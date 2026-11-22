TRỰC TIẾP Trực tiếp Werder Bremen vs Hamburger SV: Werder Bremen ép sân, chưa có bàn thắng Hamburger SV thi đấu chưa tốt khi xa nhà, chỉ thắng 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Họ đến Weser-Stadion gặp Werder Bremen lúc 23h30 ngày 22/11/2026.

Werder Bremen 0 - 0 Hamburger SV Hiệp 1 — phút 32' 32' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

24' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 61% - 39% Hamburger SV, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

23' Thẻ vàng Phút 23': Warmed Omari (Hamburger SV) nhận thẻ vàng (Foul).

19' Thay người Phút 19' (Hamburger SV): Kofi Jeremy Amoako vào sân thay Miro Muheim.

12' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 70% - 30% Hamburger SV, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 1.

10' Thẻ vàng Phút 10': Amos Pieper (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Werder Bremen tiếp đón Hamburger SV.

Cập nhật lúc 00:03 23/11/2026

Đội hình chính thức Werder Bremen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Thioune Hamburger SV Sơ đồ 5-3-2 · HLV M. Polzin 1 K. Hein 13 Arthur 5 A. Pieper 32 M. Friedl 2 O. Deman 44 Y. Regeer 15 L. Reis 18 E. Dinkçi 20 Chuky San José 11 J. Njinmah 10 N. Füllkrug 1 Daniel Heuer Fernandes 7 Z. El Ouahdi 24 N. Capaldo 33 S. Bornauw 17 W. Omari 3 Møller Wolfe 5 M. Adeline 28 M. Muheim 11 A. Grønbæk 27 P. Daka 38 Alexander Røssing-Lelesiit Dự bị Werder Bremen 38 Erevbenagie 26 C. Itten 19 K. Quetant 30 A. Schlager 33 Mick Schmetgens 34 D. Soylu 23 Dariusz Stalmach 4 N. Stark 3 O. Wójcik Hamburger SV 18 B. Jatta 37 L. Lemke 9 T. Moffi 19 Otto Emerson Stange 12 S. Tangvik 20 Fábio Vieira 44 Mario Vušković 48 Bissi Mouelle 22 Kofi Jeremy Amoako Cập nhật đội hình lúc 23:04 22/11/2026

Werder Bremen Thống kê Hamburger SV 61% Kiểm soát bóng 39% 4 Dứt điểm 3 2 Trúng đích 0 0 Phạt góc 3 2 Phạm lỗi 3 0 Thủ môn cứu thua 2

Hamburger SV thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trước Werder Bremen trên sân Weser-Stadion lúc 23h30 ngày 22/11/2026 hứa hẹn là một thử thách không nhỏ. Đội khách chỉ thắng 1, hòa 1 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, trong khi chủ nhà đang đứng cao hơn họ 5 bậc trên bảng xếp hạng.

Hamburger SV mang theo phong độ chập chững

Chuỗi 5 trận gần nhất của Hamburger SV gồm 1 trận thắng, 1 trận hòa và 3 trận thua. Đáng chú ý, ba trận thua nằm ở phần cũ của chuỗi này. Sau đó đội có một chiến thắng, rồi giữ được kết quả hòa ở trận vừa qua.

Kết quả hòa gần nhất cho thấy đội khách đã chặn được đà sa sút. Tuy vậy, một trận hòa vẫn chưa đủ để nói họ đã thoát khỏi giai đoạn khó khăn. Khi phải hành quân đến sân đối thủ, áp lực với Hamburger SV càng lớn.

Werder Bremen chưa thật ổn định nhưng vẫn có lợi thế sân nhà

Werder Bremen cũng chưa có chuỗi kết quả đều tay. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2, hòa 1 và thua 2, trong đó trận thua đến ở lượt đấu mới nhất. Kết quả đan xen thắng và thua cho thấy chủ nhà vẫn đang tìm sự ổn định.

