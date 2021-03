Cư dân chung cư Hà Tĩnh quan tâm biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ

Trung tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CHCN (Công an tỉnh) khuyến cáo: “Để đảm bảo an toàn ở khu vực ban công, cửa sổ các tòa chung cư, nhà cao tầng, cư dân hoàn toàn có thể lắp đặt, bổ sung lưới cáp bảo vệ. Để không ảnh hưởng đến các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, lưới bảo vệ cần dễ dàng tháo dỡ được trong trường hợp khẩn cấp; lực lượng phòng cháy có thể tiếp cận”. Tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, Trung tá Lộc đưa ra lời khuyên các gia đình ở chung cư không kê những vật dụng mà trẻ nhỏ có thể leo trèo cạnh khu vực ban công. Các loại cửa phải có chốt an toàn, trẻ em không thể tự mở. Đặc biệt, không để trẻ nhỏ ở nhà một mình; bố mẹ, người lớn phải thường xuyên theo dõi, quan sát để đảm bảo an toàn cho trẻ.