Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Thể thao

Bóng đá

World Cup 2026 hạ màn, các giải thưởng nào được trao?

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

World Cup 2026 chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về Tây Ban Nha, sau khi La Roja đánh bại Argentina 1-0 trong trận chung kết đầy căng thẳng tại sân New York New Jersey. Sau trận đấu, các danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất giải cũng đã được xác định.

Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vàng thế giới lần thứ hai trong lịch sử, đúng 16 năm sau lần đầu đăng quang tại Nam Phi năm 2010. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente còn thiết lập một cột mốc lịch sử khi trở thành nhà vô địch World Cup đầu tiên chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong suốt cả giải đấu.

World Cup 2026 hạ màn, các giải thưởng nào được trao? ảnh 1

Argentina, dưới sự dẫn dắt của Lionel Messi trong kỳ World Cup được dự đoán là cuối cùng trong sự nghiệp, kết thúc giải với vị trí á quân sau thất bại ở chung kết. Trong khi đó, tuyển Anh giành hạng Ba sau chiến thắng nghẹt thở 6-4 trước Pháp trong trận tranh huy chương đồng.

Bên cạnh những danh hiệu tập thể, nhiều cầu thủ cũng được vinh danh nhờ màn trình diễn xuất sắc xuyên suốt một tháng tranh tài.

Quả bóng vàng, cầu thủ xuất sắc nhất: Rodri (Tây Ban Nha)

Tiền vệ Rodri được trao Quả bóng vàng World Cup 2026 dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2026, sau khi trở thành nhân tố trung tâm trong hành trình đăng quang của Tây Ban Nha.

Sự điềm tĩnh, khả năng lãnh đạo và năng lực kiểm soát khu trung tuyến của Rodri đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống của La Roja, góp phần giúp đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ hai bước lên đỉnh cao bóng đá thế giới.

Dàn sao Tây Ban Nha ẵm trọn bộ giải thưởng cá nhân.

Dàn sao Tây Ban Nha ẵm trọn bộ giải thưởng cá nhân.

Chiếc giày vàng, vua phá lưới: Kylian Mbappe (Pháp)

Kylian Mbappe giành Chiếc giày vàng sau khi ghi 10 bàn trong 8 trận, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup ở hai kỳ liên tiếp.

Thành tích tại World Cup 2026 cũng giúp Mbappe nâng tổng số bàn thắng của mình tại các vòng chung kết World Cup lên 22 bàn, tiếp tục củng cố kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup nam.

Găng tay vàng, thủ môn xuất sắc nhất: Unai Simon (Tây Ban Nha)

Thủ môn Unai Simon được trao Găng tay Vàng sau khi đóng vai trò then chốt trong hành trình vô địch của Tây Ban Nha.

La Roja chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn trong bảy trận, trong khi Simón còn thiết lập kỷ lục World Cup với 650 phút liên tiếp giữ sạch lưới. Sự chắc chắn của anh trở thành nền tảng cho một trong những chiến dịch phòng ngự ấn tượng nhất lịch sử giải đấu.

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Pau Cubarsi (Tây Ban Nha)

Trung vệ Pau Cubarsi được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2026 sau hàng loạt màn trình diễn chững chạc và đầy bản lĩnh nơi trung tâm hàng phòng ngự Tây Ban Nha.

Dù còn rất trẻ, Cubarsi đã trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của La Roja. Anh góp công lớn giúp Tây Ban Nha chỉ nhận một bàn thua trên hành trình tiến tới chức vô địch thế giới.

Cubarsi đã trải qua kỳ World Cup 2026 đỉnh cao

Cubarsi đã trải qua kỳ World Cup 2026 đỉnh cao

Giải FIFA Fair Play: Hà Lan

Đội tuyển Hà Lan được trao Giải thưởng FIFA Fair Play tại World Cup 2026.

Danh sách đầy đủ các danh hiệu World Cup 2026

Vô địch: Tây Ban Nha

Á quân: Argentina

Hạng ba: Anh

Hạng tư: Pháp

Quả bóng vàng: Rodri (Tây Ban Nha)

Chiếc giày vàng: Kylian Mbappe (Pháp)

Găng tay vàng: Unai Simon (Tây Ban Nha)

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất: Pau Cubarsi (Tây Ban Nha)

Giải FIFA Fair Play: Hà Lan

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/world-cup-2026-mbappe-gianh-giai-vua-pha-luoi-vi-dai-nhat-lich-su-post1125132.vnp

Tin liên quan

Tags:

#Vua phá lưới World Cup 2026 #chân sút vĩ đại nhất lịch sử #Kylian Mbappe #World Cup 2026 #Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

Chủ đề World Cup 2026

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết

Hạ tuyển Bỉ, Tây Ban Nha gặp Pháp ở bán kết

Sau gần một thập kỷ mang theo giấc mơ chinh phục đỉnh cao bóng đá thế giới, thế hệ vàng của bóng đá Bỉ đã khép lại hành trình World Cup 2026 một cách khá đau đớn với nhiều giọt nước mắt rơi.
Ngày và giờ 4 trận tứ kết World Cup 2026

Ngày và giờ 4 trận tứ kết World Cup 2026

World Cup 2026 đã xác định 8 đội vào tứ kết, trong đó có 6 đại diện châu Âu, 1 Nam Mỹ và 1 châu Phi. Vòng đấu sẽ bắt đầu từ ngày 10/7 theo giờ Hà Nội.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!