Dù vậy, so với đối thủ, thành tích của Werder Bremen vẫn khả quan hơn. Họ có nhiều chiến thắng hơn và ít trận thua hơn trong cùng quãng thời gian. Việc được thi đấu trên sân nhà là điểm tựa để đội bóng này tìm lại cảm giác chiến thắng sau trận thua gần nhất.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Werder Bremen thắng 3 trận, Hamburger SV thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về Werder Bremen nhưng không quá cách biệt. Hai đội thường cho ra kết quả rõ ràng thay vì chia điểm.

Điều này cho thấy Hamburger SV hoàn toàn có khả năng gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy nhiên, với phong độ hiện tại và việc phải làm khách, đội khách sẽ cần nhiều hơn một nỗ lực để tận dụng điều đó.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Werder Bremen đang đứng thứ 6 với 15 điểm. Hamburger SV xếp thứ 11 với 12 điểm. Hai đội cách nhau 3 điểm và 5 bậc, một khoảng cách đủ để tạo ra sự chênh lệch về tâm lý nhưng chưa phải quá lớn.

Với Werder Bremen, một kết quả tốt sẽ giúp họ duy trì vị trí ở nhóm trên. Với Hamburger SV, đây là cơ hội để rút ngắn khoảng cách với đối thủ ngay trên sân của họ.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là khả năng Hamburger SV giữ sự chắc chắn khi xa nhà. Nếu bị bàn thua sớm, đội khách sẽ khó giữ được sự bình tĩnh, nhất là khi phong độ chung của họ chưa thật tốt.

Yếu tố thứ hai là phản ứng của Werder Bremen sau trận thua gần nhất. Chủ nhà cần một khởi đầu tự tin để tận dụng lợi thế sân nhà và thế trội trong các lần đối đầu gần đây.

Nhận định

Nhìn chung, Werder Bremen có phong độ khá hơn, đứng cao hơn trên bảng xếp hạng và thắng nhiều hơn trong các lần gặp gần đây. Hamburger SV vừa hòa ở trận gần nhất, nhưng họ vẫn phải vượt qua những khó khăn khi thi đấu xa nhà. Chủ nhà được đánh giá nhỉnh hơn, song một đối thủ từng thắng 2 trong 5 lần đối đầu gần nhất chắc chắn không phải là đội dễ bị khuất phục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Werder Bremen · 3 thắng 0 hòa Hamburger SV · 2 thắng Werder Bremen 3 - 1 Hamburger SV WB Hamburger SV 3 - 2 Werder Bremen HS Hamburger SV 2 - 3 Werder Bremen WB Werder Bremen 0 - 2 Hamburger SV HS Werder Bremen 1 - 0 Hamburger SV WB

Werder Bremen 5 trận gần nhất B T B T H 9 Trận 4-3-2 T-H-B 17 Ghi (TB 1.9) 15 Thủng lưới Hamburger SV 5 trận gần nhất H T B B B 9 Trận 4-0-5 T-H-B 10 Ghi (TB 1.1) 20 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B … 5 Bayer Leverkusen 10 6 1 3 +7 19 T T B B T 6 Werder Bremen 9 4 3 2 +2 15 B T T H H 7 Eintracht Frankfurt 10 4 3 3 -4 15 T H T B T … 10 1899 Hoffenheim 10 4 0 6 -2 12 B T B T T 11 Hamburger SV 9 4 0 5 -10 12 T B B T T 12 FSV Mainz 05 9 3 1 5 -1 10 B B B T B …

Tình hình lực lượng Werder Bremen ✚ F. Agu (Calf Injury) ✚ S. Alvero (Calf Injury) ✚ M. Grull (Calf Injury) ✚ S. Musah (Muscle Injury) ✚ M. N'Diaye (Groin Injury) ✚ J. Stage (Muscle Injury) ✚ K. Topp (Knee Injury) Hamburger SV ✚ A. S. Lokonga (Calf Injury) ✚ B. Nadir (Muscle Injury) ✚ Y. Poulsen (Thigh Injury) ✚ N. Remberg (Knee Injury) ✚ J. Torunarigha (Hip Injury) ✚ M. Vuskovic (Back Injury)