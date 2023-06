Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/6

Dự báo hôm nay (13/6), Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp, từ 45 - 60%.

Những ngày tới, Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh: Ngày hôm qua (12/6), nắng nóng xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35,2 - 36,7 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13 - 16 giờ; khu vực Kỳ Anh từ 33,7 - 34,9 độ C; độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến 47 - 61%.

Hôm nay (13/6) và ngày 14/6, Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp, từ 45 - 60%.

Nắng nóng có khả năng kéo dài nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư và nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đình Nguyên - Tường Anh