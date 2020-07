Bắc Bộ kết thúc nắng nóng, Hà Tĩnh còn đến khi nào?

Theo dự báo, khu vực Hà Tĩnh sẽ có nắng nóng đến ngày 2/7.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên hôm nay (1/7), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hôm nay (1/7), khu vực Hà Tĩnh tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên toàn tỉnh duy trì nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất 40 - 55%. Đợt nắng nóng gay gắt này khả năng kéo dài đến ngày 2/7. Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh

P.V