Thị trường Từ 61 triệu USD lên 17,2 tỷ USD: Ngành gỗ Việt Nam đứng trước bài toán khó khi hướng tới 25 tỷ USD Ngành gỗ Việt Nam đạt kim ngạch xuất khẩu 17,2 tỷ USD năm 2025 sau hành trình tăng trưởng mạnh trong 30 năm. Tuy nhiên, để chinh phục mục tiêu 25 tỷ USD vào năm 2030, toàn ngành cần chuyển đổi sang mô hình lâm nghiệp bền vững và tự chủ nguồn nguyên liệu.

Ngành gỗ Việt Nam tăng trưởng mạnh trong 30 năm Trong hơn ba thập kỷ, ngành gỗ Việt Nam đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất nhanh, từ kim ngạch xuất khẩu 61 triệu USD năm 1996 lên 17,2 tỷ USD vào năm 2025. Năm 2025 đánh dấu một cột mốc mới của ngành khi xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm ngành xuất khẩu chủ lực. Trong quá trình phát triển, kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam tăng đều qua các giai đoạn: đạt 3,4 tỷ USD năm 2010, 10,33 tỷ USD năm 2019, 15,8 tỷ USD năm 2022. Sau khi giảm xuống 13,5 tỷ USD năm 2023 do suy thoái nhu cầu toàn cầu, ngành phục hồi lên 16,28 tỷ USD năm 2024 và đạt 17,2 tỷ USD năm 2025.

Ngành gỗ phụ thuộc lớn vào thị trường xuất khẩu Năm 2025, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất của ngành gỗ Việt Nam, chiếm khoảng 55% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cùng với Nhật Bản và Trung Quốc, ba thị trường này tiêu thụ gần 80% sản lượng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam. Trong cơ cấu sản phẩm, đồ nội thất đóng góp 11,7 tỷ USD, giữ vai trò trụ cột giá trị gia tăng. Ngoài ra, viên nén gỗ tăng gần 50% trong năm 2025, đưa Việt Nam lên vị trí thứ hai thế giới về xuất khẩu sinh khối năng lượng. Dòng vốn FDI cùng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giúp ngành gỗ nâng cấp công nghệ ép ván, sấy gỗ, xử lý bề mặt và logistics cảng biển. Nhiều doanh nghiệp cũng đang chuyển từ gia công (OEM) sang thiết kế và xây dựng thương hiệu (ODM, OBM), đồng thời tích hợp hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử để đáp ứng tiêu chuẩn chuỗi cung ứng quốc tế.

Ngành gỗ đối mặt giới hạn tài nguyên và rủi ro thị trường Dù tăng trưởng nhanh, ngành gỗ Việt Nam đang tiến gần đến những giới hạn về tài nguyên và cấu trúc chuỗi giá trị. Tổng diện tích đất tự nhiên của Việt Nam hiện ổn định khoảng 33,2 triệu ha, trong khi quỹ đất chưa sử dụng còn chưa tới 1 triệu ha, khiến khả năng mở rộng theo chiều rộng gần như không còn. Diện tích rừng toàn quốc đạt 14,87 triệu ha năm 2024 với độ che phủ khoảng 42%. Rừng trồng tăng lên 4,74 triệu ha, trong khi rừng tự nhiên giảm nhẹ. Chu kỳ khai thác keo và bạch đàn 5 – 7 năm giúp hộ trồng rừng thu hồi vốn nhanh nhưng làm suy giảm chất lượng đất và hạn chế khả năng tích lũy carbon dài hạn. Báo cáo kinh tế sinh thái cho thấy thâm hụt năng lực sinh học giai đoạn 2024 – 2025 lên tới -220%, phản ánh tốc độ khai thác tài nguyên vượt quá khả năng tái tạo.

Ngành gỗ cần chuyển sang mô hình lâm nghiệp bền vững Sản lượng gỗ khai thác nội địa tăng mạnh từ 6,06 triệu m³ năm 2010 lên 21,63 triệu m³ năm 2023, gần 24 triệu m³ năm 2024 và khoảng 25,6 triệu m³ năm 2025. Tuy nhiên, giá trị kinh tế trực tiếp từ rừng trồng sản xuất chỉ khoảng 758 USD/ha, thấp hơn nhiều so với các lĩnh vực nông nghiệp khác như cà phê hay nuôi trồng thủy sản. Cấu trúc hàng triệu hộ trồng rừng phân tán tạo nguồn cung dồi dào nhưng gây khó khăn cho việc chuẩn hóa chất lượng và cấp chứng chỉ bền vững. Sự phụ thuộc lớn vào Hoa Kỳ khiến ngành gỗ dễ bị tổn thương trước các biến động thương mại. Tháng 5/2025, Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với gỗ dán và sản phẩm trang trí của Việt Nam. Tại châu Âu, Quy định chống phá rừng (EUDR) yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tọa độ địa lý và dữ liệu xác minh lô hàng không liên quan đến phá rừng sau ngày 31/12/2020. Ngoài ra, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) cũng gây áp lực giảm phát thải, buộc doanh nghiệp cải tiến công nghệ và tối ưu sử dụng sinh khối gỗ.