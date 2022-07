Bão số 1 vào Trung Quốc, Hà Tĩnh có mưa rào

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh dự báo, sau khi bão số 1 di chuyển vào địa phận Trung Quốc, khu vực tỉnh sẽ có mưa rào và dông vài nơi.

Vị trí và hướng di chuyển của bão số 1 lúc 17h chiều 2/7/2022.

Chiều nay (2/7), bão số 1 đã đi vào đất liền khu vực phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Do ảnh hưởng của rìa phía Tây bão số 1, tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, tại trạm Phù Liễn (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10, tại trạm Uông Bí và Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió giật cấp 8, tại Thái Thụy (Thái Bình) có gió mạnh cấp 6.

Hồi 16 giờ ngày 2/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 320km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 3/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,7 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm do bão trên biển trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,0 đến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy, hải sản trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong chiều tối và đêm nay (2/7) còn có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động rất mạnh.

Chiều tối và tối nay (2/7), khu vực huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh; phía Đông Bắc vịnh Bắc Bộ có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động rất mạnh. Từ ngày mai (3/7), gió mạnh do bão giảm dần.

Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Giữa Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động.

Cảnh báo mưa lớn:

Từ nay đến ngày 3/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, riêng khu vực Đông Bắc có nơi trên 100mm. Từ ngày 4-7/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực Hà Tĩnh:

Đêm nay và ngày mai (3/7) khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

