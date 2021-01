Cộng tác viên Báo Hà Tĩnh - những người đồng hành nhiệt huyết

Báo Hà Tĩnh bước qua năm 2020 với những dấu ấn đặc biệt trong công tác tuyên truyền. Hành trình phát triển của Tòa soạn thời gian qua luôn nhận được sự đồng hành của đội ngũ cộng tác viên, thông tin viên không chỉ trong tỉnh mà còn ở khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài.

2020 là một năm đầy khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của tỉnh. Báo Hà Tĩnh đã đồng hành với những khó khăn chung về dịch bệnh Covid-19, mưa lũ dồn dập… bằng rất nhiều tin, bài, phản ánh đa dạng, phong phú, có chiều sâu những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Chính trong những thời điểm khó khăn nhất, Báo Hà Tĩnh vẫn thực hiện xuất sắc kế hoạch xuất bản trên các ấn phẩm. Trong năm 2020, Báo Hà Tĩnh xuất bản 312 kỳ báo in, 365 kỳ báo điện tử với gần 11 ngàn tin, bài.

Ấn phẩm Báo Hà Tĩnh xuân Tân Sửu 2021.

Trên đà phát triển, ấn phẩm Hà Tĩnh điện tử không chỉ phong phú về nội dung, thân thiện về hình thức mà còn tiện ích về sử dụng. Đặc biệt, nhiều thể loại báo chí hiện đại như: Emagazine, Story, Lens, Infographics, Longform, báo nói… đã được ứng dụng thường xuyên. Mục tiêu mà Ban Biên tập Báo Hà Tĩnh hướng đến chính là “bắt nhịp” với xu hướng đọc hiện đại, tạo ấn tượng tốt đối với độc giả gần xa.

Số lượt truy cập trên Báo Hà Tĩnh điện tử không ngừng tăng lên, bình quân gần 18 vạn lượt/ngày, đặc biệt có những ngày đạt hơn 84 vạn lượt. Báo Hà Tĩnh phục vụ hơn 34,2 triệu người dùng với hơn 68,7 triệu lượt đọc, tăng 59,2% so với năm 2019. Báo Hà Tĩnh tự hào duy trì vị trí số 1 trong hệ thống báo Đảng hơn 2 năm nay (theo xếp hạng của Alexa và Similarweb).

Nhắc đến thành tựu đó, chúng tôi không chỉ muốn nói đến sự thay đổi tư duy làm báo của tập thể Báo Hà Tĩnh mà còn muốn nhấn mạnh sự thay đổi về hoạt động tác nghiệp của các cộng tác viên (CTV). Không đơn thuần chỉ viết tin, bài theo “công thức”, nhiều CTV đã luôn trao đổi với biên tập viên, phóng viên về kiến thức, kinh nghiệm tác nghiệp trong điều kiện mới. Nhiều CTV ở các địa phương, các ngành đã thực sự là người bạn đồng hành, nối dài sự “phủ sóng” của Báo Hà Tĩnh đến cơ sở.

Cộng tác với Báo Hà Tĩnh, không kể nhà báo chuyên nghiệp hay “nhà báo không thẻ”, không kể thường xuyên hay không thường xuyên, nhiều CTV đã tạo được “thương hiệu” riêng của mình. Những bài viết của họ đã giúp Báo Hà Tĩnh được “nâng tầm” trong lòng độc giả.

Ở mảng xây dựng Đảng, CTV Đặng Duy Báu là một trong những cây bút xuất sắc nhất. Những bài viết của ông, dù là kể lại một ký ức hay mạn đàm về những chủ trương, chính sách mới… luôn là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân. Cũng có khi, ông gợi mở cho các biên tập viên, phóng viên những đề tài mới, hấp dẫn trong lĩnh vực xây dựng Đảng. Nhờ đó, chuyên trang xây dựng Đảng trên Báo Hà Tĩnh ngày càng phong phú, hấp dẫn…

Trong đội ngũ CTV của Báo Hà Tĩnh, có nhiều nhà báo từng cộng tác ở Báo Hà Tĩnh và các cơ quan báo chí khác. Dẫu đã nghỉ hưu nhưng niềm đam mê viết báo là ngọn lửa không bao giờ tắt trong lòng họ. Những tên tuổi như: Khắc Hiển, Thế Cải, Minh Huệ, Phan Trung Thành… luôn gắn với những bài viết chuyên sâu, đầy trải nghiệm và chiêm nghiệm. Những câu chuyện họ kể với độc giả Báo Hà Tĩnh về những cuộc đời, những phận người, về những làng quê đổi mới bằng hình thức độc đáo luôn để lại những dấu ấn sâu đậm.

