Học sinh miền núi Vũ Quang được học bơi miễn phí

Lớp học bơi miễn phí giúp các em học sinh trên địa bàn huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) có thêm điều kiện rèn luyện sức khỏe cũng như kỹ năng bơi lội để tự bảo vệ mình trước tai nạn đuối nước.

Lớp học bơi miễn phí do Chi đoàn Công an huyện Vũ Quang phối hợp với Công an xã Đức Hương, Đoàn xã Đức Hương, Trường THCS Liên Hương, Trường THCS Phan Đình Phùng và Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang tổ chức từ ngày 5/6 đến nay, với hơn 70 em học sinh tham gia, chia thành 2 lớp tập luyện vào các buổi chiều trong tuần.

Qua hơn 2 tháng tập luyện, các em học sinh được học các kỹ năng cơ bản về kỹ thuật bơi ếch, kỹ năng xử lý tình huống dưới nước và được thực hành bơi tại bể bơi của Trường Tiểu học thị trấn Vũ Quang.

Đây là hoạt động ý nghĩa, không những giúp các em có điều kiện tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, mà còn tạo điều kiện cho các em biết bơi khi gặp sự cố đuối nước, góp phần giảm thiểu tai nạn thương tâm khi bơi lội.

Các em học sinh tự tin thể hiện khả năng bơi lội và kỹ năng xử lý an toàn dưới nước sau khi tham gia lớp học.

Thượng uý Hà Huy Lĩnh - Phó Bí thư Chi đoàn Công an huyện Vũ Quang cho biết: "Mục tiêu chúng tôi hướng tới sau khóa học này (kết thúc vào cuối tháng 8), các em sẽ nắm vững các kỹ năng bơi, kỹ năng phòng chống đuối nước, cứu hộ, cứu nạn khi gặp trường hợp đuối nước”.

Văn Chung