TRỰC TIẾP Trực tiếp Yelimay Semey vs Alashkert: Hết hiệp 1, hòa 1-1 Yelimay Semey và Alashkert cùng bước vào trận đấu với kết quả hòa gần nhất, trong khi lần đối đầu trước đó cũng bất phân thắng bại.

Yelimay Semey 1 - 1 Alashkert Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

37' Thẻ vàng Phút 37': A. Tulubay (Yelimay Semey) nhận thẻ vàng.

11' BÀN THẮNG! Yelimay Semey (1-1) Phút 11': A. Bakhtiyarov (Yelimay Semey) lập công (kiến tạo: F. Placca). Tỷ số: 1 - 1.

4' BÀN THẮNG! Alashkert (0-1) Phút 4': M. Toure (Alashkert) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Yelimay Semey tiếp đón Alashkert.

Cập nhật lúc 22:48 16/07/2026

Đội hình chính thức Yelimay Semey Sơ đồ 5-4-1 · HLV Andrey Karpovich Alashkert Sơ đồ 4-3-3 · HLV Vahe Gevorgyan 32 Ivan Konovalov 20 Arsen Ashirbek 26 Strahinja Tanasijević 3 Higor Gabriel 15 Maj Mittendorfer 17 Akmal Bakhtiyarov 77 Euloge Fessou Placca 23 Hrvoje Ilić 44 Almas Tyulyubay 27 Evgeni Berezkin 7 Roman Murtazaev 24 Arsen Beglaryan 5 David Terteryan 3 Cézar Henrique 4 Yaroslav Matyukhin 55 Hakob Hakobyan 10 Olawale Farayola 17 Joseph Sabobo 8 Edgar Piloyan 7 Karen Nalbandyan 11 Momo Fanyé Touré 88 Rafael de Jesus Santana Ferreira Dự bị Yelimay Semey 1 Egor Tsuprikov 5 Marin Belančić 2 Adi Adambaev 10 Zhan-Ali Payruz 14 Duván Palacios 88 Asan Baygaliev 9 Roger Murillo 11 Ivan Sviridov Alashkert 15 Arsen Sadoyan 23 Stepan Gigolyan 6 Hussein Muiz Adebayo 14 Domi Massoumou 18 Ifeany David Ndouka 20 Daouda Togola 21 Jefferson Granado 99 Ibrahim Sesay 19 Philip Ejike Cập nhật đội hình lúc 21:30 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Yelimay Semey đối đầu Alashkert tại UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 22:00 ngày 16/07/2026 trên sân Stadion Spartak.

Thế trận cân bằng từ những dữ liệu ít ỏi

Điểm đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn là cả hai đội đều có kết quả hòa ở trận gần nhất. Yelimay Semey chưa tạo được lợi thế rõ ràng về đà phong độ, trong khi Alashkert cũng bước vào cuộc so tài với trạng thái tương tự.

Với việc hai đội cùng hòa trong lần ra sân gần nhất, trận đấu có thể được bắt đầu bằng sự thận trọng. Không bên nào sở hữu tín hiệu đủ mạnh để được đánh giá vượt trội chỉ từ kết quả mới nhất. Vì vậy, khả năng kiểm soát nhịp độ và tận dụng những thời điểm chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa quan trọng.

Lịch sử đối đầu không nghiêng về bên nào

Yelimay Semey và Alashkert mới có một lần đối đầu gần nhất được ghi nhận. Kết quả tổng hợp cho thấy Yelimay Semey không thắng, hai đội hòa một trận và Alashkert cũng không thắng.

Xu hướng này cho thấy khoảng cách giữa hai đội không được thể hiện qua lịch sử đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, mẫu dữ liệu chỉ gồm một trận nên chưa đủ để hình thành kết luận rộng hơn về ưu thế lâu dài. Điều chắc chắn có thể rút ra là cuộc gặp sắp tới tiếp tục diễn ra trong bối cảnh hai bên chưa tạo được sự áp đảo lẫn nhau.

Những điểm then chốt về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách cầu thủ vắng mặt hoặc các chỉ số chuyên môn khác. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định Yelimay Semey hay Alashkert sẽ sử dụng hệ thống nào, cũng như cầu thủ nào có thể tạo khác biệt.

Ở góc độ tổng quát, kết quả hòa gần nhất của cả hai đội và lịch sử đối đầu cân bằng khiến việc nhập cuộc an toàn có thể là lựa chọn dễ hiểu. Yelimay Semey thi đấu trên sân Stadion Spartak, nhưng dữ liệu hiện có không cung cấp thông tin để định lượng tác động của địa điểm này đến màn trình diễn của đội. Alashkert sẽ cần duy trì sự ổn định trong thế trận và tránh để cuộc đấu bị quyết định bởi những khoảnh khắc thiếu tập trung.

Trong một trận đấu không có bên nào chiếm ưu thế rõ rệt trên giấy tờ, các tình huống cố định, khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công và mức độ hiệu quả ở những cơ hội đầu tiên có thể trở thành yếu tố quyết định. Dù vậy, không nên gán cho hai đội những đặc điểm chiến thuật cụ thể khi các dữ liệu về lối chơi chưa được cung cấp.

Nhận định trước trận

Yelimay Semey và Alashkert cùng đến trận đấu này sau một kết quả hòa, còn lần chạm trán gần nhất giữa họ cũng kết thúc mà không bên nào giành chiến thắng. Những thông tin đó tạo nên bức tranh cân bằng và không cho thấy ứng viên nổi trội.

Trận đấu tại Stadion Spartak vì thế có thể được quyết định bởi cách mỗi đội xử lý áp lực trong từng giai đoạn, thay vì một ưu thế đã được xác lập từ phong độ hoặc đối đầu. Với dữ liệu hiện có, chưa thể đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số; nhận định phù hợp nhất là cuộc so tài có xu hướng giằng co và khó phân định ưu thế trước giờ bóng lăn.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Yelimay Semey · 0 thắng 1 hòa Alashkert · 0 thắng Alashkert 1 - 1 Yelimay Semey Hòa

Yelimay Semey 5 trận gần nhất H T T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới Alashkert 5 trận gần nhất H B T T T 1 Trận 0-1-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới