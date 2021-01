Giữa tuần miền Bắc hửng nắng, chuyển sang rét khô

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, khoảng ngày 12-13/1, thời tiết ở miền Bắc sẽ chuyển sang trạng thái rét khô, trời không mưa; rét buốt chủ yếu xảy ra vào đêm và sáng sớm.

Ông Năng cho biết, giai đoạn đầu của đợt rét này trời rét và ẩm, nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều thấp, trời không có nắng, nhiệt độ trung bình ngày thấp hơn đợt rét đậm, rét hại thứ 2 nên cảm giác rét hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, từ ngày 12/1, không khí lạnh được tăng cường thêm, nhưng sẽ chuyển sang trạng thái rét khô. Ban đêm nhiệt độ thấp, rét buốt, ban ngày nắng, nhiệt độ cao nên cảm giác không rét bằng giai đoạn đầu.

Thời tiết miền Bắc sắp chuyển sang trạng thái rét khô, trưa chiều trời hửng nắng. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (11/1), ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay (11/1), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét hại với nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra băng giá, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế 9-12 độ C; các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C; Tây Nguyên đêm và sáng trời rét; Nam Trung Bộ và Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ và vùng biển phía Tây của Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Quần đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) và giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Trên đất liền ở Bắc Bộ và Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (11/1), không mưa; trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-10 độ C.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại: cấp 1; Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Theo Dân trí