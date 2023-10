Cập nhật tình hình thiệt hại do mưa lũ ở Hà Tĩnh

Theo Sở GD&ĐT, trên địa bàn Hương Khê có tổng số 23.437 học sinh, số vắng học do mưa lũ là 4.623 em (mầm non 3060, tiểu học 678, THCS 885); tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 1565; số nghỉ do mưa lũ là 33 người. Các đơn vị cho học sinh nghỉ học toàn trường là Trường Mầm non Hương Xuân, Trường THCS Phương Điền.