Những “chiến sỹ” thông tin trên mặt trận chống dịch ở Hà Tĩnh

Khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn, cũng như nhiều lực lượng tham gia chống dịch, các nhà báo ở Hà Tĩnh luôn tích cực, xung kích trên mặt trận truyền thông. Họ thực sự là những “chiến sỹ” thông tin ở tuyến đầu chống dịch.

Có dịch là đi, tư thế sẵn sàng

“Khi nghe tin ở đâu có dịch, người ta chạy đi thì mình lại chạy vào” - đó là câu nói đùa mà các phóng viên, nhà báo chúng tôi vẫn thường hay nói với nhau, nhưng lại là sự thật!

Nhà báo Phúc Quang (bên trái) xông pha trên mặt trận thông tin phòng, chống dịch. (Ảnh Đình Nhất).

Hơn một năm nay, nhà báo Phúc Quang (Phòng Chính trị - Xã hội, Báo Hà Tĩnh) - người trực tiếp phụ trách thông tin lĩnh vực y tế gần như “ăn, ngủ” cùng tin, bài về Covid-19. Tháng 6/2021, khi Hà Tĩnh liên tục xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng, Phúc Quang đã trở thành một “chiến binh” xông pha trên mặt trận thông tin phòng, chống dịch.

Phúc Quang chia sẻ: “Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đã và đang trải qua đợt dịch Covid-19 hết sức phức tạp. Cả hệ thống chính trị, nhất là ngành y tế căng mình gần nửa tháng qua. Tôi cũng như nhiều đồng nghiệp ăn không đủ bữa, ngủ không đủ giấc, cố gắng chuyển tải tới bạn đọc thông tin nhanh, chính xác, chân thực nhất, giúp người dân nắm bắt được diễn biến dịch nhưng không hoang mang, lo lắng, cùng quyết tâm góp sức ngăn dịch lây lan trong cộng đồng”.

Nhà báo Nguyễn Oanh khai thác thông tin từ lực lượng tham gia công tác chống dịch.

Địa bàn TP Hà Tĩnh trở thành “tâm dịch” của tỉnh, nhà báo Nguyễn Oanh (Phòng Kinh tế - Báo Hà Tĩnh) - phụ trách thông tin địa bàn này phải xông pha nơi tuyến đầu. Là phóng viên nữ, lại đang nuôi con nhỏ nhưng từ ngày dịch bùng phát, chị phải thường xuyên có mặt tại những điểm nóng bất kể ngày đêm.

“Khi nhận được tin ngành chức năng công bố ca bệnh mới, sẽ tiến hành phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống ngay trong đêm, tôi lập tức lên đường. Công việc kết thúc khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới khá lâu. Một mình lái xe trên đường trong đêm, khi những chiếc xe chở các F1 đi cách ly chạy vội vã, cung đường quen thuộc ngày nào cũng đi về mà sao lúc đó cảm giác lạ lẫm” - Nguyễn Oanh chia sẻ cảm xúc trong một lần tác nghiệp xuyên đêm.

Phóng viên Báo Hà Tĩnh tác nghiệp tại các điểm nóng về dịch. (Ảnh Đức Hùng)

Và còn nữa những phóng viên phụ trách thông tin các địa bàn, lĩnh vực như: Thùy Dương, Văn Đức, Thu Trang, Tiến Dũng, Hữu Trung, Nam Giang, Hoài Nam... đều đã “cắm chốt” để kịp thời phản ánh diễn biến của dịch. Mỗi người một việc nhưng tất cả họ đều mang trong mình tình yêu, lòng nhiệt huyết với nghề.

Trong dòng chảy thông tin hiện đại, nhất là đặt ở bối cảnh “chống dịch như chống giặc”, phóng viên truyền hình cũng bước vào cuộc đua thông tin không kém phần quyết liệt. Đợt dịch này, Đài PT-TH tỉnh Hà Tĩnh có khá nhiều cán bộ, phóng viên là F2. Khối lượng công việc vốn đã nhiều, quân số lại bị ảnh hưởng đúng thời điểm “nước sôi lửa bỏng” khiến cho các phóng viên nhà đài càng thêm vất vả.

Nhà báo Tiến Long trong những này “chạy đua” với dịch.

Tất bật vác máy quay trở về từ điểm cách ly tập trung tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà), nhà báo Tiến Long, Phòng Thời sự Đài PT-TH Hà Tĩnh lại vội viết lời, dựng hình cho kịp khung giờ lên sóng. Khuôn mặt phờ phạc vì những ngày liên tiếp “chạy đua” với dịch, anh chia sẻ: “Hình ảnh, thông tin phải được hoàn thiện trước khung giờ lên sóng 1 tiếng may ra mới kịp cho bộ phận kỹ thuật xử lý. Trong khi tin về dịch hầu hết tác nghiệp ở hiện trường, điều kiện khó khăn. Nhân lực ít, việc lại nhiều, chúng tôi động viên nhau nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc được giao”.

Phóng viên Khắc Mai (ngoài cùng bên trái) còn kêu gọi nguồn hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt phong tỏa.

Tại điểm nóng của dịch những ngày qua cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh cán bộ phụ trách công tác truyền thông y tế Hà Tĩnh như: Tuấn Dũng, Thu Hòa, Nhật Thắng, Thanh Loan... Họ không còn chỉ thực hiện nhiệm vụ truyền thông y tế đơn thuần mà đã trở thành những phóng viên đúng nghĩa với những dòng tin tức nóng hổi, cập nhật liên tục đến bạn đọc.

