Hà Tĩnh nắng đẹp trước ngày đón không khí lạnh

Do có nắng nên nhiệt độ ban ngày ở Hà Tĩnh có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 24 - 26 độ C.

Ngày 21, 22/11, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm kết hợp với trường phân kỳ gió trên cao nên thời tiết tốt trời ít mây, không mưa, sáng có sương mù vài nơi ở vùng núi, ngày trời nắng.

Do có nắng nên nhiệt độ ban ngày có xu hướng tăng nhẹ với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 24 - 26 độ C, ban đêm nhiệt độ ổn định từ 15 – 17 độ C (riêng khu vực ven biển phía Nam tỉnh 18 - 20 độ C). Độ ẩm trung bình vẫn ở mức thấp và dao động 70 - 80%. Trời rét về đêm và sáng.

Khoảng ngày 23/11, do tác động bởi không khí lạnh tăng cường yếu, được tăng cường mạnh hơn vào ngày 26/11 kết hợp với đới gió đông trên cao nên trời chuyển nhiều mây và có mưa, mưa rào rải rác. Riêng đêm 25/11, ngày 26/11 khu vực Hà Tĩnh có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 4, có lúc cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng 20 - 24 độ C; độ ẩm trung bình dao động từ 88 - 93%. Đêm và sáng trời lạnh.

Lượng mưa 6 ngày tới dự báo 100 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo: Đêm 25, ngày 26/11, mưa to thời đoạn ngắn nguy cơ gây lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven các sông suối và ngập úng vùng thấp trũng. Các ngày 23 – 26 trên biển có gió mạnh, sóng lớn kèm mưa dông không thuận lợi cho các hoạt động trên biển.

P.X.B