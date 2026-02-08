Cần biết Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2-15/2/2026: Bạch Dương đắc lộc, Thiên Bình cần tỉnh táo Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dự báo chi tiết công việc, tình cảm, tài lộc và sức khỏe. Cùng xem lời khuyên hữu ích để nắm bắt cơ hội và vượt qua thử thách trong tuần cuối trước Tết.

Tuần từ 9/2 đến 15/2/2026 đánh dấu sự dịch chuyển mạnh mẽ của các hành tinh, mang đến nguồn năng lượng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cho 12 cung hoàng đạo.

Đây là tuần cuối cùng trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, guồng quay công việc siết chặt nhưng không khí đón xuân cũng dần rộn ràng. Dưới đây là phân tích tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 chi tiết từng phương diện.

Tử vi Bạch Dương tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (21/3 - 19/4)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Bạch Dương nên kiểm soát nguồn năng lượng dồi dào của mình để tránh hành động bốc đồng. Sự chủ động là lợi thế lớn nhất tuần này, nhưng cần đi kèm với sự tỉnh táo để không bỏ lỡ chi tiết quan trọng.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của Bạch Dương tuần này tràn đầy năng lượng chủ động và nhiệt huyết. Bạn dễ dàng nhận được sự công nhận từ cấp trên nhờ tinh thần dám nghĩ dám làm. Đây là thời điểm lý tưởng để đề xuất ý tưởng mới hoặc xung phong đảm nhận dự án quan trọng cuối năm.

Tình cảm: Bạch Dương tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên gia đình và bạn bè trong không khí cận Tết. Người độc thân thu hút sự chú ý nhờ phong thái tự tin, cơ hội gặp người hợp ý tại các buổi họp mặt cuối năm là rất cao.

Tài lộc: Vận may tài chính mỉm cười với Bạch Dương, nguồn thu từ công việc chính và các khoản thưởng cuối năm đều khả quan. Tuy nhiên, tránh chi tiêu quá tay trong dịp mua sắm Tết, hãy lập danh sách ưu tiên trước khi ra quyết định.

Sức khỏe: Năng lượng tràn trề nhưng dễ gây cảm giác lệch nhịp với mọi người xung quanh. Tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc giúp bạn duy trì phong độ tốt nhất xuyên suốt tuần.

Con số may mắn: 5, 17, 33

Tử vi Kim Ngưu tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (20/4 - 20/5)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Kim Ngưu nên giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng để nắm bắt vận may tài chính. Tuần này bạn chạm tay vào đâu cũng thuận lợi, dòng tiền chảy về đều đặn khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ.

Công việc: Kim Ngưu làm việc hiệu quả nhờ sự kiên trì và bền bỉ vốn có. Các dự án đang triển khai tiến triển đúng tiến độ, cấp trên đánh giá cao sự ổn định của bạn. Một khoản thưởng nóng hoặc món quà giá trị từ đối tác có thể bất ngờ xuất hiện vào giữa tuần.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm ấm áp và ổn định. Người đã có đôi tận hưởng sự hòa thuận bên nhau, cùng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ Tết. Người độc thân có thể gặp được người đặc biệt qua giới thiệu từ bạn bè thân thiết.

Tài lộc: Đây là tuần vàng về tài chính cho Kim Ngưu, lương thưởng đổ về, chốt đơn nhanh gọn. Hãy trích một phần để tự thưởng bản thân, phần còn lại phân bổ hợp lý cho tiết kiệm và chi tiêu Tết.

Sức khỏe: Thể trạng ổn định, tinh thần phấn chấn. Chú ý giữ ấm cơ thể khi thời tiết chuyển mùa và duy trì chế độ ăn uống khoa học để đón Tết với sức khỏe tốt nhất.

Con số may mắn: 2, 14, 28

Tử vi Song Tử tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (21/5 - 20/6)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Song Tử nên tập trung vào công việc cần làm thay vì bị cuốn theo chuyện thị phi bên lề. Tuần này có khá nhiều chuyện khiến bạn tò mò, nhưng sự phân tâm có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội quan trọng.

