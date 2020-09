Đã sang tháng 9, Hà Tĩnh vẫn có nơi nắng nóng gay gắt, trên 37 độ C

Ông Lê Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây nên toàn tỉnh tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Hôm nay (5/9), các khu vực trong tỉnh xảy ra nắng nóng, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay phổ biến 35,8 - 37,2 độ C, độ ẩm thấp nhất dao động 45 - 67%.

Dự báo ngày mai (6/9), do ảnh hưởng vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam nên toàn tỉnh tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; nhiệt độ cao nhất ở mức 36 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất 45 - 55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Theo ông Lê Ngọc Quyết – Phó Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đợt nắng nóng này khả năng kéo dài đến hết ngày 7/9, từ ngày 8 nhiệt độ có xu hướng giảm dần.

P.V