14/06/2022 05:09

(Baohatinh.vn) - Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an an toàn xã hội trên tuyến biên giới Việt - Lào, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh, Việt Nam) và Đại đội Bảo vệ biên giới 253 (Bộ CHQS tỉnh Bôlykhămxay, Lào) vừa tiến hành tuần tra song phương chung đoạn biên giới 2 nước.

Mạnh Giang - Lê Tuấn