Bắc Ninh, Bắc Giang dự kiến quay lại trạng thái “bình thường mới” từ 10/7

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cho biết, dự kiến từ ngày 10/7, tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát hoàn toàn, Bắc Ninh, Bắc Giang quay lại trạng thái “bình thường mới” đến cấp quy mô xã, phường.

Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp tuyến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất trên địa bàn diễn ra chiều tối 30/6.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bắc Ninh, Bắc Giang khôi phục sàn xuất từng bước rất chắc chắn, an toàn, không để dịch quay trở lại khu công nghiệp . Ảnh: VGP/Đình Nam

Bắc Giang: Có 222 doanh nghiệp với 55.400 lao động quay lại hoạt động an toàn

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương nhận định, những ngày gần đây, diễn biến dịch bệnh tại địa phương tương đối tích cực.

Cụ thể, ổ dịch ở huyện Việt Yên (liên quan đến 4 khu công nghiệp ), 5 ngày gần đây không phát hiện thêm ca F0, kể cả trong khu cách ly tập trung và ngoài cộng đồng.

Các lực lượng liên tục xét nghiệm tầm soát ở những khu vực nguy cơ cao ngoài cộng đồng; thực hiện giãn cách tối đa các khu cách ly tập trung. Huyện Việt Yên đang cách ly tập trung 3.400 người do thực hiện giãn cách các khu phong tỏa để giảm mật độ lưu trú.

Dự kiến từ 6h ngày 1/7, huyện Việt Yên dỡ bỏ cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với 14/17 xã, thị trấn, chuyển sang thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg; 2 xã, 1 thị trấn còn lại tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thêm 1 tuần.

Đến nay, Bắc Giang đã đưa 21.000 công nhân về 22 tỉnh, thành phố, chủ yếu là phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, người cao tuổi có bệnh nền, người có nguyện vọng về quê… Các công nhân này có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi đưa về địa phương.

Đến nay, tại 4 khu công nghiệp của Bắc Giang, có 222 doanh nghiệp với 55.400 lao động quay lại hoạt động an toàn. Triển khai mô hình an toàn trong sản xuất, công nhân của các huyện thuộc “vùng màu xanh” - vùng an toàn, được phép đi làm bằng xe máy hoặc xe đưa đón của doanh nghiệp, được xét nghiệm 1 lần/tuần. Các doanh nghiệp áp dụng phần mềm quản lý công nhân, sắp xếp lại khu nhà trọ như các “ký túc xá của doanh nghiệp”. Trong tháng 7, các khu công nghiệp cơ bản quay lại hoạt động toàn bộ.

Đối với ổ dịch ở huyện Lục Ngạn, toàn huyện còn đang cách ly 1.173 người, chia theo các nhóm nguy cơ cao, trung bình và thấp. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết quá trình xử lý ổ dịch tại huyện Lục Ngạn được thực hiện từng bước, khoanh vùng, phong toả chặt các ổ dịch nhưng vẫn đảm bảo thu hoạch, tiêu thụ hết lượng quả vải hàng hoá.

Toàn tỉnh đã tiêu thụ hết 200.000 tấn vải theo kịch bản an toàn trong mùa dịch. Tiêu thụ đến đâu, Bắc Giang tạm thời cách ly xã hội đến đó để tầm soát dịch bệnh trong cộng đồng. Bắc Giang lập danh sách xét nghiệm những người tham gia vận chuyển, buôn bán, qua lại… tại huyện Lục Ngạn. Có kết quả an toàn sẽ bàn giao về các địa phương để đảm bảo không lây lan dịch bệnh.

Dự kiến, từ ngày 10/7, Bắc Giang chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo khôi phục lại hoạt động kinh tế-xã hội địa phương; 8 tổ công tác chuyên trách để xử lý các nhóm vấn đề khác nhau, trong đó, trọng tâm sẽ khởi động lại các KCN an toàn, hoạt động kinh tế-xã hội an toàn.

Bắc Ninh sẽ triển khai cho công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm tại các doanh nghiệp

Liên quan đến công tác phòng, chống dịch tại Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, trong đợt dịch lần thứ 4, Bắc Ninh ghi nhận 1.608 ca mắc COVID-19, riêng ngày 30/6, ghi nhận 9 ca, trong đó có 2 ca mắc trong cộng đồng, phát hiện qua sàng lọc tại thành phố Bắc Ninh.

Trong 5 ngày trở lại đây, số ca mắc dưới 10 ca/ngày, số ca trong cộng đồng dưới 5 ca/ngày; 7/8 huyện, thị xã không có ca mắc trong cộng đồng; 23 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc trong doanh nghiệp, nhà máy… của các khu, cụm công nghiệp.

Bắt đầu từ ngày 20/6, khi dịch bệnh cơ bản được khống chế, Bắc Ninh đã ban hành quyết định về một số biện pháp tạm thời phòng, chống dịch trong điều kiện mới; chỉ thị khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế.

