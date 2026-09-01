Trực tiếp Willem II vs Fortuna Sittard: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Willem II vs Fortuna Sittard: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/09/2026 00:08

Fortuna Sittard đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi làm khách trước Willem II tại sân vận động Koning Willem II Stadion, trong cuộc đối đầu chênh lệch phong độ.

Willem IIvsFortuna SittardSẮP BẮT ĐẦU • 02:00
  • 02:00Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Willem II và Fortuna Sittard đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:33 20/09/2026

Đội hình chính thức
Willem II
Sơ đồ 4-3-3 · HLV J. Stegeman
Fortuna Sittard
Sơ đồ 5-4-1 · HLV D. Buijs
26
M. Delanghe
5
H. ter Avest
3
F. Stam
23
M. Dekker
24
N. Tjoe-A-On
50
E. Gürbüz
6
C. Twigt
19
Uriel van Aalst
52
T. Vilhena
9
D. Haen
7
J. Slory
31
Branderhorst
12
Ivo Pinto
23
P. Brittijn
3
Rodrigo Guth
28
Justin Quincy Hubner
8
J. Dahlhaus
52
M. Ihattaren
22
Shiloh Kiesar ’t Zand
20
É. Michut
10
O. Romeny
9
A. Descotte
Dự bị
Willem II
32 V. van Crooij22 Per van Loon21 van der Steen83 M. Lemmens2 A. Ciranni14 Jens Mathijsen17 O. Martin10 J. Schuurman28 T. Verheydt
Fortuna Sittard
25 L. Zeefuik6 S. van Ottele7 K. Peterson1 L. Koopmans33 K. Reitmaier38 Moussa Gbemou15 N. de Groot35 van Burgsteden39 Ganni Buyukhan
Cập nhật đội hình lúc 01:33 20/09/2026

Fortuna Sittard bước vào chuyến làm khách tại sân vận động Koning Willem II Stadion với sự tự tin rất lớn khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Cuộc chạm trán diễn ra lúc 02:00 ngày 20/09/2026 chứng kiến hai đội bóng bước vào sân với tâm thế hoàn toàn trái ngược về phong độ lẫn vị thế trên bảng xếp hạng.

Fortuna Sittard duy trì nhịp độ ổn định

Mục tiêu tiếp cận nhóm dẫn đầu của Fortuna Sittard được xây dựng dựa trên sự hiệu quả trong lối chơi. Với vị trí thứ 8 và 10 điểm hiện có, đội khách đang tạo dựng được sự vững vàng cần thiết trong cuộc cạnh tranh vị trí nửa trên bảng xếp hạng.

Phong độ thi đấu của Fortuna Sittard tương đối tích cực khi họ giành tới 3 chiến thắng và phải nhận 2 thất bại trong 5 vòng đấu gần đây nhất. Dù vẫn có những thời điểm đánh mất nhịp điệu thi đấu, sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội đã mang lại cho họ số điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.

Willem II chật vật tìm kiếm lối thoát

Trái ngược với đà thăng tiến của đối thủ, đội chủ nhà Willem II lại đang đối diện với chuỗi ngày u ám ở nhóm cuối bảng. Vị trí thứ 17 cùng 2 điểm ít ỏi là minh chứng rõ ràng nhất cho những khó khăn kéo dài từ đầu mùa giải đến nay.

Trong 5 trận đấu gần nhất, Willem II không một lần được hưởng niềm vui trọn vẹn. Thành tích của đội chủ sân Koning Willem II Stadion chỉ dừng lại ở 2 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại. Khả năng kết liễu trận đấu cùng sự thiếu chắc chắn nơi hàng thủ đang khiến Willem II liên tục đánh rơi điểm số trước các đối thủ.

Lịch sử đối đầu và cục diện trận đấu

Lợi thế tâm lý của Fortuna Sittard không chỉ đến từ bảng xếp hạng hiện tại mà còn xuất phát từ những lần chạm trán trong quá khứ. Thống kê trong 5 lần đối đầu gần nhất cho thấy Fortuna Sittard chiếm ưu thế với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trước Willem II.

Tại tổ ấm Koning Willem II Stadion, áp lực đang đè nặng lên các cầu thủ chủ nhà. Nếu muốn ngắt mạch trận ảm đạm, Willem II bắt buộc phải cải thiện khả năng phòng ngự và chắt chiu từng đợt phản công. Trong khi đó, Fortuna Sittard nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm áp đặt thế trận, khai thác sự lung lay về mặt tinh thần của đối phương để tiếp tục duy trì khoảng cách sít sao với nhóm dự cúp châu lục.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Willem II · 1 thắng2 hòaFortuna Sittard · 2 thắng
27/04/2025
Fortuna Sittard
1 - 0
Willem II
FS
20/10/2024
Willem II
0 - 0
Fortuna Sittard
Hòa
13/03/2022
Fortuna Sittard
1 - 0
Willem II
FS
23/10/2021
Willem II
1 - 1
Fortuna Sittard
Hòa
16/05/2021
Willem II
2 - 1
Fortuna Sittard
WI
Willem II
5 trận gần nhất
BHBHB
6
Trận
0-2-4
T-H-B
6
Ghi (TB 1.0)
19
Thủng lưới
Fortuna Sittard
5 trận gần nhất
BTTBT
6
Trận
3-1-2
T-H-B
12
Ghi (TB 2.0)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1PSV Eindhoven6510+1516TTTTT
2AZ Alkmaar6510+1116HTTTT
3Feyenoord6420+1314TTHTH
7Excelsior6312+610BHTTB
8Fortuna Sittard6312-210BTTBT
9GO Ahead Eagles6231+29HHBTH
16PEC Zwolle7115-144BBHBT
17Willem II6024-132BHBHB
18ADO Den Haag6015-101BBHBB
Tình hình lực lượng
Willem II
A. Culum (Foot Injury)
T. Didillon Hodl (Hamstring Injury)
J. Hoogma (Knee Injury)
A. Lachkar (Groin Injury)
K. Boogaard (Knock)
V. van Crooij (Ankle Injury)
A. Culum (Foot Injury)
T. Didillon Hodl (Hamstring Injury)
Fortuna Sittard
R. Bayram (Knee Injury)
I. Marquez (Injury)
Y. Oukili (Groin Injury)
S. Simons (Hamstring Injury)
S. Wylin (Injury)
K. Peterson (Inactive)
R. Bayram (Knee Injury)
I. Marquez (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Willem II vs Fortuna Sittard: Đội hình xuất phát
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