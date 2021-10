Dự báo thời tiết ngày 3/10: Hà Tĩnh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế (trong đó có Hà Tĩnh) ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo ngày 3/10, Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Ngày và đêm 3/10, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, vùng núi có nơi 22-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tin liên quan: Một ngày “đo sóng, đếm mưa” dưới chân núi Hoành Sơn Công việc lặng thầm, vất vả, nhưng chúng tôi - những cán bộ quan trắc của Trạm Khí tượng hải văn môi trường Hoành Sơn (xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn hỗ trợ, động viên nhau, cùng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

P.V

(tổng hợp)