Dự báo mưa lớn khu vực Hà Tĩnh

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ khoảng chiều tối ngày 29/10 đến chiều tối ngày 31/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo dự báo, mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/11.

Ngày và đêm hôm qua (28/10), ở khu vực Hà Tĩnh đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h ngày 28/10 đến 3h ngày 29/10 ở các điểm đo mưa tự động như sau: Đò Điểm (Thạch Hà) 133mm, Hương Quang 125mm, Đức Bồng 124mm, Hương Điền 101mm, Đức Giang (Vũ Quang) 100mm, Đậu Liêu (Hồng Lĩnh) 91,2mm; các khu vực Hương Sơn, Hương Khê, Can Lộc, thành phố Hà Tĩnh, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh phổ biến từ 50-80mm.

Từ khoảng chiều tối ngày 29/10 đến chiều tối ngày 31/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn ở khu vực Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/11.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các huyện vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

P.V