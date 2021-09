Hà Tĩnh khả năng xuất hiện đợt mưa lớn trong 4 - 5 ngày tới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, từ ngày 20 - 24/9, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng yếu; từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, nhiều khả năng khu vực Hà Tĩnh sẽ xảy ra 1 đợt mưa lớn.

Dự báo từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, nhiều khả năng khu vực Hà Tĩnh sẽ xảy ra 1 đợt mưa lớn. Ảnh minh họa

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh vừa đưa ra dự báo thời tiết trong khoảng 1 tuần tới.

Theo đó, dự báo từ ngày 20/9, khu vực Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên Biển Đông kết hợp với đới gió Đông đến Đông Nam hoạt động liên tục nên thời tiết trên phạm vi toàn tỉnh có sự thay đổi, phần lớn các ngày trời nhiều mây, có mưa, có ngày đạt lượng mưa vừa, mưa to; nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống 3 - 4 độ C; độ ẩm không khí tăng cao.

Từ ngày 20 - 24/9, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc nắng yếu. Nền nhiệt độ có xu hướng giảm với nhiệt độ ngày đêm dao động từ 25 - 31 độ C. Độ ẩm không khí tăng lên ngưỡng 85 - 90%.

Từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, nhiều khả năng khu vực Hà Tĩnh sẽ xảy ra 1 đợt mưa lớn với lượng mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có dông; độ ẩm không khí tăng cao và dao động từ 90 - 95%; nền nhiệt độ tiếp tục giảm với nhiệt độ cao nhất ngày giảm xuống 29 - 30 độ C, nhiệt độ thấp nhất ngày có thể giảm xuống ngưỡng 23 - 24 độ C.

Từ đêm 24/9 do có mưa lớn, cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng vũng trũng thấp.

Tổng lượng mưa các khu vực dự báo trong 5 ngày tới phổ biến 40 - 80mm, có nơi trên 100mm.

P.V

(tổng hợp)