Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh sẽ diễn ra vào tháng 8/2021

Liên hoan Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh định kỳ 2 năm một lần sẽ được “thay áo mới” bằng Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2021.

Liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh liên tỉnh lần thứ 4, tổ chức tại Hà Tĩnh năm 2018.

Kể từ năm 2014, sau khi dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Hà Tĩnh và Nghệ An cùng nhau thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Trong đó, 2 tỉnh quy ước sẽ thay phiên nhau định kỳ 2 năm một lần, tổ chức một cuộc liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh cấp liên tỉnh.

Lãnh đạo sở VH-TT&DL Hà Tĩnh làm việc với đại diện Sở VH-TT&DL Nghệ An chuẩn bị cho festival dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2021

Sau kỳ liên hoan lần thứ 4, năm 2018 tại Hà Tĩnh, kỳ liên hoan dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh lần thứ 5 đã được lên kế hoạch tổ chức vào năm 2020 tại Nghệ An. Tuy nhiên, năm 2020, do nhiều lý do khách quan nên kế hoạch phải tạm hoãn.

Năm nay, Nghệ An đã xây dựng kế hoạch thực hiện kỳ liên hoan với hình thức mới. Theo đó, Nghệ An sẽ đăng cai và phối hợp với Hà Tĩnh tổ chức Festival dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh 2021 với chuỗi sự kiện 11 nội dung chính.

Tham gia Festival lần này, Hà Tĩnh dự kiến sẽ tham gia 5 nội dung: Lễ khai mạc Festival; Liên hoan Dân ca ví, giặm cấp liên tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh; giao lưu các vùng di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh “Sắc màu di sản” (Hà Tĩnh sẽ tham gia về loại hình dân ca ví, giặm); tổ chức đoàn famtrip “Khám phá miền ví, giặm” (tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh); Hội thảo khoa học “Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh gắn với phát triển du lịch”. Dự kiến, Festival dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh sẽ được tổ chức tại Nghệ An vào tháng 8/2021.