Đợt nắng nóng ở Hà Tĩnh khả năng kết thúc trong những ngày tới

Theo ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đợt nắng nóng diện rộng này có thể kéo dài đến ngày 20/7, các ngày 21 - 22/7 nhiệt độ có xu hướng giảm, khả năng kết thúc đợt nắng nóng.

Nắng nóng gay gắt khả năng kéo dài đến ngày 20/7

Trưa nay (17/7), mức nhiệt độ các khu vực trong tỉnh tương đương với 13h trưa hôm qua và phổ biến ở 36,4 - 38,1 độ C.

Dự báo, ngày mai (18/7), do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên toàn tỉnh tiếp tục có nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cảnh báo: Đợt nắng nóng diện rộng này khả năng kéo dài đến ngày 20/7, các ngày 21 - 22/7 nhiệt độ có xu hướng giảm, khả năng kết thúc đợt nắng nóng.

Từ ngày 23/7, nắng nóng tiếp tục qua trở lại, tuy nhiên nền nhiệt độ thấp hơn hơn đợt vừa qua. Chiều tối và đêm các ngày 20 - 23/7, một số khu vực khả năng có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.

D.A