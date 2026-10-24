TRỰC TIẾP Trực tiếp Willem II vs Cambuur: Trận đấu đang diễn ra Willem II cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Cambuur trên sân Koning Willem II Stadion lúc 23h45 ngày 24/10/2026, trong thế đang xếp hạng 18.

Willem II 0 - 0 Cambuur Hiệp 1 — phút 8' 8' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Willem II tiếp đón Cambuur.

Cập nhật lúc 23:53 24/10/2026

Đội hình chính thức Willem II Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV A. Koster Cambuur Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Plat 1 T. Didillon 5 H. ter Avest 3 F. Stam 23 M. Dekker 24 N. Tjoe-A-On 6 C. Twigt 52 T. Vilhena 7 J. Slory 19 Uriel van Aalst 32 V. van Crooij 9 D. Haen 1 T. Jansen 16 R. Mulders 4 I. Baouf 14 B. van Duijl 28 M. Costarelli 33 M. Maertens 8 N. Souren 30 J. Çeka 10 El Arguioui 11 I. Hamache 13 N. Binder Dự bị Willem II 18 Anass Zarrouk 28 T. Verheydt 10 J. Schuurman 17 O. Martin 15 A. Et-Taïbi 26 M. Delanghe 11 A. Culum 2 A. Ciranni 8 K. Boogaard Cambuur 9 S. Vink 18 Wiebe van der Heide 22 L. Plogmann 15 F. Kvam 24 M. Kalisvaart 23 L. Jetten 7 S. Bouhoudane 3 J. Berkhout 17 Ethan Apkakou Cập nhật đội hình lúc 23:17 24/10/2026

Willem II cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Cambuur vào 23h45 ngày 24/10/2026 tại Koning Willem II Stadion. Đội chủ nhà thua 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào trong giai đoạn này. Ở chiều ngược lại, Cambuur đang là đội khách có phong độ ổn định hơn rõ rệt.

Willem II cần một chiến thắng để đổi vận

Chuỗi 5 trận gần nhất của Willem II gồm 4 trận thua và 1 trận hòa. Trận hòa là kết quả cũ nhất trong chuỗi, còn bốn trận gần đây nhất đều khép lại bằng thất bại. Đây là chuỗi kết quả khiến đội chủ nhà rất cần một tín hiệu tích cực trước khán giả nhà.

Trên bảng xếp hạng, Willem II đang đứng thứ 18 với 2 điểm. Con số này phản ánh khó khăn của đội bóng ở giai đoạn đầu mùa và là lý do trận gặp Cambuur mang nhiều áp lực về mặt tâm lý. Một chiến thắng sẽ giúp đội chủ nhà tìm lại sự tự tin sau chuỗi trận khó khăn.

Cambuur giữ phong độ bền bỉ

Cambuur bước vào trận đấu với chuỗi 5 trận gần nhất gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa, không thua trận nào. Đội khách chưa thể hiện sự đột phá, nhưng khả năng giữ mình trước đối thủ là điểm đáng chú ý trong giai đoạn vừa qua.

Hiện Cambuur xếp hạng 14 với 9 điểm, hơn Willem II 7 điểm. Khoảng cách này cho thấy hai đội đang ở hai trạng thái khác nhau. Dù vậy, lợi thế phong độ chưa chắc quyết định trận đấu khi đối thủ có động lực lớn để bứt phá.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Willem II không thắng trận nào, hòa 3 trận và thua 2 trận. Cambuur thắng 2 lần và hòa 3 lần, chưa từng nếm thất bại trước đối thủ trong giai đoạn này. Lịch sử đối đầu vì thế mang lại một chút lợi thế tinh thần cho đội khách.

Tuy nhiên, ba trận hòa cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường khá cân bằng. Đó có thể là điểm tựa để Willem II tin rằng họ hoàn toàn có thể làm khó Cambuur nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Willem II, bài toán trước tiên là sự chắc chắn. Sau bốn trận thua liên tiếp, việc giữ cấu trúc phòng ngự ổn định và hạn chế sai lầm sẽ quan trọng không kém khả năng tạo ra cơ hội. Một khởi đầu tập trung, cùng sự hưởng ứng của khán đài, có thể giúp đội chủ nhà kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Cambuur nhiều khả năng tiếp tục lối chơi thận trọng đã giúp họ giữ được chuỗi bất bại. Nếu duy trì được kỷ luật và chờ thời cơ, đội khách hoàn toàn có thể khiến chủ nhà thêm sốt ruột khi bàn thắng chưa đến.

Nhận định

Phong độ, thứ hạng và thành tích đối đầu đều đang nghiêng về Cambuur. Dù vậy, Willem II có động lực lớn nhất để tạo ra bước ngoặt ngay trên sân nhà. Trận đấu nhiều khả năng sẽ cân bằng và giằng co, trong đó đội nào kiểm soát tốt áp lực tâm lý sẽ có lợi thế hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Willem II · 0 thắng 3 hòa Cambuur · 2 thắng Willem II 0 - 1 Cambuur CAM Cambuur 2 - 2 Willem II Hòa Willem II 1 - 1 Cambuur Hòa Cambuur 1 - 0 Willem II CAM Cambuur 1 - 1 Willem II Hòa

Willem II 5 trận gần nhất B B B B H 9 Trận 0-2-7 T-H-B 9 Ghi (TB 1.0) 26 Thủng lưới Cambuur 5 trận gần nhất H T H T H 9 Trận 2-3-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.4) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 9 6 2 1 +10 20 H B T H T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T … 13 Sparta Rotterdam 9 2 3 4 -6 9 T H B B H 14 Cambuur 9 2 3 4 -8 9 H T H T H 15 PEC Zwolle 9 2 1 6 -12 7 T B B B H … 17 Telstar 10 1 3 6 -9 6 B B H B H 18 Willem II 9 0 2 7 -17 2 B B B B H

Tình hình lực lượng Willem II ✚ A. Culum (Foot Injury) ✚ T. Didillon Hodl (Hamstring Injury) ✚ J. Hoogma (Knee Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ W. van der Steen (Inactive) ✚ A. Culum (Foot Injury) ✚ T. Didillon Hodl (Hamstring Injury) ✚ J. Hoogma (Knee Injury) Cambuur ✚ J. Amofa (Injury) ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Bouah (Red Card) ✚ D. Visser (Knee Injury) ✚ J. Amofa (Injury) ✚ W. Asselman (Injury) ✚ D. Bouah (Red Card) ✚ D. Visser (Knee Injury)