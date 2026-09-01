TRỰC TIẾP Trực tiếp Willem II vs Fortuna Sittard: Đội hình xuất phát Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Willem II tại sân vận động Koning Willem II Stadion, trong cuộc đối đầu chênh lệch phong độ.

Willem II vs Fortuna Sittard SẮP BẮT ĐẦU • 02:00 02:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Willem II và Fortuna Sittard đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:33 20/09/2026

Đội hình chính thức Willem II Sơ đồ 4-3-3 · HLV J. Stegeman Fortuna Sittard Sơ đồ 5-4-1 · HLV D. Buijs 26 M. Delanghe 5 H. ter Avest 3 F. Stam 23 M. Dekker 24 N. Tjoe-A-On 50 E. Gürbüz 6 C. Twigt 19 Uriel van Aalst 52 T. Vilhena 9 D. Haen 7 J. Slory 31 Branderhorst 12 Ivo Pinto 23 P. Brittijn 3 Rodrigo Guth 28 Justin Quincy Hubner 8 J. Dahlhaus 52 M. Ihattaren 22 Shiloh Kiesar ’t Zand 20 É. Michut 10 O. Romeny 9 A. Descotte Dự bị Willem II 32 V. van Crooij 22 Per van Loon 21 van der Steen 83 M. Lemmens 2 A. Ciranni 14 Jens Mathijsen 17 O. Martin 10 J. Schuurman 28 T. Verheydt Fortuna Sittard 25 L. Zeefuik 6 S. van Ottele 7 K. Peterson 1 L. Koopmans 33 K. Reitmaier 38 Moussa Gbemou 15 N. de Groot 35 van Burgsteden 39 Ganni Buyukhan Cập nhật đội hình lúc 01:33 20/09/2026

Fortuna Sittard bước vào chuyến làm khách tại sân vận động Koning Willem II Stadion với sự tự tin rất lớn khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc chạm trán diễn ra lúc 02:00 ngày 20/09/2026 chứng kiến hai đội bóng bước vào sân với tâm thế hoàn toàn trái ngược về phong độ lẫn vị thế trên bảng xếp hạng.

Fortuna Sittard duy trì nhịp độ ổn định

Mục tiêu tiếp cận nhóm dẫn đầu của Fortuna Sittard được xây dựng dựa trên sự hiệu quả trong lối chơi. Với vị trí thứ 8 và 10 điểm hiện có, đội khách đang tạo dựng được sự vững vàng cần thiết trong cuộc cạnh tranh vị trí nửa trên bảng xếp hạng.

Phong độ thi đấu của Fortuna Sittard tương đối tích cực khi họ giành tới 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại trong 5 vòng đấu gần đây nhất. Dù vẫn có những thời điểm đánh mất nhịp điệu thi đấu, sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội đã mang lại cho họ số điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Willem II chật vật tìm kiếm lối thoát

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, đội chủ nhà Willem II lại đang đối diện với chuỗi ngày u ám ở nhóm cuối bảng. Vị trí thứ 17 cùng 2 điểm ít ỏi là minh chứng rõ ràng nhất cho những khó khăn kéo dài từ đầu mùa giải đến nay.

Trong 5 trận đấu gần nhất, Willem II không một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn. Thành tích của đội chủ sân Koning Willem II Stadion chỉ dừng lại ở 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Khả năng kết liễu trận đấu cùng sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ đang khiến Willem II liên tục đánh rơi điểm số trước các đối thủ.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Lợi thế tâm lý của Fortuna Sittard không chỉ đến từ bảng xếp hạng hiện tại mà còn xuất phát từ những lần chạm trán trong quá khứ. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy Fortuna Sittard chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trước Willem II.

Tại tổ ấm Koning Willem II Stadion, áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ chủ nhà. Nếu muốn ngắt mạch trận ảm đạm, Willem II bắt buộc phải cải thiện khả năng phòng ngự và chắt chiu từng đợt phản công. Trong khi đó, Fortuna Sittard nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận, khai thác sự lung lay về mặt tinh thần của đối phương để tiếp tục duy trì khoảng cách sít sao với nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Willem II · 1 thắng 2 hòa Fortuna Sittard · 2 thắng Fortuna Sittard 1 - 0 Willem II FS Willem II 0 - 0 Fortuna Sittard Hòa Fortuna Sittard 1 - 0 Willem II FS Willem II 1 - 1 Fortuna Sittard Hòa Willem II 2 - 1 Fortuna Sittard WI

Willem II 5 trận gần nhất B H B H B 6 Trận 0-2-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.0) 19 Thủng lưới Fortuna Sittard 5 trận gần nhất B T T B T 6 Trận 3-1-2 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 6 5 1 0 +15 16 T T T T T 2 AZ Alkmaar 6 5 1 0 +11 16 H T T T T 3 Feyenoord 6 4 2 0 +13 14 T T H T H … 7 Excelsior 6 3 1 2 +6 10 B H T T B 8 Fortuna Sittard 6 3 1 2 -2 10 B T T B T 9 GO Ahead Eagles 6 2 3 1 +2 9 H H B T H … 16 PEC Zwolle 7 1 1 5 -14 4 B B H B T 17 Willem II 6 0 2 4 -13 2 B H B H B 18 ADO Den Haag 6 0 1 5 -10 1 B B H B B

Tình hình lực lượng Willem II ✚ A. Culum (Foot Injury) ✚ T. Didillon Hodl (Hamstring Injury) ✚ J. Hoogma (Knee Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ K. Boogaard (Knock) ✚ V. van Crooij (Ankle Injury) ✚ A. Culum (Foot Injury) ✚ T. Didillon Hodl (Hamstring Injury) Fortuna Sittard ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ I. Marquez (Injury) ✚ Y. Oukili (Groin Injury) ✚ S. Simons (Hamstring Injury) ✚ S. Wylin (Injury) ✚ K. Peterson (Inactive) ✚ R. Bayram (Knee Injury) ✚ I. Marquez (Injury)