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Wales U19 tiếp đón Norway U19.

Cập nhật lúc 17:28 02/10/2026

Cuộc so tài giữa Wales U19 và Norway U19 diễn ra vào lúc 17h00 ngày 02/10/2026 đang thu hút nhiều sự chú ý khi đội chủ nhà bước vào trận đấu với quyết tâm cao độ nhằm chấm dứt chuỗi kết quả kém vui gần đây. Wales U19 đang rất khát khao giành trọn vẹn điểm số để lấy lại sự tự tin cần thiết.

Khát khao trở lại mạch thắng của Wales U19

Đội chủ nhà Wales U19 đang trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định về mặt kết quả. Trong 4 trận gần nhất được ghi nhận, đội bóng này chỉ có được 1 chiến thắng và phải nhận tới 3 thất bại. Hàng phòng ngự cùng khả năng duy trì thế trận đang là bài toán mà ban huấn luyện Wales U19 cần nhanh chóng tìm ra lời giải nếu muốn tạo nên bước ngoặt tích cực.

Điểm tựa sân nhà trong màn tiếp đón lần này là cơ hội tốt để các cầu thủ trẻ xứ Wales sốc lại tinh thần. Việc sớm cải thiện sự tập trung ngay từ những phút đầu tiên sẽ đóng vai trò then chốt giúp Wales U19 hướng tới việc ngắt mạch trận thất vọng.

Thử thách lớn mang tên Norway U19

Ở phía bên kia chiến tuyến, Norway U19 cho thấy phong độ tổng thể khá ấn tượng dù có phần chững lại thời gian qua. Đội bóng Bắc Âu từng giành tới 3 chiến thắng liên tiếp trước khi để thua ở 2 trận đấu gần đây nhất trong chuỗi 5 lần ra sân gần nhất. Dù vừa trải qua những kết quả không như ý, nền tảng lối chơi giàu sức mạnh của Norway U19 vẫn là mối đe dọa thường trực đối với bất kỳ hàng thủ nào.

Bên cạnh phong độ nhỉnh hơn, Norway U19 còn nắm giữ ưu thế rõ rệt khi xét về kết quả chạm trán. Ở 2 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Norway U19 đã toàn thắng cả 2 trận trước Wales U19. Sự áp đảo này mang lại sự tự tin rất lớn cho các vị khách khi bước vào chuyến hành quân lần này.

Cục diện chặt chẽ và cơ hội cho chủ nhà

Mặc dù phải đối mặt với đối thủ từng đánh bại mình ở cả 2 lần chạm trán gần nhất, đây vẫn là thời điểm Wales U19 có động lực thi đấu mạnh mẽ nhất. Để tìm lại niềm vui chiến thắng, Wales U19 cần tận dụng tối đa lợi thế sân bãi, đồng thời hạn chế tối đa các sai số cá nhân trước một Norway U19 vốn luôn chớp thời cơ rất nhanh.

Trận đấu lúc 17h00 ngày 02/10 dự kiến sẽ diễn ra với thế trận giằng co và thận trọng từ cả hai phía, nơi bản lĩnh ở những khoảnh khắc quyết định sẽ định đoạt cục diện chung cuộc.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Wales U19 · 0 thắng 0 hòa Norway U19 · 2 thắng Norway U19 3 - 1 Wales U19 NU Norway U19 5 - 0 Wales U19 NU

Wales U19 5 trận gần nhất B B B B B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 9 Thủng lưới Norway U19 5 trận gần nhất B B T T T 7 Trận 3-0-4 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 13 Thủng lưới