Công việc: Song Tử sẽ rất thỏa mãn với những gì mình đạt được trong tuần này nếu giữ vững sự tập trung. Khả năng giao tiếp và kết nối xuất sắc giúp bạn mở rộng mạng lưới quan hệ, tạo tiền đề thuận lợi cho năm mới. Bỏ qua tin đồn, dồn năng lượng cho mục tiêu ưu tiên.

Tình cảm: Đời sống tình cảm vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Song Tử dễ dàng chinh phục đối phương bằng sự hài hước và thông minh. Hãy dành thời gian chất lượng cho người thân yêu thay vì chỉ giao tiếp qua tin nhắn.

Tài lộc: Tài chính ổn định, có thể nhận được khoản thu bất ngờ từ một dự án cũ hoặc lời mời hợp tác mới. Tránh mua sắm theo cảm hứng, ưu tiên chi tiêu có kế hoạch để chuẩn bị chu đáo cho Tết.

Sức khỏe: Dễ bị mệt mỏi do chạy theo nhiều việc cùng lúc. Sắp xếp lịch trình hợp lý, nghỉ ngơi đúng giờ và bổ sung vitamin sẽ giúp bạn giữ được phong độ suốt tuần.

Con số may mắn: 7, 19, 36

Tử vi Cự Giải tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (21/6 - 22/7)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Cự Giải nên bình ổn cảm xúc và tránh phản ứng thái quá khi gặp chuyện không vừa ý. Tuần này bạn có thể cảm thấy không ai thấu hiểu mình, nhưng việc im lặng quá lâu sẽ khiến các mối quan hệ xa cách.

Công việc: Cự Giải có nhiều cơ hội tài chính tốt nhưng cần tránh đầu tư liều lĩnh. Làm việc dứt khoát, tránh lề mề sẽ giúp bạn hoàn thành khối lượng công việc lớn trước kỳ nghỉ Tết. Đọc kỹ các điều khoản hợp đồng trước khi ký kết.

Tình cảm: Có thể gặp bất đồng với gia đình hoặc lo lắng về sức khỏe người thân. Cần chú ý lời nói và hành vi để tránh hiểu lầm đáng tiếc. Chủ động bày tỏ tình cảm bằng hành động cụ thể thay vì chờ đợi đối phương đoán ý.

Tài lộc: Có nhiều cơ hội tài chính mở ra nhưng cần giữ vững kế hoạch đã đề ra. Tránh chi tiêu theo cảm xúc, đặc biệt khi tâm trạng không ổn định. Tiết kiệm một khoản dự phòng cho sau Tết là quyết định sáng suốt.

Sức khỏe: Chăm sóc sức khỏe tinh thần là ưu tiên hàng đầu tuần này. Tránh tự cô lập bản thân, hãy tìm một người tin tưởng để chia sẻ. Tắm nước ấm và nghe nhạc nhẹ trước khi ngủ giúp thư giãn hiệu quả.

Con số may mắn: 3, 21, 40

Tử vi Sư Tử tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (23/7 - 22/8)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Sư Tử nên phát huy khả năng lãnh đạo bẩm sinh và tỏa sáng trên mọi sân khấu. Tuần này sự giàu có đến một cách rực rỡ, nhưng cần kiểm soát kỳ vọng trong tình cảm để tránh thất vọng.

Công việc: Sư Tử được công nhận và có nhiều cơ hội thể hiện tài năng lãnh đạo. Bạn xử lý trơn tru những vấn đề phát sinh ngoài dự kiến, nhận được lời khen và danh tiếng tăng cao. Càng bận rộn, bạn càng thể hiện tốt năng lực của mình.

Tình cảm: Tình cảm không thực sự thuận lợi, dễ có cảm giác lạnh nhạt giữa hai người. Tránh nghi ngờ và kiểm soát kỳ vọng để duy trì hòa khí. Đừng để áp lực công việc cuối năm ảnh hưởng đến chất lượng thời gian bên người thân yêu.

