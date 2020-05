Choáng ngợp những khí tài quân sự do người đam mê mô hình ở Hà Nội lắp ráp, chế tạo

Từ xe tăng T-90, hệ thống phòng thủ tên lửa S-300, S-500 của Nga đến tàu sân bay Mỹ hay thậm chí là các khí tài quân sự từ thế chiến thứ 2... đều xuất hiện sống động dưới dạng các mô hình quân sự chi tiết giống thật 100%, được người chơi ở Hà Nội tạo ra với niềm đam mê lịch sử, kiến thức...

Sáng 24-5, tại Hà Nội, những người đam mê mô hình khí tài quân sự đã tổ chức họp mặt, giao lưu các mô hình do họ lắp ráp hoặc tự chế tạo

Trong đó có nhiều mô hình chi tiết các khí tài quân sự Việt Nam đã và đang sử dụng

Xe bánh xích kéo pháo của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Những mô hình được làm tỉ mỉ, chính xác từ chi tết nhỏ nhất đến màu sơn

Xe tăng T-90S Việt Nam với “Đôi mắt đỏ” đặc trưng

Người chơi mô hình không chỉ am hiểu về màu sắc, tỷ lệ, cấu tạo vật liệu, mà còn phải rất am hiểu lịch sử. So sánh lịch sử là sở thích, công việc của tất cả người chơi mô hình.

Ông Lê Thanh Hải (45 tuổi, Hà Nội), người chơi mô hình quân sự khá đặc biệt khi tự tìm hiểu chế tạo các mô hình từ các vật liệu sẵn có...

Một tổ hợp radar hiện đại nhất hiện nay của Nga do anh Hải tự chế tạo...Sau khi mất công tìm kiếm các bản vẽ từ các tạp chí kỹ thuật của nước ngoài

Một chiếc may bay trong đội bay biểu diễn “Hiệp sỹ Nga” nổi tiếng. Việc tự làm mô hình gặp nhiều khó khăn, mất nhiều công sức...

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M của Nga. Anh Hải cho biết có niềm đam mê với khí tài quân sự từ bé...

Hệ thống tên lửa S 300. Anh Hải cho biết mô hình anh làm lâu nhất là khoảng 1 năm...

Hệ thống tên lửa phòng không Buk phiên bản trên xe bánh hơi

Mô hình hệ thống tên lửa S 500 đang được thử nghiệm. Một mô hình khá hiếm do anh Hải tự mày mò chế tạo

Nếu đặt vào một không gian khác người ta rất dễ nhầm tưởng đây là không gian của một triển lãm quân sự

Trong giới mô hình quân sự có thể phân ra nhiều trường phái hay kiểu chơi. Có người thích mô hình xe pháo, tàu bè, lính thời Thế chiến thứ hai.

Người chơi mô hình cũng thường kết hợp với sa bàn để tạo bối cảnh sát với lịch sử

Một tàu sân bay của Nhật trong thế chiến. Các chi tết được người chơi tạo ra chính xác tuyệt tối với hình ảnh tàu thật

Những mô hình phải lắp ráp rất công phu có khi cả tháng mới xong, sau đó đem ra chế lại.

Từ một dữ kiện lịch sử, người làm mô hình phải tái hiện sinh động, chính xác và chi tiết một trận đánh, bối cảnh lịch sử bằng mô hình và cách bài trí cảnh vật

Người thích thú xem, ngắm vuốt mô hình thì nhiều nhưng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, đam mê và theo đuổi để nâng tầm nó thành một môn nghệ thuật.

Những nhân vật trên mê hình chỉ bằng đầu tăm đòi hỏi người chơi phải bỏ rất nhiều công sức

Việc lắp ráp, gắn từng chi tiết nhỏ li ti thành mô hình mới chỉ là bước đầu của tất cả người chơi.

Đẳng cấp nghệ thuật thực sự phân hóa từ bước làm cũ mô hình để tái hiện nó giống nhất với ngoài đời thực

Những mô hình phải lắp ráp rất công phu có khi cả tháng mới xong, sau đó đem ra chế lại để tạo hiệu ứng thời gian..

Phần lớn dân chơi mô hình quân sự đều ở độ tuổi trung niên, nhưng cũng có không ít người chơi hiện là sinh viên đại học, học sinh trung học phổ thông.

Cả nước có vài trăm người chơi mô hình quân sự, đến với thú chơi này bằng niềm đam mê nghệ thuật, ước muốn tái hiện hình ảnh lịch sử qua các mô hình và sa bàn thu nhỏ.

