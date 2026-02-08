Cần biết Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp: Dần vượng khí, Tý cần kiềm chế Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dự báo chi tiết công việc, tình cảm, tài lộc và sức khỏe. Cùng xem lời khuyên hữu ích giúp bạn khởi đầu tuần mới thuận lợi.

Thứ Hai ngày 9/2/2026 nhằm ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ – ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, hợp với tuổi Ngọ, Tuất và Hợi. Đây là một trong những ngày cuối cùng trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ, năng lượng đầu tuần thuận lợi cho việc cầu tài lộc và khởi đầu mới. Dưới đây là phân tích tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp.

Tử vi tuổi Tý ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Tý nên kiềm chế cảm xúc và tránh đưa ra quyết định bốc đồng. Xung Thái Tuế khiến vận trình có phần trắc trở, đòi hỏi bạn phải hành sự thận trọng và giữ tâm thế bình tĩnh.

Công việc: Vận trình công danh của tuổi Tý trong ngày có nhiều biến động cần cảnh giác. Bản mệnh dễ phân vân, lưỡng lự, không quyết đoán khiến cơ hội tuột khỏi tầm tay. Hãy xác định rõ mục tiêu ưu tiên và hành động dứt khoát để không bỏ lỡ thời cơ quan trọng.

Tình cảm: Hai người dễ xảy ra bất đồng quan điểm do áp lực cuối năm. Chủ động dành thời gian trò chuyện, tâm sự chân thành là chìa khóa để hóa giải mọi hiểu lầm đang âm ỉ từ trước.

Tài lộc: Tuổi Tý có thể đón nhận khoản thu bất ngờ từ nghề tay trái hoặc tiền thưởng. Tuy nhiên, cần kiềm chế chi tiêu và tránh mua sắm bốc đồng để bảo toàn tài chính trước Tết.

Sức khỏe: Cân bằng áp lực công việc và thư giãn là điều cần thiết. Tránh thức khuya và sử dụng thiết bị điện tử quá lâu để bảo vệ thị lực và hệ thần kinh.

Con số may mắn: 3, 18, 36

Tử vi tuổi Sửu ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Sửu nên giữ gìn lời nói và cẩn trọng trong giao tiếp nơi công sở. Cục diện Sửu Ngọ tương hại dễ phát sinh thị phi và hiểu lầm ngoài ý muốn.

Công việc: Sự thăng tiến có thể không đáp ứng kỳ vọng, bạn cần kiên nhẫn tích lũy kinh nghiệm. Cảnh giác với những lời đồn thổi hoặc xung đột lợi ích với đồng nghiệp. Giữ thái độ bao dung và tập trung vào phần việc của mình.

Tình cảm: Tuổi Sửu dễ bất đồng với nửa kia về những vấn đề nhỏ nhặt. Tốt hơn hết là nên bao dung, nhường nhịn và giải quyết nhanh chóng khúc mắc để tránh oán giận dai dẳng.

Tài lộc: Thu nhập ổn định nhưng chi phí phát sinh đột xuất có thể tăng. Quản lý tài chính thận trọng, tránh cho vay mượn số tiền lớn trong thời điểm nhạy cảm này.

Sức khỏe: Chú ý đến hệ tiêu hóa và xương khớp. Đi dạo ngoài trời trong giờ nghỉ giải lao sẽ giúp điều chỉnh cảm xúc và thư giãn đầu óc hiệu quả.

Con số may mắn: 6, 22, 41

Tử vi tuổi Dần ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Dần nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội đang mở ra. Ngày Giáp Dần hợp cục Tam Hợp, vận khí tăng cao, mọi việc đều có xu hướng thuận lợi và suôn sẻ.

Công việc: Tuổi Dần bước vào ngày bứt phá mạnh mẽ, có cơ hội tham gia dự án lớn hoặc nhận trọng trách quan trọng. Quý nhân hỗ trợ giúp bạn dễ dàng vượt qua mọi trở ngại. Tinh thần dám nghĩ dám làm là chìa khóa đưa bạn tiến xa hơn.