Chiếm một lượng khá đông trong đội ngũ CTV chính là nhóm những nhà báo chuyên và không chuyên trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Bên cạnh những tên tuổi đã quen thuộc như: Diệu Chi, Duy Thảo, Đức Ban, Võ Hồng Hải, Trần Thanh Bình, Đinh Quốc Thị, Bùi Đức Hạnh, Nguyễn Ngọc Phú, Trương Ngọc Ánh, Trần Quỳnh Nga, Thái Văn Sinh, Trần Đức Cường… là những tác giả mới như: Tống Phú Sa, Trần Thị Tú Ngọc, Võ Thu Hương, Trương Quang Thứ, Trần Văn Thiên…

Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Sông Hương tại triển lãm "Truyện Kiều và các bản dịch tại Paris, Cộng hòa Pháp. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Báo Hà Tĩnh còn nhận được sự cộng tác của nhiều tác giả ở nước ngoài và các chuyên gia đầu ngành như: Giáo sư Nguyễn Huy Hoàng (CHLB Nga), Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Sông Hương (Pháp); GS Phong Lê, GS Nguyễn Đình Chú, PGS Hoàng Trọng Canh, nhà thơ Vương Trọng, nhà báo Nguyễn Sĩ Đại, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc v.v… Sự cộng tác của các cây bút này đã giúp các chuyên trang, chuyên mục văn hóa, văn nghệ, nhất là các ấn phẩm đặc biệt của Báo Hà Tĩnh chuyên sâu hơn, hấp dẫn hơn.

CTV Công an tỉnh tác nghiệp tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (tháng 10/2020).

Trong các loại thông tin xuất hiện trên Báo Hà Tĩnh, các thông tin liên quan đến lực lượng vũ trang, an ninh trật tự, luôn thu hút lượng lớn sự quan tâm của độc giả. Để lại tên tuổi trên “mặt trận” này chính là đội ngũ CTV như: Xuân Lý, Văn Hùng, Anh Cường, Hồng Nhung (Công an tỉnh); Ánh Dương (Công an Hương Sơn); Thanh Giang, Thế Mạnh, Minh Toàn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh), Đinh Thanh, Dương Hoàng, Trọng Sơn, Văn Đức (Bộ CHQS tỉnh)…

Góp phần không nhỏ trong những bước đi mới của Báo Hà Tĩnh là CTV ảnh. Không chỉ giúp những trang báo trở nên đẹp hơn, nhiều bức ảnh của CTV còn giúp phóng viên phát hiện, phát triển đề tài. Nổi bật trên lĩnh vực này là các CTV: Hương Thành, Đậu Bình, Thanh Hải, Phạm Tuấn, Chu Đức, Đậu Hà…

Chúng tôi vẫn thường ví các CTV của Báo Hà Tĩnh với hình ảnh các vệ tinh truyền thông trong “quỹ đạo” hoạt động chung. Dưới sự kết nối, hướng dẫn của Ban Biên tập, biên tập viên, phóng viên, nhiều người trong số hơn 300 CTV thường xuyên của Báo Hà Tĩnh đã thực sự trở thành những “phóng viên đại diện” trên nhiều lĩnh vực, địa bàn.

CTV Phạm Anh Cường (Công an tỉnh) tác nghiệp trong lũ.

CTV luôn dõi theo những bước phát triển của Báo Hà Tĩnh một cách sát sao. Chính vì thế, ngoài những thông tin thời sự đột xuất, họ còn viết bài theo chủ đề, kế hoạch tuyên truyền của tòa soạn, tham gia vào một số nhóm tác nghiệp trong các sự kiện. CTV ngày nay không chỉ viết tốt mà còn chụp ảnh đẹp, nội dung phong phú, đặc biệt, họ còn thực hiện quay và dựng clip, đáp ứng yêu cầu báo chí đa phương tiện.

Trong năm 2020, Báo Hà Tĩnh nhận được hàng ngàn tin, bài của CTV qua email và bưu điện, trong đó có rất nhiều tin, bài, ảnh phản ánh chân thực, kịp thời, toàn diện hơi thở cuộc sống, tạo nên chiều sâu, sự phong phú, đa dạng, hấp dẫn cho các ấn phẩm của Báo Hà Tĩnh. Rất nhiều CTV đã coi Báo Hà Tĩnh là ngôi nhà thứ hai của mình. Họ dõi theo, đóng góp và vui mừng về những thành tựu mà Báo Hà Tĩnh đạt được.

CTV Ánh Dương - Công an Hương Sơn và CTV Bích Hường - Trung tâm Truyền thông Vũ Quang trong quá trình tác nghiệp.

Trong hành trình phát triển của các ấn phẩm Báo Hà Tĩnh, Ban Biên tập cũng như các phóng viên luôn trân quý sự tham gia tích cực của đội ngũ CTV, thông tin viên. Trong đó, sự chia sẻ của đội ngũ phóng viên các trung tâm văn hóa - truyền thông các huyện, thị xã, thành phố; sự đồng hành của cán bộ, công nhân viên các cơ quan, đơn vị, địa phương… giúp các thông tin trên Báo Hà Tĩnh phong phú, kịp thời, tin cậy.

Trước thềm xuân mới, các CTV lại về hội tụ tại Tòa soạn để trao đổi, chia sẻ tâm tư, gửi gắm những tin yêu, kỳ vọng và thể hiện quyết tâm cùng nhau nỗ lực để đưa tờ báo Đảng tỉnh nhà không ngừng phát triển, đáp ứng lòng mong đợi của độc giả trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

bài: Anh Hoài

ảnh: pv . ctv

thiết kế: khôi nguyễn