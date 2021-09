Dự báo những ngày tới, Hà Tĩnh sẽ có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt

Từ sáng 24/9 đến ngày 26/9, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, riêng ngày và đêm 24/9 có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa dự báo 150 - 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Từ gần sáng 24/9 đến ngày 26/9, dự báo toàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. (Ảnh minh họa).

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh Trần Đức Bá cho hay: Chiều 22/9, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, trên cao nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh dần nên đêm 22/9, Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to.

Ngày 23/9, toàn tỉnh có mưa rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày có lúc giảm mây, nắng nhẹ.

Tuyến QL1, đoạn qua tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh hay bị chia cắt nếu xảy ra mưa lớn.

Từ gần sáng 24/9 đến ngày 26/9, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to. Riêng ngày và đêm 24/9, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa dự báo 150 – 250 mm, có nơi trên 300 mm.

Cũng theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của mưa lớn, từ đêm 23/9 đến ngày 25/9, trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 4 - 7m. Đỉnh lũ trên các sông trên khu vực Hà Tĩnh có khả năng ở mức báo động 1, có nơi trên báo động 2.

“Trong những ngày qua, Hà Tĩnh có mưa diện rộng, nhiều nơi mưa to nên sông suối, ao hồ đều đã tích lượng nước khá lớn. Việc mưa lớn trong những ngày tới sẽ gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cục bộ tại khu vực miền núi và ngập úng ở các vùng trũng thấp, ven sông và khu vực đô thị” - ông Trần Đức Bá thông tin.