Tình cảm: Đường tình cảm rất tốt nhờ vận khí hanh thông. Người độc thân có cơ hội gặp nhân duyên tốt, mối quan hệ phát triển tự nhiên. Người đã có gia đình tận hưởng sự hòa thuận bên người thân.

Tài lộc: Tài lộc dồi dào, thu nhập từ cả nguồn chính lẫn phụ đều khả quan. Đây là ngày phù hợp để xem xét các khoản đầu tư an toàn hoặc lên kế hoạch tài chính cho năm mới.

Sức khỏe: Năng lượng tràn đầy nhưng cần tránh gắng sức quá mức. Chú ý hệ tiêu hóa do áp lực công việc và ăn uống không điều độ những ngày cuối năm.

Con số may mắn: 1, 15, 39

Tử vi tuổi Mão ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Mão nên thận trọng khi ký kết hợp đồng và giấy tờ quan trọng. Cục diện Mão Ngọ tương phá khiến bạn dễ gặp sơ hở hoặc rắc rối ngoài dự kiến.

Công việc: Tuổi Mão có nhiều cơ hội thể hiện năng lực cá nhân, dễ được giao thêm trọng trách. Tuy nhiên, khối lượng công việc tăng đòi hỏi bạn quản lý thời gian hiệu quả. Cảnh giác với hiềm khích từ đồng nghiệp hoặc đối tác.

Tình cảm: Mối quan hệ gia đình có thể không ổn định, khiến bạn lo lắng và buồn phiền. Hãy thẳng thắn trò chuyện với nửa kia nếu có khúc mắc, tránh để vấn đề tích tụ lâu ngày.

Tài lộc: Tài chính tăng trưởng ổn định, thu nhập đến từ nhiều nguồn. Luôn xem xét kỹ chi tiết trước khi đưa ra quyết định tài chính lớn, tránh ký kết vội vàng.

Sức khỏe: Dễ gặp vấn đề về tinh thần do khối lượng công việc lớn. Hạn chế di chuyển nhiều, vận động mạnh để tránh chấn thương hoặc va quệt không đáng có.

Con số may mắn: 4, 17, 32

Tử vi tuổi Thìn ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Thìn nên chủ động tận dụng sự hỗ trợ từ quý nhân để mở rộng cơ hội sự nghiệp. Vận trình khởi sắc, bạn dễ được chú ý và trao cơ hội quan trọng.

Công việc: Tuổi Thìn có thể khẳng định năng lực của mình, uy tín cá nhân được nâng cao rõ rệt. Tuy nhiên, sự cạnh tranh cũng rất khốc liệt, vì vậy hãy cảnh giác với những kẻ chơi xấu nơi công sở và tránh quá thẳng thắn gây ghen tị.

Tình cảm: Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng chất lượng cao nhưng cần phân biệt tình cảm chân thành. Người đã kết hôn cần chú trọng giao tiếp, tránh bỏ bê gia đình vì sự nghiệp.

Tài lộc: Thu nhập ổn định, tiền tài cũng dồi dào theo nhịp công việc. Cần thận trọng với đầu tư mang tính đầu cơ, ưu tiên các khoản an toàn và có kế hoạch dài hạn.

Sức khỏe: Chú ý thị lực và các vấn đề tim mạch. Tránh sử dụng thiết bị điện tử quá lâu, dành thời gian cho các hoạt động thư giãn ngoài trời.

Con số may mắn: 8, 24, 45

Tử vi tuổi Tỵ ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Tỵ nên đi từng bước chắc chắn và phát huy khả năng phân tích sắc bén vốn có. Tam hội cục hỗ trợ giúp bạn quyết đoán hơn trong mọi quyết định.

Công việc: Một ngày vững chắc và yên ổn, bạn không cần chạy theo tốc độ của người khác. Công việc tiến triển đều đặn nhờ sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao. Mạng lưới quan hệ chất lượng mở ra thêm cơ hội hợp tác mới.

Tình cảm: Đường tình duyên thuận lợi, cuộc sống hài hòa. Người đã có đôi tận hưởng sự bình yên bên nhau. Người độc thân có thể gặp được người phù hợp qua giới thiệu từ bạn bè.

