Còn 4-6 cơn bão sẽ đổ bộ vào nước ta

Từ nửa cuối tháng 7 đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 9-11 cơn bão/ATNĐ, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Còn 9-11 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay, trạng thái khí quyển và đại dương đã ở trong điều kiện El Nino. Dự báo từ nay đến khoảng những tháng đầu năm 2024, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 85-95%; dự báo đến khoảng các tháng giữa năm 2024 hiện tượng El Nino có dấu hiệu suy yếu dần và có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính trong các tháng nửa cuối năm 2024 với xác suất khoảng 50-60%.

Mùa bão trên Biển Đông xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN), thời kỳ đầu tháng 5/2023 đã xuất hiện 1 áp thấp nhiệt đới vào ngày 05/5/2023, tuy nhiên áp thấp nhiệt đới này suy yếu ngay trên khu vực giữa Biển Đông. Tính đến thời điểm nửa đầu tháng 7/2023 số lượng bão/áp thấp nhiệt đới thấp hơn so với giá trị TBNN (TBNN khoảng 2-3 cơn).

Vẫn còn 4-6 cơn bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta trong nửa cuối năm.

Dự báo bão, áp thấp nhiệt đới, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết từ nửa cuối tháng 7 đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 9-11 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 4-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Thời gian bão/áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng xảy ra chủ yếu tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ nửa cuối tháng 7-9/2023, từ tháng 10-12/2023 tại khu vực từ Trung Trung Bộ đến các tỉnh phía Nam. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Từ nay đến cuối năm, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong tháng 8/2023 với số ngày nắng nóng cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Tháng 9, nắng nóng còn có khả năng xảy ra ở Bắc và Trung Trung Bộ với cường độ giảm dần so với tháng 7 và tháng 8. Trong những tháng mùa đông 2023-2024, số ngày rét đậm, rét hại tại các tỉnh miền Bắc có khả năng sẽ ít hơn so với TBNN, cần đề phòng những đợt không khí lạnh có cường độ mạnh có thể gây ra những những hiện tượng thời tiết cực đoan như sương muối, băng giá, mưa tuyết.

Ông Lâm cảnh báo, bão/áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên các vùng biển; ngoài ra hiện tượng mưa lớn, nắng nóng, dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng ở các khu vực trên phạm vi toàn quốc.

Nắng nóng năm 2024 sẽ xuất hiện sớm

Từ tháng 02/2023, nắng nóng chủ yếu chỉ xuất hiện cục bộ ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Nắng nóng diện rộng bắt đầu xuất hiện từ 10 ngày cuối tháng 3/2023, đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên năm 2023 rất đặc biệt vì đã thiết lập nhiều giá trị lịch sử mới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ tháng 3 đến giữa tháng 7/2023, cả nước đã xảy ra 08 đợt nắng nóng trên diện rộng. Tháng 3-4/2023 nắng nóng diện rộng chủ yếu xảy ra trên khu vực Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nắng nóng diện rộng khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ xảy ra từ đầu tháng 5/2023. Đáng lưu ý là các đợt nắng nóng từ tháng 3/2023 đến tháng 6/2023 đều xuất hiện giá trị lịch sử mới được thiết lập của nhiệt độ cao nhất tuyệt đối so với giá trị lịch sử trong cùng thời kỳ, đặc biệt giá trị nhiệt độ cao nhất tuyệt đối tại Tương Dương (Nghệ An) 44,2 độ C vào ngày 07/5 được đánh giá là giá trị nhiệt độ ngày cao nhất trên cả nước đã từng được quan trắc (giá trị cũ là 43,4 độ C tại Hương Khê (Hà Tĩnh) thiết lập trước đó vào tháng 4/2019.

Dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước từ tháng 8-10/2023 phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với TBNN. Trong mùa Đông 2023-2024 nền nhiệt độ trên cả nước phổ biến ở mức cao hơn TBNN, cụ thể: Tháng 11/2023, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,0 độ C; tháng 12/2023- 01/2024 nhiệt độ cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 11/2023, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C, tháng 12/2023-01/2024 nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5-1,0 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết, trong thời kỳ từ tháng 02-7/2024, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ít hơn so với TBNN. Thời gian bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta phù hợp với quy luật khí hậu, các tháng từ 6-7/2024 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc.

Nắng nóng có khả năng xuất hiện ở khu vực Nam Bộ trong các tháng 02- 4/2024, tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng bắt đầu từ khoảng tháng 3, tháng 4. Số ngày nắng nóng trên toàn quốc có xu hướng cao hơn so với TBNN. Đề phòng gió mạnh trên biển do tác động của gió mùa Đông Bắc ở khu vực Biển Đông trong những tháng đầu năm 2024 và tác động của gió mùa Tây Nam từ khoảng tháng 5, tháng 6 tại khu vực Giữa và Nam Biển Đông.

Dự báo có khả năng thiếu hụt mưa sẽ xảy ra trong các tháng đầu năm 2024, do vậy cần đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên toàn quốc, đặc biệt khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài ra, tiếp tục đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng chuyển mùa.

Về xu thế nhiệt độ, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời kỳ từ tháng 02 đến tháng 7/2024 phổ biến cao hơn so với TBNN. Từ tháng 02-5/2024, lượng mưa trên toàn quốc có xu hướng thấp hơn so với giá trị TBNN cùng thời kỳ, riêng khu vực Nam Bộ lượng mưa có xu hướng cao hơn so với TBNN. Từ khoảng tháng 6-7/2024, lượng mưa có xu hướng gia tăng và ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

