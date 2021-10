Bản tin sáng 7/10 về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn, từ ngày 7/10 đến 8/10, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên Hà Tĩnh tiếp tục có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.