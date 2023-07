Tối 28/7, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu IV; Đại tá Nguyễn Xuân Thủy - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Hưng Yên. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành, thị; đại diện các câu lạc bộ Dân ca ví, giặm của 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.