Tài lộc: Tài chính ổn định, ngoài lương còn có thể nhận được khoản thu ngoài mong đợi, thu nhập cao hơn vào cuối tuần. Phân bổ hợp lý giữa hưởng thụ và tích lũy, tránh tiêu xài phung phí chỉ vì muốn thể hiện.

Sức khỏe: Dễ gặp vấn đề sức khỏe theo mùa, đặc biệt là hệ hô hấp. Giữ ấm cổ họng, bổ sung nước ấm và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột khi ra vào phòng điều hòa.

Con số may mắn: 1, 16, 39

Tử vi Xử Nữ tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (23/8 - 22/9)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Xử Nữ nên nỗ lực nhiều hơn trong công việc và đặc biệt quan tâm đến giữ gìn sức khỏe. Tuần này bạn học hỏi được nhiều điều giá trị, ngay cả trong lĩnh vực đã dày dạn kinh nghiệm vẫn còn khoảng trống để phát triển.

Công việc: Xử Nữ cần nỗ lực nhiều hơn bình thường để hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm. Sự tỉ mỉ và cầu toàn vốn có là lợi thế lớn, nhưng tránh quá sa đà vào chi tiết mà bỏ lỡ bức tranh tổng thể. Đây là giai đoạn phù hợp để củng cố tinh thần và tiếp thêm động lực.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm ổn định, ít sóng gió. Xử Nữ dành sự quan tâm cho người thân bằng những hành động thiết thực, từ đó mối gắn kết ngày càng bền chặt. Đừng quên dành lời khen và sự ghi nhận cho nửa kia.

Tài lộc: Vận trình tài chính khởi sắc, có tin tốt về lương thưởng hoặc thu hồi công nợ. Lập kế hoạch tài chính rõ ràng cho Tết giúp bạn vừa chi tiêu thoải mái vừa đảm bảo quỹ dự phòng sau kỳ nghỉ.

Sức khỏe: Cần đặc biệt chú ý đến hệ tiêu hóa và thể chất trong nửa cuối tuần. Ăn uống khoa học, tránh bỏ bữa và bổ sung rau xanh hàng ngày. Tập yoga hoặc thiền giúp giảm căng thẳng hiệu quả.

Con số may mắn: 6, 22, 41

Tử vi Thiên Bình tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (23/9 - 22/10)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Thiên Bình nên giữ vững lập trường và kiên định với con đường đã chọn. Tuần này nhiều người tìm đến bạn để tâm sự hoặc nhờ vả, hãy cân nhắc kỹ trước khi nhận lời để không bị quá tải.

Công việc: Thiên Bình giữ vai trò người lắng nghe và cân bằng trong tập thể. Kỹ năng hòa giải giúp bạn giải quyết mâu thuẫn trong nhóm một cách êm đẹp. Tuy nhiên, đừng quên ưu tiên công việc của chính mình, tránh để nhờ vả chiếm hết thời gian.

Tình cảm: Đời sống tình cảm hài hòa, bạn và nửa kia tìm thấy sự cân bằng trong mối quan hệ. Người độc thân có thể nhận được sự tiếp cận bất ngờ từ một người không ngờ tới, hãy cân nhắc kỹ thay vì nhận lời quá dễ dàng.

Tài lộc: Tài chính ở mức vừa phải, không có biến động lớn. Nên thận trọng khi đưa ra các quyết định tài chính lớn trong tuần này. Ưu tiên chi tiêu cho những khoản thực sự cần thiết, tránh mua sắm theo xu hướng đám đông.

Sức khỏe: Dễ mệt mỏi do phải xử lý nhiều mối quan hệ cùng lúc. Dành thời gian cho bản thân, đi dạo ngoài trời hoặc đọc sách giúp tái tạo năng lượng tinh thần hiệu quả.

Con số may mắn: 4, 18, 35

Tử vi Bọ Cạp tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (23/10 - 21/11)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Bọ Cạp nên chủ động đề xuất giải pháp thay vì chỉ đưa ra nhận xét. Tuần này bạn có những phát hiện bất ngờ, dù không mang lại lợi ích cụ thể ngay nhưng đủ để tạo nền tảng cho bước phát triển tiếp theo.