PV Phúc Quang và anh Tuấn Dũng (bên trái) - cán bộ phụ trách công tác truyền thông y tế Hà Tĩnh chuẩn bị trang phục chống dịch trước lúc vào khu điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cầu Treo để tác nghiệp

Anh Nhật Thắng - cán bộ phụ trách công tác truyền thông y tế Hà Tĩnh cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh đến bạn đọc.

Chung sức chống dịch, nhiều người làm báo bên cạnh tác nghiệp, còn đứng ra kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng, như chuyện anh Khắc Mai (Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện Thạch Hà) vừa kêu gọi được 15.000 chiếc khẩu trang y tế, hàng trăm suất ăn, nước uống tặng các chốt phong tỏa, khucách ly.

“Hậu phương” vững vàng

Cùng với sự xông xáo nơi “chiến trường” của phóng viên thì bộ phận hậu kỳ ở các cơ quan báo, đài cũng tất bật không kém. Đó là tập thể ban biên tập, ban giám đốc, những biên tập viên, kỹ thuật viên báo, đài. Trực để kiểm soát tin bài, xuất bản nhanh nhất và chính xác, chuẩn mực nhất, các trưởng, phó trưởng phòng Xuất bản của Báo Hà Tĩnh, phòng Chuyên đề, Thời sự, Thư ký - Biên tập… của Đài PT-TH tỉnh, các trung tâm truyền thông - văn hóa đã “thức cùng Covid”, có những đêm hầu như không ngủ.

Theo sát diễn biến dịch, các lãnh đạo phòng ngoài chỉ đạo đưa tin, bài thời sự nhanh, chính xác nhất, còn tâm huyết xây dựng ý tưởng về các vệt bài chuyên đề nhiều kỳ để ghi lại bức tranh tổng quan với những mảng màu sâu lắng về sự nỗ lực, hy sinh của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trong “cuộc chiến” cam go chống dịch.

Nhóm phóng viên Báo Hà Tĩnh nhận giải A cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh” năm 2020 với tác phẩm “Nơi tuyến đầu chống dịch”. (Ảnh tư liệu).

Trong các chuyên đề dày công mà lãnh đạo Phòng Chính trị - Xã hội đã “thiết kế” và cùng phóng viên triển khai xây dựng, chuỗi bài “Nơi tuyến đầu chống dịch” (4 kỳ) của nhóm tác giả Anh Hoài - Phúc Quang - Kiều Minh - Nam Giang - Thu Hòa đã đạt giải A cuộc thi “Báo chí viết về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và xây dựng nông thôn mới Hà Tĩnh” năm 2020 và giải A Giải Báo chí Trần Phú năm 2020.

Những ngày tuyên truyền chống dịch, không chỉ Báo Hà Tĩnh điện tử phải thông tin nóng mà báo in cũng phải chờ đợi những thông tin mới nhất cho từng số báo hằng ngày. Có những hôm, kíp trực báo in của Phòng Xuất bản Báo Hà Tĩnh phải chờ tin diễn biến mới của các ca bệnh dương tính, khi bản PDF cuối cùng được chuyển lên nhà in cũng là lúc thành phố đã chìm vào giấc ngủ.

Niềm riêng giữa mùa dịch

Nghề báo là một trong số ít những nghề nghiệp không bị ngưng trệ vì dịch Covid-19. Thậm chí, thời điểm dịch bệnh bùng phát, lượng tin, bài, hình ảnh về hoạt động phòng, chống dịch càng tăng lên khi liên tục thông tin về diễn biến mới của dịch bệnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là ngành y tế.

Phóng viên Báo Hà Tĩnh tác nghiệp tại điểm chốt phong tỏa ở cửa ngõ thành phố.

Cùng với đó là các bài viết hướng dẫn, khuyến cáo biện pháp phòng dịch; phản ánh cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại khu vực phong tỏa, địa điểm cách ly… Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, nhà báo luôn phải đối mặt với những rủi ro, hiểm nguy của dịch bệnh.

Phóng viên Anh Tấn tác nghiệp đa phương tiện.

Nguyễn Anh Tấn (Phòng Xuất bản, Báo Hà Tĩnh) là một phóng viên đa năng khi anh có thể vừa viết tin bài, chụp ảnh, vừa quay và dựng video. Cũng chính vì tác nghiệp đa phương tiện, Anh Tấn thường xuyên xông pha vào các điểm nóng của dịch ở nhiều địa phương. Ý thức được nguy cơ mình phải đối mặt, Anh Tấn thường xuyên test nhanh Covid-19. Dù các lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính nhưng đã gần nửa tháng nay, anh vẫn chưa dám gặp vợ con.

Tác nghiệp trong điều kiện dịch bệnh, các phóng viên phải luôn phải hết sức tuân thủ quy trình đảm bảo an toàn.

Cùng với Anh Tấn là “bóng hồng” Ngân Giang. Trước khi tác nghiệp ở các điểm cách ly, chốt phòng dịch, bao giờ chị cũng cẩn thận mặc trang phục bảo hộ chuyên dụng nhưng cũng luôn đặt mình vào tình trạng có thể nhiễm bệnh, hạn chế tiếp xúc với gia đình.

Năm nay, những người làm báo ở Hà Tĩnh đón ngày lễ truyền thống đặc biệt, không có hội nghị tôn vinh, tổng kết, không có những bó hoa chúc mừng. Thay vào đó, tất cả vẫn miệt mài cùng con chữ, khuôn hình, đồng hành cùng chính quyền, người dân và các lực lượng ở tuyến đầu, thực sự là những “chiến sỹ” trên mặt trận truyền thông chống dịch Covid-19.

Kiều Minh