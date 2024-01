Hải quân Ấn Độ triển khai hơn 10 tàu chiến ra biển Arab

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Hải quân Ấn Độ đã triển khai hơn 10 tàu chiến nhằm tăng cường hiện diện hàng hải trong khu vực, bắt đầu từ phía Bắc và phía Trung Biển Arab đến Vịnh Aden để ngăn chặn mọi âm mưu cướp biển và tấn công bằng máy bay không người lái.

Tàu khu trục của hải quân Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bên cạnh việc triển khai các tàu chiến, Hải quân Ấn Độ còn triển khai cả Lực lượng Biệt kích Thủy quân lục chiến (MARCOS). Các quan chức lưu ý rằng Hải quân Ấn Độ là lực lượng thường trực ở khu vực Ấn Độ Dương (IOR) và sẽ làm bất cứ điều gì có thể để bảo vệ lợi ích quốc gia của Ấn Độ, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động thương mại toàn cầu diễn ra trong khu vực này một cách tự do, công bằng và rộng mở.

Các hoạt động tăng cường an ninh hàng hải đang được Ấn Độ tiến hành một cách độc lập trong bối cảnh New Delhi đã từ chối tham gia “Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng” đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu được phát động ở Biển Đỏ vào tháng 12/2023.

Mặc dù không nằm trong “Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng” nhưng Ấn Độ vẫn thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với tất cả các nước như Mỹ, Anh, Pháp. Bên cạnh đó, Hải quân Ấn Độ cũng đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan hàng hải của các quốc gia khác để theo dõi tình hình chung và đảm bảo an toàn cho các tàu buôn.

Trung tâm Hợp nhất Thông tin - Khu vực Ấn Độ Dương (IFC-IOR) do Ấn Độ chủ trì cũng được đặt trong tình trạng báo động. Trung tâm Phân tích và Quản lý Thông tin của Hải quân Ấn Độ (IMAC) cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh hàng hải.