Công việc: Bọ Cạp cảm thấy lạc quan và thân thiện hơn mọi ngày nhờ năng lượng tích cực. Tuy nhiên, hãy cẩn thận khi chọn người tâm sự về vấn đề công việc, vì không phải ai cũng đáng tin. Tập trung vào kết quả thay vì lời hứa suông.

Tình cảm: Bạn muốn mở rộng tầm nhìn và khám phá những trải nghiệm mới, nhưng người thân có thể chưa sẵn sàng đồng hành. Hãy tôn trọng ý kiến của đối phương và tìm điểm chung để cả hai cùng thoải mái.

Tài lộc: Tài chính có chiều hướng cải thiện, dòng tiền ổn định từ công việc chính. Đây là thời điểm tốt để rà soát lại các khoản thu chi và lên kế hoạch tài chính cho năm mới.

Sức khỏe: Tinh thần tốt nhưng cần chú ý đến hệ tiêu hóa. Tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng và bia rượu trong các buổi tiệc tất niên. Uống đủ nước và vận động nhẹ nhàng mỗi ngày.

Con số may mắn: 8, 23, 42

Tử vi Nhân Mã tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (22/11 - 21/12)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Nhân Mã nên tìm ra giải pháp mới mẻ cho những vấn đề tồn đọng thay vì tiếp tục cách làm cũ. Công việc bận rộn mang lại động lực và niềm vui, khiến bạn hào hứng trọn vẹn trong từng khoảnh khắc.

Công việc: Nhân Mã gặp thuận lợi cả trong sự nghiệp lẫn các hoạt động cá nhân. Bạn có khả năng nắm bắt cơ hội một cách chắc chắn, không chỉ về công việc mà cả trái tim người khác. Khi cơ hội xuất hiện, đừng do dự mà hãy hành động dứt khoát.

Tình cảm: Đời sống tình cảm sôi nổi và vui vẻ. Nhân Mã thu hút sự chú ý bằng sự phóng khoáng và lạc quan. Đừng quên dành thời gian riêng cho nửa kia giữa lịch trình bận rộn cuối năm.

Tài lộc: Nguồn thu tài chính đa dạng, từ lương thưởng đến các hoạt động phụ. May mắn lại đến theo cách không ngờ, dù kết quả chưa hoàn hảo nhưng nhìn chung vẫn rất khả quan. Hãy duy trì tinh thần lạc quan.

Sức khỏe: Năng lượng tràn đầy nhờ tinh thần hào hứng. Tuy nhiên, đừng quên nghỉ ngơi hợp lý giữa những lịch trình dày đặc. Bổ sung trái cây tươi và ngủ đủ giấc để giữ sức cho mùa Tết.

Con số may mắn: 9, 25, 38

Tử vi Ma Kết tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (22/12 - 19/1)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Ma Kết nên giữ bí mật thông tin quan trọng và thận trọng khi chia sẻ kế hoạch cá nhân. Nếu không muốn thông tin bị lọt ra ngoài, cách duy nhất là đừng tiết lộ với bất cứ ai cho đến khi mọi thứ đã chắc chắn.

Công việc: Ma Kết bước vào tuần mới với vận may mạnh mẽ, mọi trở ngại đều tan biến nhanh chóng. Cơ hội thăng tiến hoặc nhận trọng trách mới mở ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Sự kỷ luật và tham vọng là chìa khóa giúp bạn vươn tới đỉnh cao.

Tình cảm: Mối quan hệ ổn định, bạn tìm thấy sự an yên bên gia đình. Dành thời gian chuẩn bị Tết cùng người thân sẽ giúp gắn kết tình cảm bền chặt hơn. Tránh mang công việc về nhà làm ảnh hưởng không khí gia đình.

