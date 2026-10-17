Trực tiếp Werder Bremen vs SC Paderborn 07: SC Paderborn 07 nhân đôi cách biệt

TRỰC TIẾPTrực tiếp Werder Bremen vs SC Paderborn 07: SC Paderborn 07 nhân đôi cách biệt
Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp SC Paderborn 07 lúc 20h30 ngày 17/10/2026 tại Weser-Stadion, với lợi thế rõ rệt về điểm số và phong độ.
- 45'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Werder Bremen 0 - 2 SC Paderborn 07.
- 37'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Werder Bremen 56% - 44% SC Paderborn 07, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.
- 30'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (0-2)
Phút 30': Steffen Tigges (SC Paderborn 07) lập công. Tỷ số: 0 - 2.
- 25'Werder Bremen ép sân
Cầm bóng: Werder Bremen 63% - 37% SC Paderborn 07, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 3.
- 18'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (0-1)
Phút 18': Stefano Marino (SC Paderborn 07) lập công (kiến tạo: Steffen Tigges). Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Werder Bremen 54% - 46% SC Paderborn 07, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 0.
- 4'Thẻ vàng
Phút 4': Stefano Marino (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Werder Bremen tiếp đón SC Paderborn 07.
Cập nhật lúc 21:15 17/10/2026
Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón SC Paderborn 07 tại Weser-Stadion lúc 20h30 ngày 17/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Đứng hạng 7 với 8 điểm, Werder Bremen đối đầu đội bóng đang ở hạng 15 với 4 điểm.
Werder Bremen giữ vị trí tốp đầu
Hạng 7 và 8 điểm là nền tảng giúp Werder Bremen đứng gần nhóm trên của bảng xếp hạng. Khoảng cách với SC Paderborn 07 là 4 điểm và 8 bậc, một chênh lệch đáng kể ở giai đoạn đầu mùa. Trận này vì thế là dịp để đội chủ nhà tận dụng lợi thế sân nhà, duy trì vị trí trong cuộc đua tốp đầu.
Phong độ: Werder Bremen ổn định hơn
Trong 5 trận gần nhất, Werder Bremen thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ chỉ thua một trong năm lần ra sân. Trận gần nhất của đội là một trận hòa, trước đó là một thất bại.
Trong khi đó, SC Paderborn 07 thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thua ở trận vừa qua, sau chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Trước chuỗi thắng ấy, họ cũng có hai trận thua. Phong độ này cho thấy SC Paderborn 07 chưa thể giữ được sự đều tay.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, Werder Bremen thắng 2, hòa 2 và thua 1. SC Paderborn 07 chỉ thắng một lần. Xu hướng này cho thấy Werder Bremen thường không thua khi chạm trán đối thủ, một điểm cộng về mặt tâm lý trước trận đấu.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với vị thế cao hơn và lợi thế sân nhà, Werder Bremen nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều đội chủ nhà cần là sự chắc chắn, nhất là khi họ chưa tìm được mạch thắng liên tiếp gần đây. Hai trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy Werder Bremen vẫn còn dư địa để cải thiện hiệu quả ở những thời điểm quyết định.
Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 cần sớm lấy lại sự ổn định sau trận thua gần nhất. Nếu giữ được kỷ luật và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi, đội khách vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy vậy, với 4 điểm và vị trí thứ 15, họ đang chịu nhiều áp lực hơn.
Nhận định
Mọi chỉ số đều ủng hộ Werder Bremen: vị trí cao hơn, điểm số nhiều hơn, phong độ ổn định hơn và thành tích đối đầu tích cực. Đội chủ nhà đang có điều kiện thuận lợi để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. SC Paderborn 07 phải thể hiện nhiều hơn mới có thể làm thay đổi xu hướng ấy tại Weser-Stadion.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)