Cụ thể, công nhân ở các địa phương thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 19/CT-TTg không phải ăn, ở tại nhà máy, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp được tạo điều kiện sản xuất mà không phải giảm số lao động … Tỉnh thành lập 40 tổ công tác rà soát điều kiện an toàn phòng dịch để doanh nghiệp, các chủ nhà trọ quay trở lại hoạt động.

Đến nay, có 977 doanh nghiệp đi vào hoạt động với 255.000 công nhân làm việc trở lại. Để công nhân đi làm bình thường, di chuyển an toàn giữa khu dân cư và doanh nghiệp, các doanh nghiệp tổ chức cho công nhân ăn 3 bữa/ngày ngay tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp duy trì khu vực lưu trú tạm thời cho công nhân ngay trong nhà máy, phân xưởng sản xuất, đề phòng tình huống dịch quay trở lại.

Công nhân, người lao động phải ký cam kết với doanh nghiệp và địa phương trong việc thực hiện lộ trình đi lại từ doanh nghiệp đến nhà máy và ngược lại. Chủ nhà trọ, các cửa hàng xung quanh ký cam kết không bán hàng cho công nhân, người lao động quá 21h… thực hiện trên tinh thần “công nhân là đối tượng được bảo vệ”. Những công nhân, chuyên gia ngoại tỉnh phải xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần.

Bắc Ninh cũng tăng cường hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng, tổ COVID-19 trong doanh nghiệp, lực lượng công an giám sát, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động phòng chống dịch tại doanh nghiệp, khu nhà trọ.

Sau thời gian thí điểm, Bắc Ninh sẽ triển khai cho công nhân tự lấy mẫu xét nghiệm tại các doanh nghiệp.

Đến nay, qua các đợt, Bắc Ninh đã tiêm được 226.000 liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó có 138.000 liều cho công nhân, người lao động, trên 13.000 người được tiêm đủ 2 liều.

Tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân của Bắc Ninh Ảnh: Anh Tuấn

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, Bắc Ninh sẽ tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước; triển khai nâng cao các chỉ số năng lực điều hành của chính quyền địa phương.

Dự kiến cuối tháng 7, đầu tháng 8/2021, Bắc Ninh sẽ khởi công khu công nghiệp VSIP 2 cùng với trao giấy chứng nhận đầu tư trên 300 triệu USD, đồng thời khởi công khu công nghiệp Thuận Thành 1 và trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp.

Trong tháng 8, tháng 9/2021, Bắc Ninh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, giải phóng mặt bằng 4 khu cộng nghiệp đã được thành lập thời gian qua, thành lập 2 khu công nghiệp mới… Trong thời gian tới, Bắc Ninh có 6 khu công nghiệp đi vào hoạt động.

Lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cho biết, nếu không có gì đột biến, đến ngày 10/7, tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát hoàn toàn, quay lại trạng thái bình thường mới đến quy mô cấp xã, phường.

Hai tỉnh cũng xác định mặc dù được ưu tiên nhưng tỉ lệ công nhân làm việc trong khu công nghiệp được tiêm vắc xin vẫn còn rất thấp, vì vậy vẫn phải duy trì các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt cho đến khi người dân quanh khu công nghiệp và trên địa bàn tỉnh được tiêm hết.

Quản lý chặt chẽ hoạt động của các khu công nghiệp

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý, tình hình dịch COVID-19 tại Bắc Ninh và Bắc Giang đã tốt lên nhưng các địa phương cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan, lơ là. Lãnh đạo các địa phương chỉ đạo tất cả nhà máy, xí nghiệp trong các khu công nghiệp quay trở lại hoạt động phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, “làm đến đâu chắc đến đó”.

Phó Thủ tướng biểu dương Bắc Giang trong việc tổ chức “mô hình mỗi khu nhà trọ cho công nhân một doanh nghiệp lưu trú”; đề nghị nhân rộng và phát huy mô hình tổ chức sản xuất an toàn trong trạng thái “bình thường mới”.

Cùng với việc đảm bảo an toàn trong các khu, cụm công nghiệp, Bắc Ninh và Bắc Giang phải quản lý chặt chẽ một số hoạt động sản xuất, kinh doanh trong đời sống. Điển hình, các chợ dân sinh phải kiểm soát chặt chẽ người ra vào, hạn chế tập trung đông người, quản lý người liên quan đến các chuỗi cung ứng thực phẩm… Các địa phương tiếp tục xem xét việc hạn chế một số loại hình dịch vụ, hoạt động không thiết yếu.

“Qua đợt dịch, các địa phương phải rút ra bài học kinh nghiệm, đi từng bước chắc chắn, không để dịch quay trở lại khu công nghiệp”, Phó Thủ tướng yêu cầu; đồng thời đề nghị, trong việc triển khai tự lấy mẫu xét nghiệm, hai địa phương sử dụng kết hợp phương pháp Realtime RT-PCR mẫu gộp để đảm bảo tính chính xác cao, tần suất sàng lọc hợp lý hơn so với chỉ sử dụng xét nghiệm nhanh.

Theo Thái Bình/SK&ĐS