Tài lộc: Tài chính không bùng nổ nhưng bền vững. Những suy nghĩ về kế hoạch dài hạn, tiết kiệm hoặc đầu tư an toàn trở nên rõ ràng hơn. Tránh chi tiêu theo cảm hứng nhất thời.

Sức khỏe: Chú ý các vấn đề về nhiệt, stress hoặc hệ thần kinh. Tránh làm việc quá sức kéo dài, dành thời gian nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng.

Con số may mắn: 5, 19, 37

Tử vi tuổi Ngọ ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Ngọ nên hành động kín đáo và kiên nhẫn trước những biến động. Trực Thái Tuế mang đến áp lực nhưng cũng là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh cá nhân.

Công việc: Có thể xuất hiện điều chỉnh hoặc cạnh tranh bất ngờ trong môi trường làm việc. Tuổi Ngọ cảm nhận rõ sự thuận lợi trong hành động nếu giữ được bình tĩnh. Tránh đưa ra quyết định vội vàng, hãy cân nhắc kỹ trước mỗi bước đi.

Tình cảm: Tình cảm có nhiều biến động, cần giữ vững ranh giới trong giao tiếp xã hội. Những khoảng cách nhỏ nếu không được hàn gắn kịp thời có thể dẫn đến rạn nứt lớn hơn.

Tài lộc: Thu nhập ổn định nhưng cần đề phòng chủ quan trong giấy tờ và pháp lý. Chú ý quản lý hợp đồng cẩn thận để tránh tổn thất do sơ suất.

Sức khỏe: Chú ý tim mạch và hệ thần kinh. Tránh căng thẳng kéo dài, dành thời gian tập thể dục nhẹ nhàng để cân bằng năng lượng trong ngày.

Con số may mắn: 9, 26, 40

Tử vi tuổi Mùi ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Mùi nên tận dụng vận may từ quý nhân và Lục Hợp với Ngọ để phát triển bền bỉ. Bản mệnh bước vào giai đoạn hài hòa, mọi việc tiến triển thuận lợi.

Công việc: Khó khăn trước mắt không những không cản trở mà còn khiến bạn thêm quyết tâm. Quý nhân mang theo những đảm bảo về tương lai thăng tiến. Hãy tranh thủ cố gắng trong giai đoạn này để gặt hái bài học quý giá.

Tình cảm: Tuổi Mùi có cả niềm vui từ sự quan tâm của mọi người. Nhưng bên cạnh đó cần cảnh giác với thị phi. Duy trì sự chân thành và lắng nghe sẽ giúp mối quan hệ bền chặt hơn.

Tài lộc: Vận trình tài chính khả quan, tài lộc dồi dào nhờ vận khí hanh thông. Tuy nhiên, tránh cho người khác vay mượn số tiền lớn để bảo toàn ngân sách cuối năm.

Sức khỏe: Bận rộn hối hả xử lý công việc nhưng đừng quên chăm sóc bản thân. Uống đủ nước, ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ là nền tảng giữ sức khỏe ổn định.

Con số may mắn: 2, 14, 33

Tử vi tuổi Thân ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Thân nên tập trung vào một mục tiêu duy nhất thay vì dàn trải. Vận trình dần ổn định, phù hợp để củng cố nền tảng và học hỏi kỹ năng mới.

Công việc: Đây là thời điểm phù hợp để chuẩn bị dài hạn, không nên nóng vội mở rộng. Hoàn thành tốt công việc hiện tại sẽ tạo bàn đạp vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tình cảm: Mối quan hệ ổn định, ít biến động nếu duy trì sinh hoạt điều độ. Hãy dành thời gian cho gia đình và người thân trong những ngày cuối năm đầy ý nghĩa.

Tài lộc: Tài chính ở mức vừa phải, thu nhập đều đặn. Tránh đầu tư mạo hiểm hoặc chi tiêu lớn khi chưa nắm rõ thông tin. Ưu tiên tiết kiệm và bảo toàn nguồn vốn.

Sức khỏe: Chú ý hệ hô hấp và đường ruột. Hạn chế tiếp xúc với thời tiết lạnh đột ngột, giữ ấm cơ thể và bổ sung vitamin tăng sức đề kháng.

