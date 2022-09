Cảnh báo mưa to, dông lốc tại Hà Tĩnh

Khu vực Hà Tĩnh đêm nay (22/9) đến ngày 25/9 khả năng có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo cả đợt các khu vực phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 350mm như Hương Sơn, Nghi Xuân, Đức Thọ, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Can Lộc.

Ảnh minh họa

Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng áp cao lục địa tăng cường kết hợp rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc nên khu vực Hà Tĩnh đêm nay (22/9) đến ngày 25/9/2022 có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa dự báo cả đợt các khu vực phổ biến 150 - 250mm, có nơi trên 350mm như Hương Sơn, Nghi Xuân, Đức Thọ, Lộc Hà, Hồng Lĩnh, Can Lộc.

Cảnh báo trong các ngày từ 27- 29/9/2022, khu vực Hà Tĩnh khả năng tiếp tục có mưa lớn diện rộng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp và khu đô thị.

Thực hiện Văn bản số 493/VPTT ngày 22/9/2022 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT, để chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ, cập nhật các thông tin về tình hình diễn biến thời tiết để thông tin, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền, người dân biết để có các biện pháp ứng phó.

Rà soát các phương án ứng phó với các tình huống mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn để sẵn sàng triển khai thực hiện khi xảy ra tình huống. Lưu ý các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân ở các khu vực nguy cơ cao, hạ du hồ chứa, an toàn đê điều, hồ đập, sông suối, ngầm, tràn và các khu vực ngập sâu.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh theo dõi chặt chẽ, thường xuyên, cập nhật tình hình thời tiết, phối hợp với Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Tĩnh cập nhật kịp thời diễn biến của mưa, lũ tăng cường thông tin để người dân biết, chủ động phòng tránh.

Sơn Hà