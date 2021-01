Cuối tuần, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

Hai ngày cuối tuần (9-10/1), Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ mưa rét với nhiệt độ phổ biến cao nhất 12-19 độ C, thấp nhất 3-11 độ C, nguy cơ cao xảy ra băng giá và sương muối, thậm chí có khả năng mưa tuyết.

Băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn ngày 8/1. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Từ ngày 11-13/1 tới, trời chuyển sang rét khô, ban ngày có nắng hanh nên cảm giác đỡ buốt hơn, đêm và sáng sớm rét cóng.

Thời tiết buốt giá nên con người, vật nuôi, cây trồng, thủy sản cũng cần phải được bảo vệ. Các chuyên gia khuyến nông khuyến cáo, người dân khẩn trương thu hoạch thủy sản đạt kích thước thương phẩm và chịu rét kém như cá lóc, cá rô phi, cá mú, cá chim vây vàng, tôm.

Với thủy sản chưa thu hoạch được, người dân cần duy trì mặt nước ao từ 1,5-2m để ổn định nhiệt độ nước, thả bèo tây từ 1/3-2/3 mặt ao, thả sọt tre nứa ở phía bắc ao nuôi để thủy sản trú rét, ngừng cho ăn khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ C.

Người dân cần kiểm tra, gia cố chuồng trại, đặc biệt là phía đón gió; di chuyển, tập trung đàn gia súc bằng cách xem xét hướng di chuyển đến các hộ liền kề có kiên cố hoặc các khu vực có thể che chắn bằng bạt, chiếu, bao tải, rơm rạ... Người dân cũng nên tích cực kiểm tra sức khỏe gia súc, bổ sung muối, thức ăn tinh trong khẩu phần, đặc biệt lưu ý bệnh hô hấp, cước.

Các loại rau màu ngắn ngày phải được thu hoạch ngay nếu được hoặc sáng sớm nên phun qua nước để giảm tác động của khí lạnh khi mặt trời lên. Người dân không nên đi ra ngoài đồng ruộng khi nhiệt thấp dưới 12 độ C, đi làm ruộng muộn hơn, về sớm hơn trong những ngày rét đậm, rét hại.

Để phòng ngừa mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, chuyên gia y tế lưu ý người dân nên mặc đủ ấm, tránh những vị trí gió lùa... Người cao tuổi, tránh nhiệt độ thay đổi đột ngột như từ trong nhà ấm chạy ra ngoài lạnh vì nhiệt độ thay đổi đột ngột sẽ gây thay đổi về huyết áp có nguy cơ bị tai biến mạch máu não.

Dự báo chi tiết cho các khu vực đêm 8 và ngày 9/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá . Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 10-13 độ C, có nơi trên 13 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; cao nhất 10-13 độ C, có nơi trên 13 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C; cao nhất 11-13 độ C, có nơi trên 13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, phía Bắc rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, phía Nam 12-15 độ C; cao nhất 11-14 độ C, phía Nam có nơi 15-17 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 20-23 độ C; cao nhất 19-22 độ C, phía Nam 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, cao nhất 22-25 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, miền Đông có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 28-31 độ C./.

Theo Minh Nguyệt (TTXVN/Vietnam+)