5 kho báu giá trị nhất từng được tìm thấy

Sau nhiều thế kỷ, vô số kho báu vẫn đang ẩn sâu dưới đất. Một số chúng được con người tìm thấy và có giá trị rất cao.

Kho báu Staffordshire Hoard (Anh): Kho báu được tìm thấy năm 2009 bởi người đàn ông có tên Terry Herbert. Trong lần sử dụng máy dò kim loại trên cánh đồng mới xới, ông nhận thấy dưới đất có tín hiệu lạ. Đây là những đồ vật của dân tộc Anglo-Saxons - những người đã sống ở Anh từ thế kỷ 5. Ngoài giá trị vật chất, kho báu cũng đem lại nhiều kiến thức cho các nhà sử học. Người ta ước tính toàn bộ kho báu với 3.500 món đồ có giá tới 4,1 triệu USD.

Kho báu Sroda (Ba Lan): Từ năm 1985 đến năm 1988, một tòa nhà tại Środa Śląska (Ba Lan) bị liệt trong diện phải phá dỡ. Trong quá trình phá dỡ, người ta tìm thấy kho báu dưới nền tòa nhà. Ban đầu, họ chỉ tìm thấy một chiếc bình chứa 3.000 đồng bạc. Chúng được xác định có niên đại từ thế kỷ 4 và có trị giá 120 triệu USD. Những năm sau, các nhà khảo cổ tìm được nhiều cổ vật khác ở các tòa nhà xung quanh gồm vương miện vàng, nhẫn vàng với thiết kế tinh xảo.

Cuerdale Hoard (Anh): Đây được xem là khám phá lớn nhất trong thế kỷ 19. Ý nghĩa văn hóa của nó vượt xa giá trị tiền tệ (ước tính khoảng 3,2 triệu USD). Phần lớn kho báu được trưng bày tại bảo tàng Anh. Kho báu được tìm thấy của một nhóm công nhân khi xây dựng. Nó gồm 8.600 cổ vật của người Viking, từ đồng xu tới những đồ trang sức tinh xảo.

Kho báu Caesarea (Israel): Kho báu này được tìm thấy bởi các thợ lặn khi họ làm việc ở ngoài khơi công viên quốc gia Caesarea. Nó được xem là vô giá vì những ý nghĩa lịch sử. Ban đầu, các thợ lặn không tin vào mắt mình. Họ nghĩ đây là đồ giả. Kho báu gồm 2.000 đồng xu rải rác dưới đáy biển. Chúng được xác định có niên đại từ thế kỷ 10-12. Theo The Travel, các đồng tiền này không thể định giá do giá trị của chúng quá lớn để so với tiền ngày nay.

Kho báu Bactrian Gold (Afghanistan): Kho báu được phát hiện vào năm 1978 tại Tillya Tepe. Đây có thể xem là một trong những kho báu có giá trị nhất lịch sử. Nó có niên đại từ thế kỷ thứ nhất TCN, gồm 20.000 trang sức vàng. Giá trị của kho báu quá lớn khiến các nhà khảo cổ không thể định giá. Hiện tại, nhiều đồ vật trong kho báu này được trưng bày ở các bảo tàng trên khắp thế giới.

Theo Zing