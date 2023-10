Kenny G biểu diễn ở Việt Nam trong dự án âm nhạc quốc tế do Báo Nhân Dân khởi xướng

Nghệ sĩ saxophone nổi tiếng thế giới Kenny G sẽ sang Việt Nam biểu diễn vào tối 14/11 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, trong chương trình mang tên “Kenny G Live In Vietnam” do Báo Nhân Dân phối hợp cùng IB Group Việt Nam tổ chức.

Buổi họp báo về chương trình “Kenny G Live In Vietnam” diễn ra chiều 9/10 tại trụ sở Báo Nhân Dân. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế “Good Morning Việt Nam” do Báo Nhân Dân khởi xướng, dự kiến sẽ được tổ chức thường niên. Dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng vào mục đích thiện nguyện do Báo Nhân Dân chủ trì, đồng thời còn hướng tới mục đích đem âm nhạc đỉnh cao của thế giới đến với khán giả Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh , Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình cho biết, “Good Morning Việt Nam” dự án dài hơi, nhằm lan tỏa thanh âm và giá trị của các nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam, song hành cùng các mục đích thiện nguyện. Chương trình hướng tới các nghệ sĩ khí nhạc, với các thể loại âm nhạc chỉn chu, lịch lãm.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ thông tin tại buổi họp báo.

Theo ông Lê Quốc Minh, trong những năm qua, Báo Nhân Dân đã tổ chức rất nhiều chương trình nghệ thuật lớn và một phần không thể thiếu trong các chương trình đó là những hoạt động thiện nguyện hướng tới các gia đình thương binh-liệt sĩ, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay những thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa.

“Tiếp nối tinh thần cống hiến vì cộng đồng đã trở thành truyền thống của Báo Nhân Dân, chúng tôi muốn mở rộng quy mô và mang đến màu sắc tươi mới, mời gọi các nghệ sĩ nổi tiếng Quốc tế cùng tham gia hoạt động vì cộng đồng của Báo, đồng thời giúp quảng bá cho hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp” – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định.

“Kenny G Live in Vietnam” là chương trình mở màn của dự án, sẽ diễn ra trong vòng hơn 2 tiếng đồng hồ theo đúng format biểu diễn của nghệ sỹ Kenny G tại các sân khấu lớn trên thế giới. Ông cùng ban nhạc đồng hành sẽ chơi live toàn bộ những nhạc khúc nổi tiếng nhất trong suốt sự nghiệp của ông như: “Going home”, “Havana”, “Romeo & Juliet”, “My heart will go on”...

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc sản xuất chương trình chia sẻ tại buổi họp báo.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group Việt Nam, Giám đốc sản xuất chương trình cho biết thêm, Ban tổ chức đã dành hơn 1 năm qua để thương thảo với nhiều nghệ sĩ quốc tế, vừa phải khớp với lịch diễn của họ để giảm bớt gánh nặng chi phí, vừa phải đáp ứng được những tiêu chí của chương trình. Ở thời điểm cuối năm nay, chỉ có Kenny G là có lịch diễn phù hợp với chương trình biểu diễn tại Việt Nam. Một số nghệ sĩ quốc tế khác đã nhận lời tham gia hoặc quan tâm đến chương trình năm sau.

Do chương trình kêu gọi được nguồn tài trợ xã hội hóa, cho nên toàn bộ tiền vé thu được sẽ dành cho hoạt động thiện nguyện. Ông Nguyễn Thùy Dương cũng cho biết, vé bán ra có nhiều mức giá, dự kiến từ khoảng 1 triệu đến 8 triệu đồng.

Kenny G đã từng sang Việt Nam biểu diễn năm 2015, và cũng như nhiều nghệ sĩ quốc tế khác, ông và ê-kíp có những yêu cầu vô cùng khắt khe về mặt thiết bị, kỹ thuật. Các thiết bị được yêu cầu chi tiết, chính xác đến từng chủng loại, tên hãng, để cho ra được âm thanh trung thực nhất, hay nhất.

Nghệ sỹ Kenny G đã từng sang Việt Nam biểu diễn năm 2015

Ban tổ chức cũng cho biết, sẽ có nhiều dự định và sự kiện thú vị, nhưng vẫn đang trong quá trình đàm phán cho nên chưa tiết lộ được.

Nét mới của chương trình “Kenny G Live In Vietnam”, theo Ban tổ chức bật mí, là những bản nhạc huyền thoại gắn liền với tên tuổi nghệ sĩ sẽ được chính ông hòa âm phối khí lại sao cho có sự mới mẻ, nhưng vẫn giữ được hồn cốt của tác phẩm. Ngoài ra, Giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Nam cũng cho biết đã gửi 3 bản nhạc dân gian Việt Nam cho nghệ sĩ tập trước để trình diễn trong chương trình.

Kenny G tên thật là Kenneth Bruce Gorelick, là nhà soạn nhạc, nhà sản xuất, là huyền thoại saxophone người Mỹ với hàng trăm bản nhạc không lời dòng smooth Jazz, R&B, Pop và Latin. Trong suốt hơn 30 năm, Kenny G đã có tới hơn 75 triệu đĩa nhạc được bán ra trên toàn thế giới, trở thành một trong những nghệ sĩ có đĩa nhạc ăn khách nhất mọi thời đại. Kenny G cũng từng được rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi trên khắp thế giới mời hợp tác, như Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Natalie Cole, Michael Bolton hay Celine Dion, Toni Braxton, DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, Natalie Cole, Michael Bolton, George Benson... Ông từng giành giải Grammy năm 1994 với tác phẩm “Forever in love”, và là nghệ sĩ nhạc khí duy nhất giành được giải thưởng này. Ông được ghi tên vào ngôi sao trên đại lộ Danh vọng ở Hollywood. Kenny G cũng là nghệ sĩ duy nhất trên thế giới được ghi vào sách Kỷ lục Guinness bằng việc chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone trong 45 phút 47 giây.

Trong sự nghiệp âm nhạc của mình, Kenny G từng sang Việt Nam biểu diễn hồi giữa tháng 10/2015, thông qua IB Group, sau hơn 2 năm thương thuyết trước đó.

Tại Việt Nam, Kenny G cũng là một trong những nghệ sĩ được yêu mến hàng đầu. Vào thập niên 1990, nhạc của ông được nghe ở khắp nơi, các quán cà phê, phòng trà, ngoài đường phố và cả trong từng gia đình...

