TRỰC TIẾP Trực tiếp Willem II vs PEC Zwolle: Đội hình xuất phát Các cuộc đối đầu gần đây giữa Willem II và PEC Zwolle thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 07/11/2026 tại Koning Willem II Stadion, khi chủ nhà đang đứng thứ 18 với 2 điểm.

Willem II vs PEC Zwolle SẮP BẮT ĐẦU • 02:00 02:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Willem II và PEC Zwolle đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 02:00.

Cập nhật lúc 01:32 07/11/2026

Đội hình chính thức Willem II Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Streppel PEC Zwolle Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. van der Ree 26 M. Delanghe 5 H. ter Avest 3 F. Stam 23 M. Dekker 24 N. Tjoe-A-On 18 Anass Zarrouk 6 C. Twigt 52 T. Vilhena 19 Uriel van Aalst 32 V. van Crooij 9 D. Haen 1 Schendelaar 3 O. Aertssen 4 T. Velthuis 24 N. Viergever 33 van der Haar 30 R. Thomas 8 T. Sommer 37 Gilles van der Wal 7 Y. Namli 11 D. Mbayo 17 van Hooijdonk Dự bị Willem II 2 A. Ciranni 8 K. Boogaard 11 A. Culum 15 A. Et-Taïbi 50 E. Gürbüz 83 M. Lemmens 17 O. Martin 10 J. Schuurman 28 T. Verheydt PEC Zwolle 6 Jan Bürger 42 Dylan Ruward 43 Torben Bos 25 T. Oosting 9 E. Sørensen 22 I. Cissoko 34 N. Fichtinger 20 G. Reiziger 26 Jadiel Pereira da Gama Cập nhật đội hình lúc 01:32 07/11/2026

Các cuộc đối đầu gần đây giữa Willem II và PEC Zwolle thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu tại Koning Willem II Stadion lúc 02:00 ngày 07/11/2026 được kỳ vọng tiếp tục kịch bản đó. Chủ nhà cần điểm số để thoát khỏi vị trí cuối bảng, trong khi đội khách muốn củng cố khoảng cách an toàn ở nhóm giữa.

Thế đối đầu nghiêng về PEC Zwolle

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, PEC Zwolle thắng 3 trận, Willem II thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Lợi thế này cho thấy đội khách thường tìm được cách vượt qua đối thủ, dù những cuộc đối đầu ấy hiếm khi diễn ra trong thế trận đóng.

Chính tính chất cởi mở của các lần chạm trán trước là lý do khiến trận đấu lần này được đánh giá có thể mở ra nhiều tình huống tấn công cho cả hai phía.

Willem II sa sút nghiêm trọng

Phong độ của Willem II là mối lo lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận, trong đó trận mới nhất là một thất bại. Chuỗi kết quả này phản ánh trên bảng xếp hạng: Willem II đứng thứ 18 với vỏn vẹn 2 điểm.

Tuy nhiên, áp lực cũng có thể buộc đội bóng chơi chủ động hơn trên sân nhà. Khi cần điểm số, Willem II khó có thể chọn lối chơi thận trọng, và điều đó góp phần làm trận đấu thêm cởi mở.

PEC Zwolle ổn định hơn nhưng chưa thể yên tâm

PEC Zwolle có phong độ khá hơn rõ rệt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận, trong đó trận mới nhất là một chiến thắng. Đây chưa phải chuỗi kết quả thật sự thuyết phục, nhưng đủ giúp đội giữ vị trí thứ 14 với 11 điểm.

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 9 điểm. Với PEC Zwolle, chiến thắng ở trận này sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với nhóm cuối bảng. Ngược lại, Willem II cần một kết quả tích cực để kéo dài hy vọng cải thiện vị thế.

Điểm then chốt của trận đấu

Tâm lý chủ nhà: Willem II cần giải tỏa áp lực sau chuỗi trận sa sút, nên có thể phải tấn công nhiều hơn.

Willem II cần giải tỏa áp lực sau chuỗi trận sa sút, nên có thể phải tấn công nhiều hơn. Lợi thế tinh thần: PEC Zwolle từng thắng 3 trong 5 lần gặp gần nhất và đang giữ nhịp tốt hơn.

PEC Zwolle từng thắng 3 trong 5 lần gặp gần nhất và đang giữ nhịp tốt hơn. Nhịp độ trận đấu: Xu hướng nhiều bàn thắng ở các lần đối đầu trước cho thấy cả hai hàng thủ sẽ chịu thử thách.

Nhận định

PEC Zwolle được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt hơn, vị trí cao hơn và thành tích đối đầu thuận lợi. Dù vậy, Willem II có động lực lớn để chơi tấn công trên sân nhà, và nếu hai đội giữ được nhịp độ cởi mở như những lần gặp nhau trước, người xem có thể kỳ vọng một trận đấu nhiều bàn thắng và nhiều biến động.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Willem II · 1 thắng 1 hòa PEC Zwolle · 3 thắng Willem II 1 - 2 PEC Zwolle PZ PEC Zwolle 0 - 1 Willem II WI Willem II 2 - 3 PEC Zwolle PZ PEC Zwolle 2 - 2 Willem II Hòa PEC Zwolle 2 - 0 Willem II PZ

Willem II 5 trận gần nhất B T B B B 11 Trận 0-2-9 T-H-B 10 Ghi (TB 0.9) 39 Thủng lưới PEC Zwolle 5 trận gần nhất T B H T B 11 Trận 3-2-6 T-H-B 12 Ghi (TB 1.1) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 11 7 4 0 +21 25 H H T T T 2 Ajax 11 7 3 1 +17 24 T T T H H 3 PSV Eindhoven 11 7 2 2 +22 23 T H B T B … 13 NEC Nijmegen 11 2 5 4 -2 11 B H H H H 14 PEC Zwolle 11 3 2 6 -11 11 T H T B B 15 Excelsior 11 3 2 6 -12 11 B B B B H … 17 ADO Den Haag 11 1 3 7 -11 6 B B T H H 18 Willem II 11 0 2 9 -29 2 B B B B B

Tình hình lực lượng Willem II ✚ J. Hoogma (Knee Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) ✚ J. Hoogma (Knee Injury) ✚ A. Lachkar (Groin Injury) PEC Zwolle ✚ S. Floranus (Injury) ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ G. Rahajaan (Inactive) ✚ S. Floranus (Injury) ✚ F. Krastev (Achilles Tendon Injury) ✚ G. Rahajaan (Inactive)