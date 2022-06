Hà Tĩnh sắp giảm nhiệt, nhiều ngày thời tiết khá dễ chịu

Dự báo, hôm nay (29/6), toàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày 37,0 - 39,0 độ C, khu vực Hương Khê trên 39 độ C.

Nắng nóng vẫn tiếp diễn trong ngày hôm nay với nhiệt độ cao nhất ngày 37,0 - 39,0 độ C

Ngày hôm qua (28/6), toàn tỉnh nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 37,0 - 38,4 độ C, riêng Hương Khê 39,3 độ C; độ ẩm không thấp nhất ngày dao động từ 41 - 53%.

Dự báo, hôm nay (29/6), toàn tỉnh tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất ngày 37,0 - 39,0 độ C, khu vực Hương Khê có nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ C; độ ẩm thấp nhất 40 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 - 17 giờ.

Ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh thông tin, từ ngày mai, toàn tỉnh nhiệt độ giảm mạnh, ít khả năng có nắng nóng và nhiều ngày có mưa rào nên thời tiết khá dễ chịu.

Hiện nay, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển Đông nhưng dự báo ít có khả năng đi vào khu vực Hà Tĩnh. Tuy nhiên, dưới tác động của rãnh áp thấp nối với áp thấp nhiệt đới nên từ hôm nay cho đến khoảng ngày 7/7 một số nơi có mưa kèm dông, lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần lưu ý đề phòng.

Sơn Hà