Tài lộc: Tiền tài thăng hoa, lương thưởng cuối năm đáp ứng kỳ vọng. Ma Kết có khả năng đầu tư sáng suốt, tận dụng cơ hội tốt để gia tăng tài sản. Tuy nhiên, tránh tiết lộ kế hoạch tài chính với người không liên quan.

Sức khỏe: Chú ý đến lưng, cổ và vai do ngồi làm việc quá lâu. Đứng dậy vận động mỗi 30 phút và kéo giãn cơ thể sẽ giúp giảm đau nhức hiệu quả. Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng kéo dài.

Con số may mắn: 10, 26, 44

Tử vi Bảo Bình tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (20/1 - 18/2)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Bảo Bình nên cẩn trọng hơn khi đưa ra các quyết định lớn và tránh cố gắng quá mức. Nếu ép bản thân quá nhiều, kết quả có thể không như mong đợi, dẫn đến vừa mệt mỏi vừa chán nản.

Công việc: Bảo Bình có nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng cần sàng lọc kỹ trước khi triển khai. Làm việc thông minh hơn thay vì làm nhiều hơn là phương châm phù hợp cho tuần này. Ưu tiên hoàn thành các đầu việc quan trọng trước kỳ nghỉ Tết.

Tình cảm: Cần khéo léo hơn trong các mối quan hệ xã hội để tránh gây hiểu lầm. Người đã có đôi nên lắng nghe và thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Đừng áp đặt quan điểm cá nhân lên người mình yêu thương.

Tài lộc: Tài chính ổn định nhưng không nên liều lĩnh đầu tư vào thời điểm này. Cân đối thu chi hợp lý, đặc biệt khi các khoản phải chi cho Tết đang tăng lên. Tiết kiệm là chiến lược an toàn nhất.

Sức khỏe: Dễ rơi vào trạng thái làm nhiều nhưng hiệu quả thấp, gây kiệt sức. Cho bản thân nghỉ ngơi đúng lúc, không ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. Tập thể dục nhẹ nhàng giúp cân bằng thể chất và tinh thần.

Con số may mắn: 11, 20, 37

Tử vi Song Ngư tuần mới 9/2 - 15/2/2026 (19/2 - 20/3)

Tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 dành lời khuyên cho Song Ngư nên kiên trì đến phút cuối và tin vào trực giác của mình. Dù rơi vào tình huống tưởng chừng bất lợi, may mắn lại đến theo cách không ngờ, kết quả nhìn chung vẫn rất khả quan.

Công việc: Song Ngư có thể vận dụng kinh nghiệm và kiến thức để giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề phát sinh ngoài dự kiến. Nhờ đó, bạn nhận được lời khen từ cấp trên và đồng nghiệp, danh tiếng theo đó mà tăng lên. Đây là lúc phù hợp để khép lại năm cũ bằng một thành tích ấn tượng.

Tình cảm: Trực giác nhạy bén giúp Song Ngư hiểu rõ cảm xúc của đối phương mà không cần nhiều lời. Mối quan hệ trở nên sâu sắc và gắn bó hơn trong không khí đoàn viên cuối năm. Người độc thân có thể gặp nhân duyên mới tại các hoạt động tình nguyện hoặc cộng đồng.

Tài lộc: Tài lộc tương đối tốt, có thể thu lợi từ các khoản đầu tư cũ hoặc nhận được quà biếu giá trị. Quản lý tài chính cẩn thận, tránh cho vay mượn số tiền lớn để giữ gìn hòa khí trong dịp Tết.

Sức khỏe: Cần chăm sóc sức khỏe tinh thần, tránh suy nghĩ tiêu cực kéo dài. Thiền định, viết nhật ký hoặc trò chuyện với người tin tưởng giúp giải tỏa áp lực. Ngủ đủ giấc để cơ thể phục hồi năng lượng cho tuần lễ đón Tết.

Con số may mắn: 12, 24, 43

Lưu ý: Bài viết tử vi 12 cung hoàng đạo tuần mới 9/2 - 15/2/2026 chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Mỗi người nên chủ động đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh thực tế của bản thân.