Việt Nam 4-2 Pakistan: Việt Nam giành chiến thắng Đội tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để bám đuổi ngôi đầu khi chạm trán Pakistan vào lúc 15h00 ngày 02/10/2026 trên sân trung lập Gelora Bung Karno Madya.

Việt Nam 4 - 2 Pakistan Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Việt Nam tiếp đón Pakistan.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Việt Nam 47% - 53% Pakistan, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0.

22' Thẻ vàng Phút 22': Lê Ngọc Bảo (Việt Nam) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Việt Nam 63% - 37% Pakistan, dứt điểm 2 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 1.

31' BÀN THẮNG! Pakistan (0-1) Phút 31': Mohib Ullah (Pakistan) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

36' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Việt Nam 60% - 40% Pakistan, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

38' Thẻ vàng Phút 38': Nguyễn Tài Lộc (Việt Nam) nhận thẻ vàng (Foul).

45' Thay người Phút 45' (Việt Nam): Phan Tuấn Tài vào sân thay Cao Quang Vinh.

45' Thay người Phút 45' (Việt Nam): Nguyen Dinh Bac vào sân thay Nguyễn Tài Lộc.

45' Thay người Phút 45' (Pakistan): Alamgir Ghazi vào sân thay Ali Agha Hazara.

45' Thay người Phút 45' (Pakistan): Umar Nawaz vào sân thay Shayak Dost.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Việt Nam 64% - 36% Pakistan, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 2.

50' BÀN THẮNG! Việt Nam (1-1) Phút 50': Nguyen Hai Long (Việt Nam) lập công (kiến tạo: Phan Tuấn Tài). Tỷ số: 1 - 1.

56' Thay người Phút 56' (Việt Nam): Le Pham Thanh Long vào sân thay Đỗ Hoàng Hên.

57' BÀN THẮNG! Việt Nam (2-1) Phút 57': Nguyen Hoang Duc (Việt Nam) lập công (kiến tạo: Nguyen Dinh Bac). Tỷ số: 2 - 1.

60' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Việt Nam 62% - 38% Pakistan, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Pakistan): Abdul Samad vào sân thay Abdul Arshad.

67' Thay người Phút 67' (Pakistan): Kaleemullah Khan vào sân thay Hayyan Khattak.

73' Việt Nam ép sân Cầm bóng: Việt Nam 58% - 42% Pakistan, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Việt Nam): Leygley Adou Minh vào sân thay Bui Hoang Viet Anh.

80' Thay người Phút 80' (Pakistan): Syed Ali Raza vào sân thay Mohib Ullah.

80' BÀN THẮNG! Việt Nam (3-1) Phút 80': Nguyen Dinh Bac (Việt Nam) lập công (kiến tạo: Phan Tuấn Tài). Tỷ số: 3 - 1.

81' Thay người Phút 81' (Việt Nam): Nguyen Nhat Minh vào sân thay Nguyen Hoang Duc.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Việt Nam 57% - 43% Pakistan, dứt điểm 15 - 10 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 4 - 9, cứu thua 2 - 3.

88' BÀN THẮNG! Pakistan (3-2) Phút 88': Kaleemullah Khan (Pakistan) lập công (kiến tạo: Ali Khan). Tỷ số: 3 - 2.

90+1' BÀN THẮNG! Việt Nam (4-2) Phút 90+1': Lee Williams (Việt Nam) lập công (kiến tạo: Nguyen Dinh Bac). Tỷ số: 4 - 2.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Syed Ali Raza (Pakistan) nhận thẻ vàng (Foul).

KT Kết thúc: Việt Nam 4-2 Pakistan Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 17:54 02/10/2026

Việt Nam Thống kê Pakistan 55% Kiểm soát bóng 45% 18 Dứt điểm 12 8 Trúng đích 4 2 Phạt góc 3 5 Phạm lỗi 11 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Nguyen Dinh Bac Việt Nam 1 bàn · 2 kiến tạo Nguyễn Hoàng Đức Việt Nam 1 bàn Nguyễn Hai Long Việt Nam 1 bàn L. Williams Việt Nam 1 bàn Kaleemullah Khan Pakistan 1 bàn M Mohib Ullah Pakistan 1 bàn

Cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đối thủ Pakistan diễn ra vào lúc 15h00 ngày 02/10/2026 tại Gelora Bung Karno Madya Stadium. Ở lượt trận này, đoàn quân áo đỏ đứng trước nhiệm vụ giành trọn vẹn điểm số để duy trì sức ép và bám đuổi ngôi đầu bảng.

Cục diện bảng đấu và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu

Bảng xếp hạng hiện tại ghi nhận đội tuyển Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 2 với 3 điểm nắm trong tay. Khoảng cách này mở ra cơ hội rõ ràng để cạnh tranh ngôi đầu nếu đội bóng giành được kết quả thuận lợi.

Trong khi đó, Pakistan hiện xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 1 điểm. Bước vào màn so tài này, việc phải đối đầu với một đối thủ đang đứng nhì bảng đòi hỏi Pakistan phải thi đấu hết sức tập trung nếu muốn cải thiện điểm số hiện tại.

Tương quan phong độ hai đội

Về mặt phong độ, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 2 trận đấu gần nhất với kết quả gồm 1 trận thắng và 1 trận thua. Đáng chú ý, thắng lợi ở lần ra sân gần nhất mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ, tạo đà tâm lý thuận lợi cho mục tiêu bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Ngược lại, Pakistan chưa tìm được sự ổn định cần thiết khi trải qua 2 trận đấu gần đây với thành tích 1 trận hòa và 1 trận thua. Trận thua ở lần xuất quân gần nhất phản ánh những khó khăn nhất định mà đội bóng này đang phải đối mặt trong việc triển khai lối chơi.

Điểm tựa chuyên môn trên sân trung lập

Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Gelora Bung Karno Madya Stadium theo thể thức sân trung lập, do đó tính chất cân bằng về điều kiện thi đấu được chia đều cho cả hai phía mà không bên nào nắm lợi thế sân bãi.

Dưới góc độ chiến thuật, Việt Nam nắm ưu thế về mặt điểm số lẫn vị trí trên bảng xếp hạng. Việc giành chiến thắng ở lượt đấu gần nhất là nền tảng quan trọng giúp đội bóng tự tin kiểm soát nhịp độ, hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách và bám sát vị trí đầu bảng trong cuộc đối đầu này.

Việt Nam 5 trận gần nhất B T H T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 2 Thủng lưới Pakistan 5 trận gần nhất H B T T T 2 Trận 0-1-1 T-H-B 2 Ghi (TB 1.0) 6 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Thái Lan 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Việt Nam 2 1 0 1 -1 3 B T 3 Philippines 2 0 1 1 -1 1 H B 4 Pakistan 2 0 1 1 -4 1 H B