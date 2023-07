Dự báo thời tiết ngày 9/7: Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng gay gắt

Ngày hôm qua (8/7), khu vực đồng bằng ven biển có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệtđộ cao nhất ngày phổ biến 37,0 - 38,0 độ C (riêng Hoành Sơn 35,7 độ C), độ ẩm không khí thấpnhất ngày dao động 56 - 74%; vùng núi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 40,2 -40,3 độ C; độ ẩm không khí thấp nhất 39 - 43%