Hà Tĩnh tiếp diễn nắng nóng gay gắt vào cuối tuần, có nơi hơn 37 độ C

Ông Lê Ngọc Quyết - Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cho biết, đợt nắng nóng gay gắt này còn kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo Hà Tĩnh còn nắng nóng trong nhiều ngày tới

Theo thông tin mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, hôm nay (20/6), do ảnh hưởng rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên toàn tỉnh tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm thấp nhất 50 - 60%.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 16 giờ.

Nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích cây ăn quả ở Hương Khê khô héo

Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh cảnh báo, từ ngày 21/6, vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng hơn về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên cường độ nắng nóng gia tăng và khả năng đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gay gắt.

Hôm qua (19/6), nắng nóng suy giảm về cường độ, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa phổ biến 34,4 - 35,90C; độ ẩm thấp nhất 54 - 59%.

H.X