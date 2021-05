Hà Tĩnh: Cảnh báo dông lốc từ ngày 5/5

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, dự báo từ ngày 5/5, thời tiết Hà Tĩnh khả năng tiếp tục có mưa, cảnh báo dông lốc vào chiều tối và đêm.

Từ chiều 5/5, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa dông (ảnh minh họa)

Ông Trần Đức Bá, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh cho biết: “Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, dự báo từ ngày 5/5, Hà Tĩnh sẽ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.

Mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Đặc biệt, đợt mưa này cảnh báo hiện tượng dông lốc, gió mạnh có thể vẫn xảy ra ở một số nơi”.

Lượng mưa trung bình được dự báo vào khoảng 20 - 40 mm, trải đều khắp các địa phương trên toàn tỉnh. Riêng các địa phương nằm ở khu vực miền núi và trung du (Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh…), hiện tượng dông lốc có khả năng xảy ra nhiều hơn.

Tuy nhiên, cũng theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, đây là đợt không khí lạnh yếu, do vậy mưa sẽ không kéo dài lâu, nhiệt độ chỉ giảm nhẹ, ở vào khoảng 27 độ C - 28 độ C. Do vậy khả năng sẽ không gây ảnh hưởng lớn đến đời sống cũng như sản xuất nông nghiệp cuối vụ.

Theo khuyến cáo, bà con nên bó dựng những diện tích lúa đã bị đổ ngã ở đợt mưa trước để hạn chế thấp nhất những thiệt hại trong những đợt mưa tới.

Các địa phương và bà con nông dân cần nắm diễn biến tình hình thời tiết để chủ động đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả do trận mưa trước (27/4) gây ra như: tiêu thoát nước cho chân ruộng, bó dựng lúa để hạn chế thấp nhất lúa bị đổ ngã, ngâm dập để lúa xuân tiếp tục kỳ sinh trưởng tốt; đồng thời ứng phó với diễn biến những đợt mưa trong mấy ngày tới.

Theo dự báo, ngày 8/5, Hà Tĩnh tiếp tục đón đợt không khí lạnh yếu, song mưa nhỏ.

N.O