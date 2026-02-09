Tử vi 12 con giáp ngày 10/2/2026: Tuổi Sửu, Tuất đại thắng, tuổi Tý cần thận trọng Dự báo tử vi ngày 10/2/2026 cho thấy vận thế rực rỡ của tuổi Sửu và Tuất nhờ cát tinh che chở, trong khi tuổi Tý đối mặt với biến động do cục diện Tương Hình.

Có 12 bản mệnh với vận trình ngày 10/2/2026 được chia thành hai nhóm chính: nhóm khởi sắc gồm Sửu, Mùi, Tuất và nhóm cần thận trọng như Tý, Dậu dựa trên sự tác động của các cát tinh và cục diện địa chi.

Nhóm con giáp có vận trình hanh thông, rực rỡ

Tuổi Sửu: Tài chính thăng hoa

Ngày Ất Mão mang đến cho người tuổi Sửu vận thế rực rỡ nhờ sự che chở của cát tinh Thiên Tài. Bạn có cơ hội gia tăng tài sản bất ngờ từ các khoản đầu tư trước đó hoặc lời mời hợp tác triển vọng. Chuyện tình cảm cũng rất ngọt ngào, các cặp đôi thắt chặt sợi dây gắn kết khi cùng nhau chuẩn bị cho dịp lễ Tết.

Tuổi Mùi: Sự nghiệp thăng hoa

Nhờ cục diện Tam Hợp, người tuổi Mùi có một ngày suôn sẻ. Mọi kế hoạch sự nghiệp đều tiến triển đúng dự định nhờ sự nhanh trí và năng lượng dồi dào. Vận tài lộc cực kỳ dồi dào với cả nguồn thu chính và phụ đều tăng trưởng mạnh.

Tuổi Tuất: Quý nhân phù trợ

Cục diện Lục Hợp Thái Tuế mang lại tinh thần phấn chấn cho người tuổi Tuất. Đây là thời điểm vàng để hiện thực hóa các mục tiêu và mở rộng tầm ảnh hưởng. Tài chính vững mạnh từ công việc chính mang lại sự yên tâm, trong khi tình cảm gia đình ấm áp và đầy thấu hiểu.

Tuổi Thân và Tuổi Hợi: Công danh rạng rỡ

Tuổi Thân đón nhận Chính Quan giúp làm việc đầy quyền uy, gặt hái thành quả lớn. Trong khi đó, tuổi Hợi nhờ Chính Ấn mà có khả năng tập trung tuyệt vời, nhận được sự tín nhiệm cao từ tập thể. Cả hai bản mệnh đều có nguồn thu nhập ổn định và tình cảm khởi sắc.

Nhóm con giáp cần lưu ý các biến động

Tuổi Tý: Tâm lý bất an

Do chịu tác động của cục diện Tương Hình, vận trình tuổi Tý có nhiều biến động khó lường. Bạn dễ rơi vào trạng thái nhạy cảm quá mức và gặp thách thức trong công việc. Về tài chính, đây không phải lúc thích hợp để đầu tư mạo hiểm hay ký kết hợp đồng mới.

Tuổi Dậu: Cảnh giác sự ganh đua

Tương Xung kết hợp với hung tinh Thiên Quan đòi hỏi người tuổi Dậu phải tỉnh táo trước những cạnh tranh không lành mạnh tại nơi làm việc. Tài lộc bấp bênh, tiền bạc đến rồi đi nhanh chóng, cần tránh chi tiêu bốc đồng cho các nhu cầu xa xỉ.

Tuổi Thìn, Tị, Ngọ: Áp lực và rủi ro

Tuổi Thìn: Phạm Tương Hại nên tâm trí kém minh mẫn, dễ thất thoát tiền bạc nếu đầu tư không vững.

Phạm Tương Hại nên tâm trí kém minh mẫn, dễ thất thoát tiền bạc nếu đầu tư không vững. Tuổi Tị: Chịu áp lực lớn từ Thương Quan, cần kế hoạch làm việc rõ ràng để tránh quá tải.

Chịu áp lực lớn từ Thương Quan, cần kế hoạch làm việc rõ ràng để tránh quá tải. Tuổi Ngọ: Mão Ngọ Tương Phá gây tâm lý cáu gắt, sự nghiệp trục trặc do thay đổi bất ngờ từ đối tác.

Lời khuyên chung cho ngày 10/2

Bên cạnh những dự báo riêng biệt, các bản mệnh nên giữ thái độ bình tĩnh và chủ động trong giao tiếp. Đối với những con giáp gặp vận xấu, việc tĩnh tâm và ưu tiên duy trì các mối quan hệ cũ sẽ giúp ổn định dòng tiền. Ngược lại, những tuổi gặp vận may nên tranh thủ thời cơ để mở rộng kế hoạch nhưng vẫn cần quản lý tài chính khoa học.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm và tham khảo.