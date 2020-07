Điểm danh 10 cuốn sách triệu USD trên thế giới

Gần đây, một trong những bản in đầu tiên của cuốn Harry Potter and the Philosopher“s Stone ( Harry Potter và Hòn đá phù thủy) - tác phẩm làm nên tên tuổi của J. K. Rowling đã được đấu giá tại London, Anh. Mặc dù còn sót một số lỗi đánh máy trên bìa và trong sách, bản in đầu tiên của cuốn truyện này vẫn được bán với giá 90.000 USD. Sở dĩ cuốn sách này có giá trị lớn như thế là bởi”độ hiếm" khi chỉ có 500 ấn bản đầu tiên được tung ra thị trường tại thời điểm ấy. Ảnh: Bonhams Auction House.