Con số may mắn: 7, 21, 38

Tử vi tuổi Dậu ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Dậu nên cẩn thận lời nói và giữ thái độ khiêm tốn. Hình Thái Tuế năm nay nhắc nhở bạn tránh gây tranh cãi và chủ động duy trì hòa khí.

Công việc: Công việc diễn ra bình ổn nhưng cần tránh tự mãn. Lắng nghe ý kiến đồng nghiệp và sếp sẽ giúp bạn nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn. Sao lưu tài liệu quan trọng kỹ lưỡng để phòng tránh rủi ro.

Tình cảm: Cần chú ý lời ăn tiếng nói để tránh vô tình làm tổn thương người thân yêu. Sự nhẹ nhàng và tinh tế trong giao tiếp sẽ giúp mối quan hệ thêm gắn bó.

Tài lộc: Thu nhập ổn định, phù hợp để lập kế hoạch tài chính rõ ràng và giữ lại quỹ dự phòng. Tránh mua sắm theo cảm hứng, ưu tiên chi tiêu cho những khoản thực sự cần thiết.

Sức khỏe: Chất lượng giấc ngủ có thể suy giảm do suy nghĩ nhiều. Tập thể dục nhẹ nhàng buổi tối và hạn chế cà phê sẽ giúp cải thiện giấc ngủ đáng kể.

Con số may mắn: 10, 25, 42

Tử vi tuổi Tuất ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Tuất nên tự tin đảm nhận việc khó và dám đưa ra quyết định lớn. Tam Hợp vượng khí giúp vận trình bứt phá, làm gì cũng thuận lợi.

Công việc: Môi trường làm việc hài hòa, mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên được cải thiện rõ rệt. Tuổi Tuất dễ được thăng chức, khen thưởng hoặc đón nhận cơ hội mới. Tinh thần tiên phong giúp bạn tiến bộ nhanh chóng.

Tình cảm: Vận tình duyên rất tốt đẹp, tràn ngập may mắn. Người độc thân có khả năng tìm được tình yêu đích thực. Người đã có đôi tận hưởng mối quan hệ hài hòa, bền chặt bên nhau.

Tài lộc: Cuộc sống sung túc, thu nhập đa nguồn. Đây là thời điểm phù hợp để đầu tư an toàn, xây dựng nền tảng tài chính chắc chắn cho năm mới sắp tới.

Sức khỏe: Chú ý hệ tiêu hóa và tuần hoàn máu. Cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, dành thêm thời gian ở không gian xanh để khôi phục năng lượng tinh thần.

Con số may mắn: 11, 28, 44

Tử vi tuổi Hợi ngày 9/2/2026

Tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Hợi nên giữ gìn sức khỏe tinh thần và cảnh giác với tiểu nhân. Vận trình bình ổn nhưng cần chủ động phòng tránh những rủi ro tiềm ẩn.

Công việc: Công việc không có biến động lớn, phù hợp để hoàn thành các đầu việc tồn đọng và chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết. Giữ tinh thần cẩn thận, tránh chủ quan trong những chi tiết nhỏ.

Tình cảm: Gia đạo bình yên, hạnh phúc bên người thân. Dành thời gian cho gia đình trong những ngày cuối năm sẽ giúp bạn tìm lại sự cân bằng và cảm giác an yên.

Tài lộc: Tài chính ổn định, vận may nhỏ nhưng đều. Quản lý chi tiêu cẩn thận để có một cái Tết sung túc. Tránh đầu tư hoặc cho vay mượn trong thời điểm này.

Sức khỏe: Chú ý an toàn khi di chuyển, đặc biệt trong những ngày cận Tết giao thông đông đúc. Giữ ấm cơ thể, bổ sung vitamin và nghỉ ngơi đầy đủ.

Con số may mắn: 12, 23, 35

Lưu ý: Bài viết tử vi thứ 2 ngày 9/2/2026 của 12 con giáp chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Mỗi người nên chủ động đưa ra quyết định dựa trên hoàn cảnh thực tế của bản thân.